2026防曬外套推薦！UNIQLO、The North Face、aespa寧寧同款全整理，防曬也要穿得美

2026-05-13 10:08 女子漾／編輯周意軒
2026防曬外套推薦！UNIQLO、The North Face、aespa寧寧同款全整理，防曬也要穿得美 圖片來源：官方
2026防曬外套推薦！UNIQLO、The North Face、aespa寧寧同款全整理，防曬也要穿得美 圖片來源：官方

一到夏天，防曬乳永遠擦不完，但真正懂防曬的人都知道，物理防曬才是省時又有效的王道。尤其台灣夏天又濕又黏，光是走去捷運站就滿身汗，這時候一件夠涼、夠輕、還能真的擋紫外線的防曬外套，根本是夏季救命神器。現在的防曬外套早就不是以前那種「只能運動時穿」的土味單品，2026直接進化成時髦穿搭配件。從韓星同款、城市通勤，到戶外徒步機能款，全都越做越好看。這次整理幾款今年值得關注的防曬外套推薦，不管你是怕曬黑、怕曬老，還是只是想找一件冷氣房救星，都能找到命定款。

文章目錄

國家地理服飾（National Geographic Apparel）：ADELIE 明星系列

台灣女生買防曬外套最怕什麼？不是不防曬，是穿了比沒穿還熱。本季再度邀請全球代言人 NANA（林珍兒） 親自演繹極簡機能美學，重點聚焦於經典 ADELIE 系列 的全方位升級，並同步推出針對台灣悶熱氣候打造的 FREEZE 與 FROZEN 涼感系列，ADELIE今年直接把明星系列升級，首度導入 KINETICOOL 礦物涼感技術，主打一穿上就有明顯涼感，不是心理安慰型，而是實際觸膚降溫感有感。再加上 UPF 50+最高等級防曬，日常通勤、騎車、外出跑咖都很實用。

國家地理服飾（National Geographic Apparel）圖片來源：官方
國家地理服飾（National Geographic Apparel）圖片來源：官方

國家地理服飾（National Geographic Apparel）圖片來源：官方
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Discovery Expedition 柔殼系列：aespa寧寧同款，韓系機能風直接拉滿

韓星帶貨力真的太可怕。Discovery Expedition 這季找來 NINGNING 擔任代言人，光這點就已經夠燒。這次主打「柔殼」系列，概念走 結構性柔性美學，簡單理解就是：看起來俐落有型，但穿起來舒服不卡。比起傳統戶外品牌比較硬派的機能感，Discovery這系列更偏韓系日常穿搭。適合想穿防曬外套但又不想看起來像等等要去爬山的人。

對都市女生來說很加分，搭legging、短褲、工裝裙都不違和。

The North Face UPF防曬防風外套：戶外咖閉眼收這件

如果你要的是「一件打天下」，The North Face這款真的很穩。推薦這件女款 UPF防曬防風外套，直接給到 UPF50+，還結合：防風、防潑水、防曬，等於一件搞定多種需求。不只是日常通勤可以穿，真正拿去旅行、徒步、海邊、露營也扛得住。快乾材質對夏天超重要，尤其爆汗體質真的懂。米白／鵝黃色系也很適合夏季，看起來不會太沉重，是少數兼顧機能與穿搭的戶外款。

UNIQLO UV Protection系列：平價實穿派首選，「穿的防曬」日常最好搭

如果你想找的是價格相對親民、真的會天天穿出門的防曬外套，UNIQLO這系列很有競爭力。UNIQLO今年主打「穿的防曬」概念，推出全面升級的 UV Protection系列，強調阻絕 90%以上紫外線，從外套到防曬配件一次補齊，對於不想每天狂補防曬乳的人來說很有吸引力。女生最值得看的是全新 特級彈性 AIRism 防曬連帽外套，直接給到 UPF50+最高防護，同時結合 AIRism 涼感科技與高彈性材質，穿起來不會有傳統防曬外套的悶熱厚重感，修身剪裁對在意版型的人也比較友善，日常搭牛仔褲、運動褲都很順。

如果偏好更輕便的選擇，男裝熱賣的 可攜式防曬連帽外套 也很值得關注，新版升級柔軟布料與防潑水機能，碰上台灣夏天午後雷陣雨也比較安心。另外還有 DRY-EX 防曬連帽外套，主打透氣快乾，適合容易流汗、喜歡運動風穿搭的人。如果想把物理防曬做到更完整，UNIQLO這次連 抗UV防曬摺疊傘 都一起推，遮光率達99.9%，重量只有240g，屬於放包包不會有負擔的類型。

