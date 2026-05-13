不只變瘦更逆轉體質！可爾姿女神賽近9千人完賽　65歲一樣能「增肌減脂」！

台灣女性健身風氣持續升溫！女性專屬健身品牌可爾姿（Curves）公布「2025女神增肌減脂賽」最終成果，全台共有11,217位會員參賽，完賽人數達8,944人，完賽率高達近8成。值得一提的是，本屆賽事刻意將挑戰期間橫跨農曆春節，在聚餐增加、作息容易鬆懈的高難度條件下進行，原被視為「最難堅持的一屆」，卻意外創下報名人數新高，顯示女性已從「想運動」走向「持續運動」。回顧去年賽事，由41歲鋼琴老師奪冠並抱走10萬元獎金，引發廣泛關注；今年不僅規模再升級，參與度與完成度也同步提升。

▲可爾姿董事長李佳蓉(右二)頒發10萬獎金給給女神賽冠軍，今年得主是圓山花博店65歲的會員劉美鈴(圖中)（圖／台灣可爾姿提供）

如何「變瘦」又增強體力？數據揭示「減脂又增肌」關鍵

數據顯示，本屆完賽會員平均減脂0.7公斤，同時增加肌肉0.2公斤，成功達成「減脂不減肌」。其中全台前1000名會員平均減脂3.1公斤、增肌0.5公斤，整體變化率高達16.2%。相較過去單純減重模式，本屆賽事更進一步展現「身體組成優化」，顯示透過結合肌力、有氧與伸展的系統化訓練，加上穩定運動頻率與飲食調整，能有效提升代謝並降低復胖風險。

進一步觀察不同年齡層成果，44歲以下族群平均減脂0.9公斤，45至59歲族群減脂0.7公斤，而60歲以上族群仍能達到平均減脂0.6公斤、增肌0.2公斤的表現，打破了「年紀越大越難改變體態」的既定印象，也突顯肌力訓練在高齡健康中的關鍵角色。

65歲還能增肌奪冠逆轉人生？三位女力寫下不同的堅持故事

本屆賽事總冠軍由圓山花博店的65歲劉美鈴奪下，從前的她完全沒有運動習慣，她說：「很多器材一開始連10下她都做不到」，甚至笑說：「我平常的運動可能只有走路了」。在朋友介紹下，她只體驗兩項器材便決定加入，活動報名也趕在截止的最後一天。

在大約4個月內，她不敢相信自己完成85次運動，平均每週維持至少3次，她除了驚人地增肌1.9公斤，還同步減脂3公斤，有這樣的好成績，她都是抱持「不用跟別人比，每天做一點就好」的心態，最終成功達成同步減脂增肌的優異成果。當她接到通知獲得全國冠軍時，第一反應竟是「怎麼可能是我？」，甚至一度以為教練在開玩笑！她也分享，過去連裝滿水的熱水壺都難以單手提起，如今已能獨自提菜回家，體力與生活品質明顯提升。

▲可爾姿內湖東湖店黃美惠（中）增肌0.8公斤減脂6.7公斤，獲得第二名殊榮，小孫女的鼓勵是她最大動力。（圖／台灣可爾姿提供）

榮獲第二名的內湖東湖店黃美惠，則展現另一種「為家人而堅持」的努力。她坦言報名的初衷，是希望學會正確飲食與增肌方法，她說：「已經60幾歲了，希望有體力可以抱孫女、陪家人出國旅遊」。比賽期間，她每週維持至少3次運動，即使中途出國10天，面對各地美食誘惑，仍不斷提醒自己控制飲食與蛋白質攝取。返國後體重一度增加1公斤，她沒有放棄，而是「把這一公斤變成動力」，重新回到規律訓練軌道。她分享，最難撐的時候，是坐在家中想放棄時，小孫女一句「阿嬤，你該運動了」，成為她持續前進的最大力量，最終以增肌0.8公斤，減脂6.7公斤拿下亞軍！

▲在可爾姿捷運菜寮店持續運動11年的黃秋鳳（圖中），最初蹲下起立都很勉強，如今在女神賽前三名中，減脂最多高達6.8公斤還同時增肌，身型體力都大大改善。（圖／台灣可爾姿提供）

第三名是捷運菜寮店的黃秋鳳，她則是長期運動的代表，已在可爾姿持續運動11年。她最初因手部不適接觸運動，這次參賽則為自己設定「增肌」目標，特別針對下肢肌力加強訓練。她分享自己過去曾有蹲下難以站立、上下樓梯腳軟的困擾，但透過規律訓練與深蹲、高抬腿等動作，三個月內明顯改善，「現在可以不扶東西就站起來」。即使比賽期間遇到過年聚餐與甜點誘惑，她也透過「適量吃、再補運動」的方式自我調整，在前三名裡減脂最多，高達6.8公斤，同時還增肌0.5公斤。她認為成功關鍵不在與他人比較，而是「每天把事情做好」，長期累積自然會看到成果。

整體數據顯示，本次女神賽勝負關鍵並非短期衝刺，而在「持續」。能維持每週3次運動的會員，其身體組成改善幅度，明顯優於不規律運動者。Curves可爾姿董事長李佳蓉表示，隨著台灣邁入超高齡社會，肌少症與代謝下降已成為女性健康的重要議題，未來將持續透過數據化以及智能運動系統與教練的陪伴機制，協助女性在不同人生階段，建立可長期維持的運動習慣，讓運動不只是改變外型，更成為實踐健康生活型態的重要日常。