正妹逛保養品專櫃手氣逆天，竟幫路人抽中大獎！櫃姊笑稱應該去買樂透

記者/葉佳欣報導

母親節檔期正熱，各大百貨公司專櫃活動開跑，不少民眾都想趁著優惠入手保養品順便試試手氣。然而，近日一名女網友在社群平台分享了一段令人哭笑不得的「專櫃奇遇記」。她前往資生堂（SHISEIDO）專櫃消費時，抽中了旅行組，路人看到她手氣很好，就請她幫忙代抽，沒想到一出手就是「正貨大獎」，這份「幫人作嫁」的極致運氣，讓網友們熱烈討論。

助人為快樂之本？正妹一出手驚呆櫃姊

該名女網友在文中表示，趁著母親節活動期間，她前往資生堂專櫃補貨。當時櫃位正舉行抽獎活動，不限購買金額都可以抽獎，排隊過程中，路人看到女網友很幸運，轉頭拜託幫忙抽獎。

原PO心想舉手之勞便答應，沒想到伸手一抽，竟然直接抽中資生堂正貨商品。現場氣氛瞬間沸騰，連平時見慣大場面的櫃姊也忍不住驚呼：「天啊！你是我第一個抽中正貨的客人！」受獎的陌生人更是樂不可支，連連向原PO道謝。

女網友熱心幫路人代抽獎項，沒想到一出手就是正貨大獎！圖/讀者提供

原PO在文中感嘆，連櫃姊都感到神奇，忍不住安慰她：「妳這手氣真的建議等下去買張樂透，或許會得大獎！」

網友熱議 有一種手氣叫「別人的手氣」

這篇貼文一出，隨即引發廣大網友熱議，紛紛留言討論起來：「下次拜託跟我一起去逛街」、「那個不好意思，請問有代抽服務嗎？」、「這種手氣感覺很適合去彩券行打工」、「櫃姊也沒想到會是這樣的劇情發展XD」

資生堂今年母親節推出的抽獎活動，除了產品本身的吸引力，這種具有互動性的抽獎環節，也成為社群媒體上的話題製造機。

雖然原PO最終只帶回了旅行組，但她這段充滿戲劇性的經歷，意外成為今年母親節檔期超有趣的網路話題！