#好物推薦 #aespa #防曬外套推薦 #UNIQLO #國家地理頻道 #Discovery #The North Face

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【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

2026-04-27 09:25 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】

—— 給想要閃閃發光女性上的一課

▋林青霞，從《窗外》到《東方不敗》

林青霞 在瓊瑤電影紅遍台灣。

《窗外》裡清新脫俗的模樣，無人能及。

徐克的《笑傲江湖II東方不敗》再創高峰。

亦男亦女、霸氣十足的東方不敗，至今仍是華語影壇經典。

她憑《滾滾紅塵》獲得第27屆金馬獎最佳女主角。

2023年，再獲第60屆金馬獎終身成就獎。

她不只美得清新脫俗。

她有實力、有作品，更有無法取代的專業。

▋71歲的林青霞，依然願意站上舞台

最近，林青霞 受邀出席香港中文大學崇基學院「至善講座系列：啟迪人心」活動。

以作家身份擔任主講嘉賓。

近3000名師生、校友與民眾到場。

主會場爆滿，校方甚至加開直播場地。

71歲，依然擁有驚人的魅力。



▋71歲的林青霞，優雅老去

真正讓人佩服的，

是她坦然接受歲月。

她穿著淡藍色襯衫、米白長裙。

綁著輕鬆的髮型。

不害怕被批評，變老。不害怕被毒舌，變胖。

不掩飾白髮。

不掩飾細紋。

看得到歲月痕跡。

也看見微笑、高雅的氣質、自信與強大氣場。

她沒有刻意對抗年齡。

沒有刻意染髮。

她很坦然地活在自己的年紀裡。

那份自在，很迷人。

▋最好的快樂，就是現在

林青霞從藝人轉型作家。

出版《窗裡窗外》、《雲去雲來》等作品。

她分享自己的人生歷程：

從17歲被星探發掘踏入演藝圈，

到71歲享受平靜生活。

她說：「每一程都是好風景，最好的快樂就是現在。」

很喜歡這句話。

珍惜當下，享受當下。

▋「吼，我看起來有比你老嗎？」

最近常有人叫我「姐」。

每次聽到，內心都會默默想：

「吼，我看起來有比你老嗎？」

白眼差點翻出來。

但後來我也慢慢接受。

50歲，本來就會有歲月痕跡。

體力下降。

代謝變慢。

膠原蛋白流失。

這些都很真實。

與其焦慮變老，

不如認真變好。

▋我的50歲優雅自在

1．固定運動。我每週游泳一次，加上瑜珈一次。

2．多吃原型食物，照顧健康。

3。有白頭髮，就去染髮阿。

4．保持好心情，接近正能量的人。微笑樂觀。

5．每天感恩，相信一切都有安排，。面對它、處理它、解決它。

6．把焦點放回自己，時間慢慢消失，別把時間浪費在不值得的人身上。

7．持續閱讀、學習。我現在學溝通、學AI、學短影音、學爆文。追逐夢想。

8．做好財務規劃，檢視投資或保險，不給下一代負擔。

9．好好打扮自己，50歲，用有效的保養品，穿短裙，露美腿，穿比基尼….依然可以漂亮。

10． 照片有老態，就用美圖秀秀。

▋50歲後，我們都該學會優雅老去

皺紋會來。

白髮會來。

年齡會來。

但自信也會來。

智慧也會來。

魅力也會來。

林青霞 71歲還在發光。

我們的人生，開心最重要，快樂自在，閃閃發光。

照片翻拍自新聞報導。





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#藝人 #金馬獎 #林青霞

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2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看

2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看

2026-05-04 13:50 女子漾／編輯張念慈
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供

2026夏天的防曬已經正式進入「裸膚時代」，與其說是防曬，不如說是「會發光的底妝」。今年最大差別在於不用粉底，也能有精緻膚況。以下整理6大裸膚防曬新品，從高級玫瑰光、濾鏡校色，到韓系水光肌，幫你快速選到最適合自己的那一款。

編輯推薦

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潤色防曬推薦1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

這支就是裸膚防曬裡的「高級感代表」。來自的提洛可系列，把防曬、潤色與保養整合成一支「幾乎像沒上妝」的底霜。質地比粉底更輕，擦上去會帶出自然玫瑰光或蜜桃光，不是刻意提亮，而是像肌膚本身就很健康。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

