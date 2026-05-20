北捷通勤族快抬頭！適樂膚潔膚露免費送爆紅 2026潔顏5款新品一次看。圖片來源：品牌提供

最近搭台北捷運淡水信義線的通勤族，應該都有被這一幕嚇到。車廂扶手上竟然整排掛滿適樂膚（CeraVe）水楊酸潔膚露30ml體驗瓶，讓不少人第一反應都是「這真的可以拿？」這波全台首見的捷運行動贈樣活動不只在Threads掀起瘋傳，相關討論瀏覽量更突破200萬，網友狂喊「台灣終於也有這種行銷」。

就在夏天正式進入爆油爆汗模式之際，潔顏話題也跟著全面升溫。從適樂膚主打粗糙顆粒救星的水楊酸潔膚露，到DIOR精品級潔顏儀式、專科平價養膚洗顏、霓淨思刷酸控油潔顏，再到m̄enom̄eno療癒聯名潔面露，今年這波新品很明顯不是單純「洗乾淨」而已，而是直接把洗臉升級成保養戰場。

潔顏話題新品1. 適樂膚水楊酸煥膚淨嫩潔膚露

適樂膚 X 台北捷運【淡水信義線】適樂膚水楊酸煥膚淨嫩潔膚露30ml體驗瓶吊卡。圖片來源：品牌提供

適樂膚這次直接把活動玩很大，從5月19日至6月18日進軍台北捷運淡水信義線，推出萬人夏季潔膚體驗行動，甚至在車廂把手掛上免費體驗瓶，堪稱捷運史上第一次「行動贈樣」。

適樂膚 X 台北捷運【淡水信義線】適樂膚水楊酸煥膚淨嫩潔膚露30ml體驗瓶吊卡。圖片來源：品牌提供

主打的「適樂膚水楊酸煥膚淨嫩潔膚露」本來就是夏季熱門討論王，特別適合油脂旺盛、粗糙顆粒、身體痘困擾族群。一瓶結合0.45%水楊酸、1%親膚果酸與2%菸鹼醯胺，能幫助代謝老廢角質、深層清潔毛孔，同時搭配高效三重神經醯胺與微分子玻尿酸修護肌膚屏障。最大亮點是臉部、身體都能用，夏天運動後、悶熱通勤後洗一波超有感。「適樂膚水楊酸煥膚淨嫩潔膚露」售價：236ml NT$489／473ml NT$699

潔顏話題新品2. DIOR迪奧極淨舒緩潔顏系列

DIOR迪奧極淨舒緩潔顏系列。圖片來源：品牌提供

如果你是「洗臉也要有儀式感」派，DIOR這波真的很懂。2026全新升級的「迪奧極淨舒緩潔顏系列」，直接把潔顏做成精品保養體驗。

DIOR迪奧極淨舒緩潔顏系列。圖片來源：品牌提供

系列包含卸妝油、卸妝水、眼唇卸妝液與潔顏慕斯，強調OFF徹底卸淨髒污與彩妝、ON同步舒緩保濕。尤其卸妝油很適合濃妝族，遇水快速乳化不殘留；卸妝水則主打敏弱肌與醫美後也能安心使用；眼唇卸妝液則是專門對付難搞防水眼妝。從包裝到香氣都走精品路線，洗臉瞬間有種在高級SPA的錯覺。「DIOR迪奧極淨舒緩潔顏系列」價格：NT$1,550起

潔顏話題新品3. 專科超微米潔顏乳系列

專科超微米潔顏乳系列。圖片來源：品牌提供

平價潔顏霸主專科這次也全面升級，找來aespa GISELLE加持，話題直接拉滿。新版主打「磁吸科技濃密泡泡」，泡泡更細、更密，能像磁鐵一樣吸附毛孔油脂與髒污，減少洗臉時過度摩擦造成的刺激。對很多洗完容易乾繃的人來說，這次還加入保濕鎖水因子，洗完不再有那種臉快裂掉的感覺。

專科超微米潔顏乳系列。圖片來源：品牌提供

系列選擇很多，一般肌、乾肌、油肌、痘痘肌、敏感肌都有對應款式，重點價格依舊很甜，學生、小資族完全沒壓力。「專科超微米潔顏乳系列」價格：NT$155起

專科超微米潔顏乳系列。圖片來源：品牌提供

潔顏話題新品4. Neogence霓淨思 2% 6酸抗菌控油潔顏露

Neogence霓淨思_ACID多酸拋光系列_2%_6酸抗菌控油潔顏露。圖片來源：品牌提供

刷酸風潮持續燒，霓淨思直接把這套邏輯帶進洗臉步驟。全新升級ACID多酸拋光系列中的「2% 6酸抗菌控油潔顏露」，結合品牌3D刷酸科技，把水楊酸、杏仁酸、甘醇酸、乳酸等多酸成分導入清潔中，主打深層淨化毛孔與控油，同時添加陽離子玻尿酸降低洗後乾澀感。

如果你是油肌、粉刺肌，或最近換季膚況很亂，這類功能型潔顏會更有感。不過酸類產品還是建議依膚況調整頻率，不要天天猛刷。「Neogence霓淨思 2% 6酸抗菌控油潔顏露」售價：NT$650

潔顏話題新品5. m̄enom̄eno Fc溫和潔面露 LAIMO馬來貘聯名款

m̄enom̄eno Fc溫和潔面露 LAIMO馬來貘聯名款。圖片來源：品牌提供

如果你屬於「保養也要可愛才會認真洗」派，這款應該會直接中。由張景嵐創立的保養品牌m̄enom̄eno，這次找來LAIMO馬來貘推出限定聯名，把明星商品「Fc溫和潔面露」換上療癒新裝，視覺真的很欠收。

m̄enom̄eno Fc溫和潔面露 LAIMO馬來貘聯名款。圖片來源：品牌提供

產品本身也不只是靠顏值，採用複合胺基酸配方，主打洗卸合一，可卸除日常防曬與淡妝，同時加入甜菜鹼、維他命B5、海藻糖、積雪草與台灣自然栽培烏龍茶萃取，洗後保濕不乾繃。對懶人或敏弱肌來說，是相對友善的日常選擇。