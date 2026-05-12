白鹿保養心法公開！從卸妝到養生「5個日常習慣」養出牛奶肌，原來關鍵真的超簡單。圖片來源：IG@bailu_923

每次看到白鹿的素顏，都會忍不住想說一句：這皮膚太不科學。沒有濾鏡、沒有厚底妝，還是乾淨又發光。其實她的保養不是什麼高難度祕技，而是把「日常細節」做到極致。從卸妝、護膚到飲食、心態，每一個環節都在偷偷幫她養出穩定膚況。

圖片來源：IG@bailu_923

以下這份白鹿式保養心法，收藏起來一起執行！

白鹿保養心法1. 卸妝不偷懶！

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白鹿曾分享自己最在意的是「卸妝到底有沒有做到位」。她拍戲結束後的第一件事，就是立刻卸妝。原因很現實，劇組妝通常偏厚，如果讓彩妝長時間停留在臉上，對肌膚來說就是一種慢性負擔。與其事後狂補救，她更在意從源頭把臉清乾淨。

卸妝步驟也不是隨便帶過，而是有一套自己的節奏。會先用眼唇卸妝液濕敷，再輕輕打圈大約30秒，把眼妝和唇妝先卸掉大半；接著再用卸妝油全臉按摩約2分鐘，連眼下、鼻翼這種容易殘留的細節都會顧到，最後才用洗面乳做一次完整清潔，讓整個卸妝流程收乾淨。

其中一個很多人會忽略的小細節，她特別強調：手一定要乾。只要手一碰水，卸妝油提前乳化，清潔力就會直接被削弱，等於前面努力都打折。

白鹿保養心法2. 早起護膚「五步驟」

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白鹿的早上護膚，其實沒有什麼浮誇步驟，但厲害的地方就在「每一步都不馬虎」。她會先用爽膚水打底，讓肌膚醒過來，接著補一層保濕噴霧，把水分先穩住。再來是重頭戲，用眼霜搭配按摩棒，認真按壓眼周大約3分鐘，讓循環帶起來。最後用手心把面霜搓熱，再輕壓上臉，連脖子也一起照顧到。

這套流程看起來簡單，但關鍵藏在細節裡。

第一是眼周真的不能偷懶，像她自己就常熬夜又愛笑，細紋和黑眼圈特別容易出現，不顧不行。

第二是保濕講究「一層一層吃進去」，不是厚擦，而是讓肌膚慢慢吸收，才會有那種自然透亮的感覺。

最後再補一層保濕噴霧鎖水，整個早上保養才算完成。

白鹿保養心法3. 外出必備清單公開

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很多人只顧著擦保養，卻忽略了「外出時的狀態管理」，但白鹿反而把這件事看得很重要。

她的包包裡，其實就是一套隨身小補給。口香糖用來提神、耳機隨時切換情緒，讓自己放鬆；長時間工作會帶眼藥水，舒緩用眼疲勞；甚至連頭繩都會多備一條，避免臨時找不到的狼狽。到了秋冬，還會加上暖暖包，幫助身體維持循環、讓整個人不容易疲憊。

這些看起來很日常的小東西，其實都在默默影響狀態。當身體不那麼累、情緒也穩定，氣色自然會好，臉看起來也會更乾淨有精神。

白鹿保養心法4. 養生＋抗糖才是關鍵！

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白鹿的飲食觀念很明確：抗糖、少冰、規律。她平常會用美式咖啡或薏米水幫助消腫，熬夜之後也不再只靠咖啡硬撐，反而會改喝人參水補回精力。日常則會喝紅棗枸杞或紅糖薑茶，慢慢把氣血養起來。

但真正關鍵的，不是喝什麼，而是「怎麼吃」。她曾在影片中呼籲，冰的、甜的東西要少碰，因為糖分真的會讓皮膚變鬆、變暗沉，久了差異會很明顯。

減脂這件事，她也沒有走極端，就是少油炸、少含糖飲料，三餐正常吃，不讓生理時鐘亂掉。因為一旦代謝失衡，再怎麼節食都很難瘦下來。

白鹿保養心法5. 心態才是最強保養品

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白鹿最後一個關鍵，其實不是哪一瓶保養，而是她的「心態管理」。她曾分享自己是雞湯派，但不是那種什麼都隨緣的放空型，而是把期待值調低，該拼的還是全力去拼。她會努力爭取想要的，同時也接受事情不一定照計畫走。

她也很清楚，情緒一旦陷進去只會越想越糟。有時候選擇暫時不去面對，反而是一種自我保護，讓自己先喘一口氣，再回來處理。

還有一點很關鍵，她不會一直後悔過去的選擇。對她來說，每一次決定都是當下認真思考後的結果，就算不完美，也願意承擔。