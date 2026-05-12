貴婦圈最新燒錢清單！2026「萬元級頂級奢華保養」盤點 第一名真的太狂。圖片來源：品牌提供

當保養不再只是保養，而變成一種生活品味與儀式感，萬元級保養品就成了不少貴婦梳妝台上的基本配備。比起單純補水保濕，這些頂級保養主打更完整的科研背景、珍稀成分與極致感官體驗，從瓶身設計到質地觸感，都在傳遞「高級」兩個字。從克蘭詩最新月神花系列，到DIOR、嬌蘭、肌膚之鑰的奢華戰隊，這份貴婦圈最新燒錢清單一次整理給你。

頂級奢華保養推薦1. 克蘭詩 至臻凝時月神花系列

克蘭詩 至臻凝時月神花系列。圖片來源：品牌提供

如果這波萬元級保養要選一個C位主角，克蘭詩真的很有資格。頂級「至臻凝時系列」今年迎來重磅升級，全新月神花光燦系列直接把抗老與透亮一起做到高規格，鎖定亞洲女性最在意的暗沉、細紋、鬆弛與膚況疲態。

克蘭詩 至臻凝時月神花光燦修護精華。圖片來源：品牌提供

最大亮點核心成分「稀世月神花」，這朵傳奇花卉一年只綻放短短兩小時，品牌歷經18個月研究，以超低溫科技封存高活性成分，結合FOXO長壽科技與晶燦光蘊科技，從肌膚根源對抗歲月痕跡。

克蘭詩 至臻凝時月神花光燦修護乳霜。圖片來源：品牌提供

這系列不是只有單一明星品，而是整套完整高端保養宇宙。「至臻凝時月神花光燦修護精華」適合想改善暗沉蠟黃、讓肌膚恢復光感的人；「至臻凝時月神花光燦修護乳霜」則更適合想追求飽滿澎潤、撫平疲態的人。夜間保養還有「至臻凝時月夜修護微導精萃」，用高修護規格把夜晚變成黃金養膚時間。這種一旦踏進去，很容易整套收齊。

價格資訊：至臻凝時月神花光燦修護精華 30ml／NT$14,000、至臻凝時月神花光燦修護乳霜 50ml／NT$14,000、至臻凝時月夜修護微導精萃 30ml／NT$13,800

克蘭詩 至臻凝時月神花光燦修護精華。圖片來源：品牌提供

頂級奢華保養推薦2. DIOR 迪奧精萃再生玫瑰系列

迪奧精萃再生玫瑰微導精露。圖片來源：品牌提供

DIOR最懂把保養做成精品。迪奧精萃再生玫瑰系列一直是高端保養圈熱門代表，今年更把奢華感再升級，不只經典精露，連保濕噴霧都直接跨進萬元門檻。

全系列核心來自岡維拉玫瑰微營養科技，主打修護、賦活與肌膚澎潤感。經典「迪奧精萃再生玫瑰微導精露」一直是熟齡肌愛用款，高濃度玫瑰微營養搭配微導科技，每次擦都像做了一場高級保養療程，特別適合覺得膚況疲憊、乾荒、少了彈性的人。

迪奧 精萃再生賦活玫瑰噴霧。圖片來源：品牌提供

今年新加入的「迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧」則把頂級保養變得更有現代感。不是只有洗完臉才能保養，而是直接變成隨身補養神器。從冷氣房乾燥急救、飛機機艙補水，到妝後補噴提亮都能派上用場。最犯規的是那個金色瓶身，根本像精品配件。

價格資訊：迪奧精萃再生玫瑰微導精露 75ml／NT$15,300、迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧 25ml x 3／NT$10,000

頂級奢華保養推薦3. 嬌蘭 蘭鑽系列

嬌蘭 蘭鑽蘊氣氧生輕乳霜。圖片來源：品牌提供

說到真正的貴婦保養清單，嬌蘭蘭鑽系列絕對榜上有名。這系列本來就是頂級抗老界長青代表，今年更同步端出兩款萬元級重點產品，直接攻佔高端保養市場。

「蘭鑽蘊氣氧生輕乳霜」是系列20週年的重點新品，把品牌蘭花長生科研與肌膚青春關鍵科技整合進更輕盈的乳霜質地。打破大家對頂級乳霜一定厚重的印象，更適合亞洲氣候與怕黏膩的人。

嬌蘭 蘭鑽御光能量精露。圖片來源：品牌提供

嬌蘭 蘭鑽御光能量精露。圖片來源：品牌提供

另一款「蘭鑽御光能量精露」則走光采科技路線，主打恢復核心光能量傳導，透過亮子激能光導科技與蘭花精萃，鎖定暗沉、粗糙與光澤流失問題。這種不是單純保濕，而是追求「臉自己會發光」的高級膚況。

價格資訊：蘭鑽蘊氣氧生輕乳霜 50ml／NT$19,500、蘭鑽御光能量精露 140ml／NT$11,500

頂級奢華保養推薦4. 肌膚之鑰 頂級亮白抗老系列

肌膚之鑰 全新 彩虹藻鑽光精。圖片來源：品牌提供

如果你是「我要抗老，也要發光」派，肌膚之鑰這條線很難不心動。肌膚之鑰高端保養一直有種低調奢華感，不是高調炫耀型，而是懂的人自然會懂。

肌膚之鑰全新「彩虹藻鑽光精華」主打阻斷、淡化、透亮三大關鍵，核心成分來自法國深海珍稀彩虹藻，搭配深海亮白酵素與品牌亮白科技，把高端亮白保養做得很有說服力。不是單純追求白，而是追求那種乾淨、均勻、像天生膚況很好的高級光感。

肌膚之鑰 全新 彩虹藻鑽光精。圖片來源：品牌提供

肌膚之鑰全新「彩虹藻鑽光精華」典型就是「用過就回不去」類型，從瓶身設計到膚觸都很精品級，對想把保養升級成享受的人來說吸引力很強。

價格資訊：彩虹藻鑽光精華 40ml／NT$10,500