HELLO KITTY又來搶錢了！3大夢幻聯名一次看，從焦糖烤焦包到韓妞瘋搶小物太欠買 圖片來源：官方

HELLO KITTY真的沒有要放過大家的荷包。這隻誕生超過50年的經典角色，近來再度火力全開，不只持續霸佔聯名市場，還直接從時尚包款、韓系生活小物一路攻進日常用品。從紐約經典包袋品牌LeSportsac，到韓國高討論度潮流品牌Wiggle Wiggle，再到台灣女孩熟到不行的ROBINMAY，HELLO KITTY這波聯名根本像在開外掛，每一款都精準狙擊少女心。

HELLO KITTY聯名 LeSportsac：紐約機能包變身甜妹收藏

來自紐約的經典包袋品牌LeSportsac，今年夏季正式推出全新HELLO KITTY聯名系列，把品牌最拿手的輕量機能包直接套上可愛濾鏡。這次主打的「Heart to Heart 心語呢喃」印花，以柔和象牙白為主視覺，加入愛心、蝴蝶結元素，再搭配HELLO KITTY抱著愛心的經典畫面，整體不是那種過度幼齒的可愛，而是帶點大人系甜感，背出門也不違和。最有誠意的是，除了化妝包之外，幾乎每款包袋都附上HELLO KITTY招牌蝴蝶結吊飾，收藏感直接拉滿。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

這次系列包含經典斜背包、後背包、中型旅行袋、小手提包、雙層化妝包等，售價約落在NT$2,000至NT$8,000，即日起已於全台門市與官網開賣。如果你是那種平常不太買卡通聯名，但會被「低調可愛＋實用性」打中的人，這系列很危險。

HELLO KITTY聯名 Wiggle Wiggle：韓妞最愛繽紛可愛宇宙再升級

韓國人氣生活風格品牌Wiggle Wiggle和HELLO KITTY的合作，今年直接迎來第二彈。前一波聯名才剛開賣就被搶到缺貨，這次火速加碼回歸，而且品項比第一次更誇張，幾乎把生活日常全部包辦。從桌面日曆、四色原子筆、保溫杯，到韓國女生最近超愛的縮骨傘、環保袋、汽車香氛夾，甚至肥皂盤、牙刷架、地墊、紙巾套、保冷袋，全都變成HELLO KITTY版本。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

圖片來源：官方

Wiggle Wiggle最強的地方，就是它很懂怎麼把「可愛」做得很有潮流感。高彩度撞色搭配HELLO KITTY經典甜美元素，不會有傳統卡通聯名那種太童趣的感覺，反而很像把生活搬進一座快樂遊樂園。第二彈聯名5月11日正式開賣，預計又是一波秒殺。

HELLO KITTY聯名ROBINMAY：烤焦HELLO KITTY意外可愛到不行

如果你以為HELLO KITTY只能走粉紅甜美風，那ROBINMAY這次應該會讓你改觀。迎來品牌10週年的ROBINMAY，這回攜手HELLO KITTY推出「烤焦時刻」聯名系列，最大亮點就是直接把HELLO KITTY變成焦糖色版本。沒有熟悉的粉紅色，而是改走奶茶杏、焦糖咖、燕麥白這種超有質感的大地色系，整體氛圍比想像中時髦很多。必收單品包括梯形肩背包、保齡球包、水桶包、草蓆手提包、流浪包，甚至還有超欠收的大頭零錢包與娃娃吊飾。尤其HELLO KITTY戴墨鏡、換上烤焦造型後，莫名有種呆萌又高級的反差感。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

除了商品本身，ROBINMAY還準備了滿額贈活動，包含限量抱枕、提袋與香氛吊卡，完全就是逼粉絲一次買爆。