配方中結合摩洛哥堅果油與玻尿酸，提供長時間保濕，同時抵禦紫外線與光老化。最厲害的是妝感非常貼膚，可以自由疊擦，從微微修飾到中度潤色都能做到。對於想要「氣色很好但看不出化妝」的人，這支幾乎是無可取代的存在。NT$2,280／30ml

潤色防曬推薦2. DR.WU「美顏濾鏡UV妝前乳」

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

這款是典型「校色派裸膚防曬」。根據，它最大特色在於濾鏡科技與三色校正系統。冷調藍、透白紫、自然膚三種色選，可以針對暗沉、蠟黃與膚色不均精準修飾。

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

質地輕盈滑順，搭配智慧型粉體能吸附油脂、柔焦毛孔，同時避免厚重卡粉。再加上SPF50+防曬與積雪草、維他命C/E等成分，上妝同時達到抗氧化與修護效果。這支特別適合通勤族或懶人，單擦就能讓膚況看起來乾淨又均勻。NT$900／45ml（體驗價NT$699）

潤色防曬推薦3. I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

開架市場中最強的「水光裸肌」選手。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」直接整合妝前、保濕、防曬與持妝四功能，一瓶等於多步驟。嫩粉與淨紫兩色分別針對氣色與蠟黃問題，校色效果自然不死白。

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

質地是水凝精華感，上臉會有明顯的水光透明感，讓肌膚看起來更飽滿。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」再加入PDRN、維他命B3、E與積雪草，能在上妝同時補水修護。整體走的是韓系「乾淨透明肌」路線，非常適合學生、小資族或喜歡自然妝感的人。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」NT$390／40ml

潤色防曬推薦4. 秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

這款是「養膚型裸膚防曬」代表，核心成分來自低溫發酵100天的人蔘精華「百酵丹™」，主打修護與抗老。再搭配藍蓮花與酵母萃取，強化保濕與舒緩能力。

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

質秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」地是輕盈乳液型，帶自然杏色潤色效果，可以柔和修飾膚色不均，同時維持透亮感。SPF50+ PA+++提供完整防護，並延緩光老化。整體妝感低調但細緻，適合乾肌、敏弱肌或輕熟齡族群，屬於「越用越有感」型產品。秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」NT$1,100／60ml

潤色防曬推薦5. 麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」

麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供

醫美級防曬代表。麗珠蘭REJURAN這款主打「外防曬、內修護」，核心成分c-PDRN®能幫助肌膚修復與穩定屏障。質地薄透不厚重，上臉會有自然細緻光澤，呈現像開濾鏡的肌膚狀態。

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」除了SPF50+ PA+++防曬外，也結合保濕與抗老邏輯，特別適合醫美術後或敏弱肌使用。這類產品不追求高遮瑕，而是讓肌膚長期維持穩定健康，看起來自然發光。麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」NT$2,000／50ml（快閃NT$1,800）

潤色防曬推薦6. 貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

今年討論度很高的「醫學系裸膚防曬」。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」這系列主打10倍抗氧防禦力，不只防曬黑、曬老，還能對抗環境污染造成的自由基傷害。

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」質地走極輕水感路線，幾乎像精華液，一抹就吸收，不泛白、不悶黏。潤色款則加入光感粉體，能自然修飾泛紅與毛孔，打造柔焦裸肌效果。實測可維持8小時保濕與清爽感，非常適合台灣悶熱氣候。同時配方無酒精、無Paraben，敏感肌也能使用，是兼顧防護力與膚感的全能型選手。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」NT$1,080／40ml。

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#嬌蘭 #麗珠蘭 #外表管理 #防曬推薦 #貝膚黛瑪 #彩妝保養 #DR.WU #I'M MEME

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花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

2026-05-06 05:37 女子漾／編輯桑泥
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest

如果最近常滑社群軟體的你應該已經注意到，花卉美甲正在席捲大家的版面！今年這一波流行，和過去較甜美可愛的風格不大相同，2026 春夏的花朵指甲，更強調低飽和色調、極簡線條與高級感留白，讓花卉元素從少女感轉變為「大人系優雅」，將美甲從單純的裝飾，升級為一種精緻到細節的風格宣言。往下看小編整理的春夏花卉美甲推薦，讓你兼具溫柔與高級！

