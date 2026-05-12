夏天一流汗就沒香味？2026夏日必收8款「香氛沐浴露」推薦，洗完自帶偽體香太加分

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一到夏天，最怕的不是曬黑，而是才剛出門就滿身黏膩、汗味悄悄跑出來。尤其對香味控來說，噴香水還不夠，真正有魅力的「乾淨香」，其實是從洗澡那一刻就開始養成。比起濃烈香水，近年更多女生愛上那種若有似無、像剛洗完澡自然散發的「偽體香」。從療癒花香、清爽柑橘到讓人忍不住靠近的甜點奶香，只要挑對香氛沐浴露，連洗澡都像在做高級香氛SPA。這次幫大家整理8款夏日必收香氛沐浴露，不只洗淨汗水，連保濕、舒緩、療癒感一次到位。

夏天為什麼更適合用香氛沐浴露？

高溫潮濕的夏季，皮脂與汗水分泌旺盛，如果只是單純清潔，很容易洗完沒多久又覺得悶悶黏黏。香氛沐浴露除了基本潔淨，更能透過香氣營造「乾淨感記憶」，讓身上留下舒服氣味，對經常搭捷運、上班通勤、約會前想偷偷加分的人來說特別有感。如果肌膚偏乾或敏感，也建議避開清潔力過強的產品，改挑兼具保濕與舒緩配方的沐浴品，洗完比較不容易緊繃發癢。

LUSH 玫瑰果醬沐浴露

花香控真的會直接愛上這瓶。靈感來自土耳其玫瑰果醬，一打開就是濃郁又甜美的玫瑰香，但不會老派，反而有種精緻女生的氛圍感。添加土耳其玫瑰精萃與摩洛哥堅果油，在清潔同時幫肌膚補充滋潤感，再加上檸檬精油與新鮮枸杞汁，讓花香裡多了一點清新層次，很適合約會前使用。

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LUSH 睡公主沐浴露

如果你是晚上洗澡想順便「洗掉壓力」的人，這瓶很值得收。薰衣草花浸泡液、薰衣草精油搭配依蘭依蘭香氣，整體是很舒服的助眠系香味，不會太甜也不會太厚重。加入燕麥奶與鹿角菜膠成分，洗完肌膚有被安撫到的感覺，忙碌一天後超適合。

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LUSH 橄欖枝沐浴露

喜歡乾淨清爽感的人直接選這瓶。西西里紅橘與檸檬精油的柑橘香氣很有夏天感，聞起來像曬過太陽的白襯衫，自帶明亮乾淨氛圍。搭配橄欖成分與葡萄葉浸泡液，洗後不會乾巴巴，很適合怕厚重香氣的人。

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LUSH 椰棗布丁沐浴露

甜點控請直接加入購物車。這款是很有記憶點的甜香型沐浴露，檀香、香草與角豆莢樹脂揉合出像甜點店剛出爐布丁的香氣。更特別的是加入25%椰棗糖漿，洗感偏滋潤，很適合乾肌女孩。

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L:a Bruket 海鹽玫瑰潔膚露

L:a Bruket 全新限量「海鹽玫瑰身體保養系列」靈感源自瑞典寧靜岩岸景致，透過天然配方與香氣，捕捉斯堪地那維亞的悠閒時光。香氣以柔和的海鹽玫瑰為主，交織清新鹹香的海洋氣息與尤加利草本香韻，並融合雪松與廣藿香的深沉木質調，平衡又溫潤。此系列採用 90% 以上天然來源成分，溫和呵護肌膚，同時注入柔美的海鹽玫瑰香氣，營造夏日寧靜氛圍。

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古寶無患子 九珍山椒神草液態皂沐浴露

如果你的肌膚容易敏感、換季亂發脾氣，這款走的是溫和修護派。和一般沐浴乳不同，它是液態皂質地，保留清爽潔淨感，但少了傳統肥皂容易乾澀的問題。添加積雪草、紅沒藥醇、乳香、印加果油等9種植萃修護成分，洗完是舒服透氣的乾淨感，不是假滑路線，很適合台灣潮濕天氣。

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L'ERBOLARIO蕾莉歐 元氣舒活沁涼精油沐浴乳

夏天最怕洗完澡還是熱，這瓶根本救星。天然薄荷醇與藍桉葉油一上身就有超有感沁涼效果，很適合運動後、曬完太陽後或悶熱天使用。香氣是乾淨清新的草本調，洗完整個人直接醒過來。

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L’OCCITANE歐舒丹 杏仁沐浴油

夏天沐浴乳絕對不能少了這瓶，歐舒丹經典熱賣「杏仁沐浴油」，注入了天然普羅旺斯甜杏仁油，富含 Omega-6 & 9 脂肪酸，能深入滋養並柔嫩肌膚，有效防止水分流失，為肌膚帶來柔潤保濕度的提升。甜杏仁油的質地輕盈且親膚，能充分保護肌膚的皮脂膜，達到舒緩、柔潤的效果。此外，沐浴時散發的療癒舒心淡雅杏花香氣，讓你在家也能享受猶如SPA般的全然身心舒緩。