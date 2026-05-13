圖說：防曬係數怎麼看？ 不是只看數字大小，SPF、PA 與使用情境搭配才是重點

近期氣溫升高，防曬成為外出必備品，但面對 SPF50+、PA++++、UVA、UVB 等標示，許多民眾仍看得一頭霧水。不少人挑選時只看係數高低，認為數字越高越安心

《FJ豐傑生醫》研發師朱靜慧提醒，挑選防曬產品前，應先了解各項標示代表的意義，再依照自身膚質、活動型態與日常需求選擇合適產品，才能真正把防曬做到位。

紫外線主要可分為 UVA、UVB、UVC 三種，不同波長對皮膚影響也不同。

UVA ：UVA穿透力較強，容易深入肌膚較深層，和變黑、斑點、細紋、老化有關。

：UVA穿透力較強，容易深入肌膚較深層，和變黑、斑點、細紋、老化有關。 UVB ：主要影響肌膚表層，容易造成曬紅、曬傷，也是夏季曝曬後刺痛脫皮的常見原因。

：主要影響肌膚表層，容易造成曬紅、曬傷，也是夏季曝曬後刺痛脫皮的常見原因。 UVC：多數會被大氣層阻隔，平時自然環境中較少直接接觸。

朱靜慧研發師表示，UVA帶來的多屬長期累積性傷害，UVB則是短時間內就能感受到的曬傷反應，因此挑選防曬產品時，應同時兼顧兩者防護，才能更全面保護肌膚。

SPF 是大家最熟悉的防曬標示，主要代表產品對 UVB 的防護能力，也就是降低曬傷風險的指標。數字越高，通常代表防護時間與強度較高，但並不代表可以一整天不補擦。常見標示如 SPF30、SPF50、SPF50+，可依照日常活動時間與曝曬程度挑選。

朱靜慧研發師提醒，挑選防曬產品時，除了看 SPF，也別忽略 PA。PA 代表對 UVA 的防護力，與減少曬黑、延緩老化有關；加號越多，通常代表防護效果越高。

PA+ ：基礎防護

：基礎防護 PA++ ：日常可用

：日常可用 PA+++ ：中高防護

：中高防護 PA++++：高防護等級

朱靜慧研發師表示，如果平常只是上下班通勤，PA++～PA+++ 大多已足夠；如果是旅遊、戶外活動、長時間曝曬，PA++++ 會更適合。

許多人最常問：「到底該買 SPF30 還是 SPF50？」朱靜慧研發師表示，其實沒有標準答案，關鍵還是依生活型態選擇 。

室內上班、通勤族 ：SPF30 + PA++～PA+++ 多數情況已足夠

：SPF30 + PA++～PA+++ 多數情況已足夠 外送、業務、常跑戶外者 ：SPF50 + PA+++ 以上較安心

：SPF50 + PA+++ 以上較安心 海邊、登山、運動流汗多：SPF50+ 並搭配防水抗汗型產品



高係數產品確實能提供較高保護力，但質地有時較厚重，若因此擦太少、容易悶膚、懶得補擦，實際效果反而打折。朱靜慧研發師建議，挑選時應兼顧膚質與使用感受，例如油肌可選清爽型、乾肌可選保濕型、敏感肌則留意成分單純與低刺激配方。

朱靜慧研發師提醒，防曬不是比數字大小，而是比方法有沒有做對。記住以下 4 件事，比盲買高係數更重要：

看懂 SPF 與 PA 標示

依照生活情境挑選產品

擦足量，不要薄擦意思意思

每 2～3 小時補擦一次

只要把防曬變成每天保養的一部分，不只能減少曬黑與曬傷，也是在幫肌膚延緩老化、穩定膚況。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

延伸閱讀：

．FJ豐傑生醫-部落格專欄

．防曬係數怎麼看

原文出處：防曬係數怎麼挑才對？專家揭SPF不是越高越好：重點在這一步