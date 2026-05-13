最近連日大雨，每天早上起床，你是否也感到越睡越累，身體好重，雙腿腫脹，腦袋還昏昏沉沉的，整個人就像一塊「吸滿水的海綿」？面對梅雨季帶來的潮濕悶熱，我們可以植物精油搭配簡單的穴位按摩，幫身體開啟除濕機模式，輕鬆找回輕盈活力！

每到春天與梅雨季，氣候轉為多雨潮濕，如果平時喜歡吃生冷食物或因雨天缺乏運動，很容易讓腸胃（脾胃）的運作變差，形成中醫常說的「脾虛濕困」。當體內的濕氣排不出去，身體就會像吸飽水的海綿一樣，讓人感到頭腦昏沉、四肢沉重，甚至做什麼都提不起勁。

想要幫身體排濕，找對穴位、用對精油，就是天然的排濕神隊友！兼具中西醫與芳療專業背景的廖芳儀醫師分享，將「植物精油」結合「中醫穴位」進行芳香經絡按摩，部分民眾會將植物香氣與按摩習慣結合，作為日常放鬆的一環。我們可以將稀釋後的精油塗抹在以下幾個關鍵穴位，透過按摩來帶動氣血循環：

三陰交穴： 這個穴位在小腿內側，腳踝骨最高點往上大約四指寬的地方，是肝、脾、腎三條經絡交會的位置。在中醫理論中，三陰交常被視為日常保養時常見的按摩部位之一。搭配帶有溫暖或促進流動特性的精油按摩此處，搭配溫熱足浴，有助於提升放鬆感與舒適度。

這個穴位在小腿內側，腳踝骨最高點往上大約四指寬的地方，是肝、脾、腎三條經絡交會的位置。在中醫理論中，三陰交常被視為日常保養時常見的按摩部位之一。搭配帶有溫暖或促進流動特性的精油按摩此處，搭配溫熱足浴，有助於提升放鬆感與舒適度。 湧泉穴：位於腳底板的湧泉穴，是人體腎經的起始點。藉由精油按摩穴位或熱水足浴的刺激，能有效改善現代人常常「上熱下寒」、用腦過度導致的氣血失衡，透過植物香氣與溫熱感交疊，有些人會在睡前搭配足浴與按摩，作為放鬆身心的習慣。

(貼心提醒：懷孕期間體質較為特殊，為了安全起見，準媽咪們請先避免按壓上述穴位喔！)

除了按壓穴位，搭配天然植物精油更能事半功倍。台灣芳療協會會長張元霖推薦了幾款非常適合在潮濕季節使用的精油，讓天然植物的療癒效果趕走沉重感：

杜松果精油： 常被用於帶來清新與輕盈的香氣感受，對於天氣潮濕感到雙腿沉重、水腫的人特別有幫助。

常被用於帶來清新與輕盈的香氣感受，對於天氣潮濕感到雙腿沉重、水腫的人特別有幫助。 絲柏精油 ：常見於放鬆按摩與腿部保養香氣搭配中，非常適合搭配按摩來改善雙腿浮腫。

：常見於放鬆按摩與腿部保養香氣搭配中，非常適合搭配按摩來改善雙腿浮腫。 薑精油： 濃縮了薑的溫暖特質，帶有溫暖辛香調性，適合寒冷潮濕季節使用。

濃縮了薑的溫暖特質，帶有溫暖辛香調性，適合寒冷潮濕季節使用。 柑橘類精油： 早上起床如果覺得心情陰霾，可以使用甜橙、葡萄柚或檸檬精油擴香，為新的一天注入滿滿正能量。

早上起床如果覺得心情陰霾，可以使用甜橙、葡萄柚或檸檬精油擴香，為新的一天注入滿滿正能量。 桉油醇迷迭香＋歐薄荷：下午睏意來襲時，桉油醇迷迭香搭配歐薄荷，就像一陣涼爽的微風，帶來清爽感受，適合午後使用。

精油具有各自不同的植物香氣特性與使用情境，部分植物特性仍需注意。張元霖特別叮嚀大家：柑橘類精油（如檸檬、葡萄柚）具有光敏性，塗抹後12小時內應避免陽光直射以免反黑；歐薄荷與迷迭香因氣味強烈且含特定化學分子，孕婦、嬰幼兒及蠶豆症患者應避免使用；杜松果精油因具有較強的利尿作用，嚴重腎臟疾病患者請避免大量或長期使用。若有特殊體質或慢性疾病，使用前請務必先諮詢專業醫師或芳療師。

想用精油按摩穴位或泡腳，精油的品質非常重要。張元霖會長提醒大眾，一定要挑選瓶身標示完整的「100% 純天然精油」，最好具備國際有機認證標章，選擇來源標示完整、品質檢驗清楚的產品較安心。

使用時也別忘了，純精油不能直接接觸皮膚。若要用於按摩，建議用常見的基底油（如：荷荷芭油、甜杏仁油或無香精乳液）稀釋到 1%~3% 的安全濃度。若是要準備泡腳，因為「精油不溶於水」，必須先進行「乳化」，步驟如下：

先將精油滴在少許的奶油球、全脂牛奶或海鹽中均勻混合，然後再倒入泡腳水中。這樣做能避免精油直接浮在水面，造成局部皮膚過度刺激或灼傷。

今晚就可以試試看，準備一盆溫熱水，調配幾滴喜歡的精油，好好幫自己按個摩，把梅雨季的沉重感通通甩開吧！

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

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原文出處：梅雨季總覺得悶脹沉重？芳療與穴位按摩成日常放鬆話題