編輯推薦

極簡小花：低調卻最耐看

圖片來源：IG@kuredstudio
圖片來源：IG@kuredstudio

今年受歡迎的款式有「看起來沒畫，但其實只是很低調」的極簡小花圖案。以透明或裸色底，加上一兩朵小花點綴，乾淨又有細節，特別適合日常、上班族與極簡風穿搭。


奶油色花卉：溫柔系天花板

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

延續今年春夏流行的奶油色系，美甲也同步進化。米白、淡黃、寶寶藍、霧粉等色系的柔和花朵圖案，整體氛圍像套了濾鏡一樣溫柔！視覺效果更是顯白＋氣質＋不挑膚色。


法式花卉：經典升級版

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

法式美甲不再只是白邊，今年流行在指尖加入細緻小花朵設計，保留了法式的乾淨，同時增加滿滿的浪漫細節，適合喜歡低調又高雅的人。


手繪暈染花：藝術感最強

圖片來源：IG@kuredstudio
圖片來源：IG@kuredstudio

這類型美甲設計更接近「畫作」，所以也很看美甲師的功力！透過花瓣暈染技術，讓花朵邊緣呈現出自然地擴散效果，關鍵是不完美才美，符合近期越隨性越時髦的趨勢。

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Netflix《地獄占星師》爆紅女主是誰？5 件事認識擁有神級演技的戶田惠梨香

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2026-05-04 06:30 女子漾／編輯桑泥
Netflix《地獄占星師》爆紅女主是誰？5 件事認識擁有神級演技的戶田惠梨香。 圖片來源：IG@toda_erika.official
Netflix《地獄占星師》爆紅女主是誰？5 件事認識擁有神級演技的戶田惠梨香。 圖片來源：IG@toda_erika.official

如果說日本影壇有一位女演員，能將少女的純粹與熟女的凌厲完美融合，那絕對是戶田惠梨香。今年她帶著最新代表作《地獄占星師》震撼回歸小螢幕，這部劇不僅在串流平台創下觀看紀錄，更讓「戶田惠梨香」這個名字再度成為社群討論的熱搜核心。她在劇中飾演能洞察人性陰暗面、預判生死星象的冷酷占星師，那深邃且帶有破碎感的眼神，再次證明了她「日劇女王」的地位。

在追劇之前，讓小編先帶你透過這 5 件事，認識這位擁有神級演技的戶田惠梨香！

編輯推薦

1｜2026 回歸巔峰：《地獄占星師》非她不可

圖片來源：IG@toda_erika.official
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在《地獄占星師》中，戶田惠梨香褪去了以往的溫婉，換上了帶有「暗黑美學」的穿搭。該劇之所以爆紅，除了星象題材的神祕感，更因為戶田那種「不著痕跡的壓迫感」，劇評人一致認為，這部戲是她產後復出以來最具野心的作品，展現了她對複雜角色極致的掌控力。


2｜彌海砂的傳奇起點

圖片來源：IMDb
圖片來源：IMDb

圖片來源：IMDb
圖片來源：IMDb

回溯 2006 年，她是《死亡筆記本》裡雙馬尾、眼神充滿愛的彌海砂。那時的她，是無數少男心中的初戀模板。然而，戶田惠梨香從不甘於被定型。從《空中急診英雄》的緋山美帆子到《超能力事件簿》的當麻紗綾，她用實力撕掉了標籤，告訴世界美貌只是她演藝生涯中最不值一提的點綴。


３｜日劇女王級代表作累積

圖片來源：IG@toda_erika.official
圖片來源：IG@toda_erika.official

除了早期的《死亡筆記本》、《詐欺遊戲》，她在《空中急診英雄》中的醫生角色也深入人心。這些作品讓她不只擁有收視號召力，也建立了穩定的觀眾信任感，她的戲劇選擇通常偏向劇本扎實、角色複雜的作品，而非單純商業取向。


4｜《地獄占星師》：暗黑系角色再突破

圖片來源：IG@toda_erika.official
圖片來源：IG@toda_erika.official

在《地獄占星師》中，她飾演一位能看透人性弱點的占星師角色。角色設定帶有神秘、冷感甚至危險氣息，與她過去作品形成強烈反差。

這種「克制卻壓迫」的演技，使角色更具真實感，也讓整部劇的氛圍更有層次。


５｜閃婚同為演員的松坂桃李

圖片來源：IG＠tori.matsuzaka.official
圖片來源：IG＠tori.matsuzaka.official

2020 年戶田惠梨香閃電宣布婚訊，而對象則是同為演員的男星松坂桃李，當時新聞一出也是讓日本全網暴動！而在 2023 年兩人也迎來第一個寶寶誕生，正式成為新手爸媽！

