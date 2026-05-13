2026防曬外套推薦！UNIQLO、The North Face、aespa寧寧同款全整理，防曬也要穿得美 圖片來源：官方

一到夏天，防曬乳永遠擦不完，但真正懂防曬的人都知道，物理防曬才是省時又有效的王道。尤其台灣夏天又濕又黏，光是走去捷運站就滿身汗，這時候一件夠涼、夠輕、還能真的擋紫外線的防曬外套，根本是夏季救命神器。現在的防曬外套早就不是以前那種「只能運動時穿」的土味單品，2026直接進化成時髦穿搭配件。從韓星同款、城市通勤，到戶外徒步機能款，全都越做越好看。這次整理幾款今年值得關注的防曬外套推薦，不管你是怕曬黑、怕曬老，還是只是想找一件冷氣房救星，都能找到命定款。

國家地理服飾（National Geographic Apparel）：ADELIE 明星系列

台灣女生買防曬外套最怕什麼？不是不防曬，是穿了比沒穿還熱。本季再度邀請全球代言人 NANA（林珍兒） 親自演繹極簡機能美學，重點聚焦於經典 ADELIE 系列 的全方位升級，並同步推出針對台灣悶熱氣候打造的 FREEZE 與 FROZEN 涼感系列，ADELIE今年直接把明星系列升級，首度導入 KINETICOOL 礦物涼感技術，主打一穿上就有明顯涼感，不是心理安慰型，而是實際觸膚降溫感有感。再加上 UPF 50+最高等級防曬，日常通勤、騎車、外出跑咖都很實用。

國家地理服飾（National Geographic Apparel）圖片來源：官方

國家地理服飾（National Geographic Apparel）圖片來源：官方

Discovery Expedition 柔殼系列：aespa寧寧同款，韓系機能風直接拉滿

韓星帶貨力真的太可怕。Discovery Expedition 這季找來 NINGNING 擔任代言人，光這點就已經夠燒。這次主打「柔殼」系列，概念走 結構性柔性美學，簡單理解就是：看起來俐落有型，但穿起來舒服不卡。比起傳統戶外品牌比較硬派的機能感，Discovery這系列更偏韓系日常穿搭。適合想穿防曬外套但又不想看起來像等等要去爬山的人。

對都市女生來說很加分，搭legging、短褲、工裝裙都不違和。

The North Face UPF防曬防風外套：戶外咖閉眼收這件

如果你要的是「一件打天下」，The North Face這款真的很穩。推薦這件女款 UPF防曬防風外套，直接給到 UPF50+，還結合：防風、防潑水、防曬，等於一件搞定多種需求。不只是日常通勤可以穿，真正拿去旅行、徒步、海邊、露營也扛得住。快乾材質對夏天超重要，尤其爆汗體質真的懂。米白／鵝黃色系也很適合夏季，看起來不會太沉重，是少數兼顧機能與穿搭的戶外款。

UNIQLO UV Protection系列：平價實穿派首選，「穿的防曬」日常最好搭

如果你想找的是價格相對親民、真的會天天穿出門的防曬外套，UNIQLO這系列很有競爭力。UNIQLO今年主打「穿的防曬」概念，推出全面升級的 UV Protection系列，強調阻絕 90%以上紫外線，從外套到防曬配件一次補齊，對於不想每天狂補防曬乳的人來說很有吸引力。女生最值得看的是全新 特級彈性 AIRism 防曬連帽外套，直接給到 UPF50+最高防護，同時結合 AIRism 涼感科技與高彈性材質，穿起來不會有傳統防曬外套的悶熱厚重感，修身剪裁對在意版型的人也比較友善，日常搭牛仔褲、運動褲都很順。

如果偏好更輕便的選擇，男裝熱賣的 可攜式防曬連帽外套 也很值得關注，新版升級柔軟布料與防潑水機能，碰上台灣夏天午後雷陣雨也比較安心。另外還有 DRY-EX 防曬連帽外套，主打透氣快乾，適合容易流汗、喜歡運動風穿搭的人。如果想把物理防曬做到更完整，UNIQLO這次連 抗UV防曬摺疊傘 都一起推，遮光率達99.9%，重量只有240g，屬於放包包不會有負擔的類型。