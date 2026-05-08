楊祐寧買CHAUMET霸氣寵老婆！鍾瑶絕美演繹自然詩意最愛這一款作品

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說到法式皇室的浪漫與璀璨，腦海中絕對會浮現CHAUMET的名字。承襲著巴黎芳登廣場12號的百年底蘊，CHAUMET帶著「都市中法式花園」的全新概念，在這個春意盎然的五月，正式進駐台北新光三越 A9！開幕現場不僅優雅迷人，品牌更請來實力派演員楊祐寧與鍾瑶同台展現珠寶的當代魅力，甚至破天荒地首度展出珍貴的古董典藏。身為珠寶迷的妳，絕對不能錯過這場跨越世紀的美學饗宴。

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楊祐寧霸氣購入CHAUMET送老婆當母親禮物

開幕現場星光熠熠，剛與愛妻 Melinda 慶祝交往十週年的楊祐寧，以一身帥氣西裝搭配鑲嵌黑色蛋白石的「Bamboo 頂級珠寶系列」胸針瀟灑現身。由於適逢母親節前夕，這位幸福人夫也沒忘了順道挑禮物，透露因為最近全家剛看完蜜蜂紀錄片，特別相中了 Bee de Chaumet 蜜蜂鑽石耳環要送給老婆。

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鍾瑶傾心麥穗圖騰，演繹剛柔並濟的法式濾鏡

自帶知性文青氣質的鍾瑶，則選擇了對品牌別具意義的「L’Épi de Blé de Chaumet」高級珠寶系列。象徵豐饒的麥穗自1780年便是CHAUMET的經典符碼，更是約瑟芬皇后的摯愛。鍾瑶配戴的項鍊、耳環與戒指，以精緻的拉絲黃金工藝與鋪鑲美鑽，傳神勾勒出隨風搖曳的麥浪。談及對珠寶的喜好，鍾瑶難掩喜愛地透露，自己私下非常喜歡這套麥穗主題的珠寶與皇冠，深深「為金色麥穗的旺盛生命力而傾心」，這番話也完美詮釋了頂級珠寶在她身上隨光影流轉的靈動與柔韌。

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百年古董首度登台，凝望 1894 年的蜂鳥振翅對

於熱愛工藝細節的內行人來說，這次最大的驚喜莫過於首度跨海來台的七件稀世古董。CHAUMET 再次證明了為何被譽為「自然主義珠寶商」全場焦點是一件創作於 1894 年的「蜂鳥」白鷺羽飾冠冕，結合黃金、白銀與鑽石、紅寶石，並巧妙運用異材質，如實呈現蜂鳥斑斕絢麗的羽毛光澤，這些百年前的自然語彙，如今也延續在現代經典中，串聯起一場跨越時空的工藝對話。

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圖片來源：品牌提供，© CHAUMET/ Pauline Guyon

走進都市裡的法式花園 全新的A9專賣店以純淨的溫潤白為基調，牆面上細膩雕刻著優雅的金色麥穗，在柔和的光暈烘托下更顯立體，彷彿真的走進了一座沐浴在陽光下的巴黎花園。

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Boucheron 2026 Serpent Bohème新作！縞瑪瑙與鏡面黃金的光影對話

自1968年問世以來，Boucheron寶詩龍的Serpent Bohème系列便以標誌性的「水滴」圖騰，成為世家自由叛逆的象徵。2026年，品牌以「影蝕現象」為靈感，大膽推出12件全新作品，完美演繹陰影與光芒交織的迷人瞬間。

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深邃暗影：縞瑪瑙的神祕魅力 本季由充滿神祕吸引力的「縞瑪瑙」擔綱主角。黑亮寶石與溫潤黃金形成強烈對比，巧妙點綴於項鍊、耳環、戒指與腕錶中。透過精湛的切割工藝，縞瑪瑙折射出內斂而迷人的光澤，將女性神祕且強大的氣場展露無遺。

耀眼光芒：鏡面拋光的純粹暖金 世家更同步挑戰了純粹的金工美學！其中三款新作大膽地將原本鑲嵌寶石的位置，改以「鏡面拋光」的黃金取代。在保留經典金珠滾邊的同時，讓黃金散發出如陽光般純粹、溫暖的極致光暈。

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全新 erpent Bohème系列不僅是一場光影實驗，更是自信的風格宣告，邀請佩戴者自由切換深邃與耀眼，大膽展現專屬個人的時髦態度。