護手霜推薦2026！5款人氣護手神器一次看，Aesop、DIOR、歐舒丹讓乾燥粗手變嫩

每天認真擦精華、敷面膜、研究抗老保養，但一伸手卻瞬間破功？其實雙手才是真正最容易暴露年齡的部位。比起臉部，手部皮脂腺本來就比較少，再加上頻繁洗手、酒精消毒、長時間吹冷氣、曬太陽，甚至做家事接觸清潔劑，通通都在默默加速雙手乾燥、粗糙、細紋生成。很多人明明臉保養得很精緻，手卻已經先偷偷「洩漏年紀」。

怎麼護手才有效？3個很多人忽略的護手關鍵

KISSME 煥采潤澤護手霜。圖片來源：品牌提供

護手不是想到才擦一下護手霜就夠了，真正有感的關鍵其實在日常習慣。第一個重點是洗手後立刻補擦。每次洗手都會把手部原本的油脂一起帶走，如果沒有及時補充保濕，乾燥就會越來越明顯，尤其指節、虎口、指緣這些地方最容易先變粗。

第二個關鍵是白天也要幫手防曬。很多人防曬只擦臉，但其實雙手每天暴露在紫外線下，曬黑、暗沉、細紋都會默默找上門，尤其經常開車、通勤、戶外移動的人更有感。白天可以選擇質地清爽、甚至有防曬效果的護手產品，邊保濕邊防護。

第三個是夜間厚敷修護。白天雙手一直工作，真正修復的黃金時間反而是晚上。睡前厚擦滋潤型護手霜，連指甲邊緣一起按摩，隔天雙手細緻度真的差很多。想進階一點的人，甚至可以搭配棉質手套，讓保養效果更完整。

以下整理近期討論度高的5款護手保養選擇，不管你是香氛派、精品控，還是實用保濕派，都能找到適合自己的命定款。

護手霜推薦1. Aesop 爍亮手部精華

Aesop爍亮手部精華。圖片來源：品牌提供

如果你已經進階到覺得一般護手霜不夠用了，Aesop這款可以直接列入清單。品牌這次直接把「臉部保養思維」搬進手部護理，加入菸鹼醯胺、蒲公英根與LHA等成分，主打改善手部乾燥、粗糙與細紋，讓雙手不再出現「臉很嫩、手很累」的視覺反差。

Aesop爍亮手部精華。圖片來源：品牌提供

質地不是傳統厚重型護手霜，而是偏輕盈精華感，吸收速度快，對討厭黏膩感的人很加分。香氣則延續Aesop一貫高級療癒路線，薰衣草、佛手柑與橙花調性很有儀式感。適合把護手當成精緻保養流程的人。售價：NT$1,350

護手霜推薦2. THREE 香氛甦活護手霜

THREE香氛甦活洗手露+THREE香氛甦活護手霜。圖片來源：品牌提供

如果你擦護手霜不只是保濕，更想順便療癒情緒，THREE這條會很中。品牌這次把精油科學概念帶進手部保養，護手霜加入天竺葵、迷迭香與百里香精油，還結合巴克醇與維他命原B5，除了滋潤雙手，也同步照顧指甲與指緣狀態。

THREE香氛甦活洗手露+THREE香氛甦活護手霜。圖片來源：品牌提供

最加分的是香氣真的很有THREE特色，不是甜甜少女香，而是偏成熟、舒服的草本木質調，擦完很像剛做完一場高級SPA。質地延展性高、不會悶厚，白天使用也不會影響工作打字。售價：NT$1,000

護手霜推薦3. L’OCCITANE 金合歡馬鞭草護手霜

L’OCCITANE歐舒丹_金合歡馬鞭草護手霜。圖片來源：品牌提供

說到護手霜，歐舒丹幾乎是很多人的本命名單。這次限定版把南法感直接搬上手，將清新的馬鞭草結合溫暖柔和的金合歡香氣，擦起來不像單純保養，比較像隨身香氛。

L’OCCITANE歐舒丹_金合歡馬鞭草護手霜。圖片來源：品牌提供

配方加入乳油木果油、葡萄籽油與荷荷巴油，滋潤度很夠，但不會厚重到有膜感，適合冷氣房乾手族。尤其那種剛洗完手、皮膚繃繃的瞬間擦上，舒適感真的很明顯。對香氛控來說，這種「邊護手邊聞香」真的會上癮。售價：NT$420

護手霜推薦4. DIOR 迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

迪奧：緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

如果你是「包裡的東西一定要美」派，這顆真的會讓人失守。DIOR這款雖然是全能修護霜，但其實很多人直接拿來當精品級護手神器。品牌主打一瓶多用途，可用在雙手、指甲、嘴唇與乾燥部位，實用度很高。

迪奧：緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。張念慈/攝影

成分加入積雪草、角鯊烷、荷荷巴油、乳木果油與玻尿酸，保濕修護力很完整，重點是質地潤但不黏，日常補擦接受度高。再加上Jisoo同款話題與馬卡龍色限定包裝，完全是顏值派會想直接包色的單品。售價：NT$2,000

護手霜推薦5. KISSME 煥采潤澤護手霜／奇士美護手霜

KISSME 煥采潤澤護手霜。圖片來源：品牌提供

如果你是務實派，想找高CP值又真的有感的選擇，KISSME這組很值得看。最近討論度高的是白天＋夜晚分工護手概念，白天用煥采潤澤護手霜，除了保濕，還加入SPF25、PA+++防曬與提亮修飾效果，等於讓雙手自帶柔焦濾鏡。

KISSME 煥采潤澤護手霜。圖片來源：品牌提供

晚上則換成經典奇士美護手霜厚敷修護，不少人從學生時期一路擦到現在。這類型很適合經常洗手、雙手容易粗糙乾裂的人。畢竟護手最重要的不是一次擦超貴，而是你願不願意每天真的記得擦。