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2026-04-30 14:56 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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換季天氣忽冷忽熱，肌膚跟著鬧脾氣？女孩們的補貨時機到了！這週末如果還沒想好去哪裡踩點，絕對要直奔華山！屈臣氏「2026 Spring Love Festival 春日愛購物嘉年華」強勢回歸啦！今年規模直接霸氣翻倍，不僅集結超過30個超人氣美妝、保養與保健大牌，現場更準備了上萬份好禮與超好玩的闖關遊戲。有得逛、有得買，還有吃有玩，快揪閨蜜一起去度過最Chill的春日週末吧！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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亮點1：30+神級品牌進駐，會場限定價超好買

這次屈臣氏直接幫妳把必買清單一次搬到現場！從理膚寶水、DR.WU、適樂膚等保養救星，到媚比琳、巴黎萊雅等開架彩妝霸主，還有日常必備的好來、愛康，以及守護健康的善存、桂格等，超過30個指標品牌通通報到。最生火的是，各大品牌都推出了超佛心的「會場限定價」，不僅能現場試用，還能一站補齊春季所需，絕對是無痛清空購物車的最佳時機！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
圖片來源：記者拍攝、品牌提供

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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亮點2：免費入場狂撒上萬好禮，闖關再拿滿手贈品

嘉年華不僅全區免費入場，一踏進會場千萬別忘了先玩限定的「優惠轉轉樂」，馬上就能領取品牌精心準備的專屬好禮！此外，現場還打造了四大超紓壓的互動遊戲區，不管是挑戰手感的投球機、釋放壓力的「春日一擊」，還是超適合拍IG限動的「春日潮流哈哈鏡」，只要參與互動通通「人人有獎」，保證讓妳逛完雙手提滿豐富贈品！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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圖片來源：記者拍攝、品牌提供，活動中還可以以春日限定優惠價格選買屈臣氏大耳狗＆布丁狗商品。
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圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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亮點3：銅板價挑戰「滿手抓」，VIP專屬寵粉下午茶

喜歡挑戰的女孩，強力推薦只要20元銅板價就能購入的「攤位闖關集點卡」，集滿印章就能參加超嗨的「Spring Grab 春日滿手抓」，有機會把千元現金和美妝大禮一把抓回家！想要優雅逛展的，則可以搶購每日限量的「99元驚喜套票」，不僅遊戲快速通關免排隊，還附贈Spring Amour特調飲品跟爆米花，另外，屈臣氏的「點金會員」只要出示APP畫面，就能免費兌換專屬飲品與爆米花，逛累了隨時能享受愜意午茶！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供，屈臣氏每日更限量發售的「99 元限量套票」！一份限量套票中含有 Priority Pass 快速通關卡、攤位闖關集點卡以及 Spring Amour 特調飲品與爆米花一份的兌換券，或是凡點金會員來到現場，並出示手機 APP 畫面，即可兌換 Spring Amour 特調飲品一杯與香氣迷人的爆米花。
圖片來源：記者拍攝、品牌提供，屈臣氏每日更限量發售的「99 元限量套票」！一份限量套票中含有 Priority Pass 快速通關卡、攤位闖關集點卡以及 Spring Amour 特調飲品與爆米花一份的兌換券，或是凡點金會員來到現場，並出示手機 APP 畫面，即可兌換 Spring Amour 特調飲品一杯與香氣迷人的爆米花。

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【2026 Spring Love Festival 屈臣氏春日愛購物嘉年華】活動資訊

活動日期： 4/30（四）～5/3（日）

活動時間：

4/30（四）、5/3（日）：11:00～20:00

5/1（五）、5/2（六）：11:00～21:00

活動地點： 華山1914文化創意產業園區（華山劇場、金八廣場）

參與品牌： 愛康、多芬、凡士林、適樂膚、理膚寶水、好來、高露潔、樂敦、曼秀雷敦、OLAY、PROX、蘇菲、靠得住、潘婷、Crest、撒隆巴斯、巴黎萊雅、媚比琳、Naruko、京城之霜、DR.WU、妮維雅、Neogence、敏感話題、艾杜紗、桂格、善存、Bio-essence & Derma Lab、活沛多、TargetPro、Melissa 等。

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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