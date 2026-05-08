2026最燒眼妝清單來了！8大品牌從開架到專櫃必買推薦 母親節一起寵愛自己

有些新品是看過就忘，有些則是會讓妳默默打開購物車、開始盤算這個月還能不能再買一樣。2026這波眼妝新品就是後者。從台日網友封神的抗暈眼線液、手殘人也能駕馭的眼影筆，到DIOR、YSL這種光是外殼就讓人想收藏的精品級眼妝，還有今年超紅的糖霜光澤眉、彩色睫毛膏趨勢，眼妝已經不只是「把眼睛畫大」這麼簡單，而是讓整個人的氣場、氛圍感一次升級。這篇編輯直接幫你蒐羅8家，哪些真的值得買:

推薦品牌1. KISSME｜台日網友一起封神，這支根本是熊貓眼救星

如果妳是那種上午剛畫好眼線，下午照鏡子就開始懷疑人生的人，KISSME這支真的懂妳。

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KISSME花漾美姬「超！持久極細抗暈眼線液」這次直接拿下2025 @cosme台灣、日本美妝大賞最佳眼線液第一名，等於台日美妝控同步認證。畢竟眼線液最怕的不是畫不好，而是明明早上很完美，下午直接暈成黑眼圈。

這支最大亮點就是抗水、抗汗、抗皮脂，對台灣這種濕熱天氣真的太重要。

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0.1mm日本製極細筆頭很適合描眼頭、補睫毛空隙，筆觸穩又順，連新手都比較不容易失手。

KISSME必買TOP 1：KISSME花漾美姬「超！持久極細抗暈眼線液」

適合族群：油眼皮、通勤族、新手、討厭補妝的人

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推薦品牌2. DIOR｜高訂控真的會愛，這系列根本精品收藏

DIOR這波很危險，因為它已經不是彩妝，是精品。全新「絕對搶眼系列」真的把高訂時裝語言搬進眼妝裡看到第一眼很難不心動。

2026全新【迪奧絕對搶眼系列】絕美眼采 奪目登場。圖片來源：官方提供

《迪奧經典五色眼影 藤格紋限量版》四款色選各有個性，NTD2,950。

靈感來自Lady Dior手袋，外殼直接壓上經典藤格紋。

#563棕色織錦

高級裸棕感，不太有攻擊性，但眼神會瞬間變精緻。

#855高訂玫瑰

超適合約會，粉調溫柔到不行。

《迪奧經典五色眼影 藤格紋限量版》「＃563 棕色織錦」、「＃855 高訂玫瑰」圖片來源：官方提供

#170午夜星光

偏冷調金屬感，畫起來有時裝秀感

#964丁香薄紗

則是優雅派會愛的紫調。

全新《迪奧經典五色眼影 藤格紋限量版》，高訂精品外殼 x 布料靈感色彩。圖片來源：官方提供

睫毛膏也不能忽略，更是大眼效果的精隨

DIOR全球彩妝大使Deva Cassel與Willow Smith。圖片來源：官方提供

《迪奧絕對搶眼防水睫毛膏》NTD1,550

防水抗汗＋8字刷頭，刷完是濃密但不厚重的高級感。

《迪奧絕對搶眼防水睫毛膏》極致防水 濃密美睫、《迪奧絕對搶眼濃密睫毛膏》極致濃密 玩轉新色圖片來源：官方提供

《迪奧絕對搶眼濃密睫毛膏》NTD1,550

還推出藍色、棕色、紫色、粉色，彩色睫毛控會直接失守。

包含「#161 經典藍」、「#790 濃密棕」與官網獨賣的「#971 深邃紫」與「#840 俏皮粉」，以極致顯色的繽紛色彩，賦予睫毛無限的玩色自由。

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推薦品牌3. BOBBI BROWN｜手殘人真的會愛，一筆直接搞定眼妝

不是每個人早上都有耐心慢慢疊眼影。如果妳也是出門前永遠在趕時間的人，BOBBI BROWN這次的新品根本像救援隊。全新「極致鑽石水感眼影棒」主打一筆成妝，快速又漂亮。

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極致鑽石水感眼影棒首推三大明星色號 NTD1,300

必買TOP 1.月光石

乾淨提亮派代表，適合日常通勤。一抹瞬消眼周暗沉，定格冷冽的高級質感，是眼神的絕對救星

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必買TOP 2.蜜糖棕

超實用，基本不太會出錯。則以琥珀色的暖棕基調內嵌細鑽稜光，單擦即具備高級深邃感，是日常必備的時髦單品。

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必買TOP 3.粉鑽石

很有約會感。打破粉色顯腫魔咒，以極高透明度的珍珠粒子注入叛逆甜美，精準澎潤面中視覺，散發帶點酷勁的少女氣息

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此款眼影棒最迷人的地方，就是畫起來零門檻，不用研究配色、不用擔心暈染失敗，手指抹一抹就能出門。

推薦品牌4. NARS｜春夏桃花眼本人，氣色差的人請先看

NARS這次很懂女生想要什麼。有時候我們想畫眼妝，不是想變超濃超辣，只是想讓自己看起來比較有精神、比較有戀愛感。這系列就是那種「今天好像特別漂亮」的類型。

NARS最值得看的4色眼彩盤：4色眼彩盤 妝點花漾版 NT$2,000

妝效參考：

#BLOOM偏清冷櫻花系。

LOOK 1 清冷櫻花系/眼彩使用:4 色眼彩盤 #BLOOM / 腮紅使用:炫色腮紅 #906 LOVES ME NOT 冷光裸粉 / 唇彩使用:激情過後嫩唇露 #287 NEW DAWN 晨曦玫瑰。圖片來源：官方提供

#SPRING FEVER則比較甜美桃花感。

LOOK 2 甜美桃花系/ 眼彩使用:4 色眼彩盤 #SPRING FEVER / 腮紅使用:炫色腮紅 #928 AMUSED 柔霧暖橙 / 唇彩使用:激情過後嫩唇露 #291 LEAP OF FAITH 晶透裸杏。圖片來源：官方提供

NARS必買TOP 1 . 4色眼彩盤 妝點花漾版 NTD2,000

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全新限量的 4 色眼彩盤 妝點花漾版,以花卉靈感延伸色彩設計,結合冷暖雙色調選擇,推出 #BLOOM 與 #SPRING FEVER 兩款配色,滿足不同膚色與妝容風格需求。限量 4 色眼影盤主打「多質地疊加」,融合珠光與霧面粉體。

NARS必買TOP 2. 裸光蜜粉餅 妝點花漾版 NTD1,650

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限量 #NARS 桃花小白餅 登場,以花卉壓紋設計呈現限量外觀,結合NARS 經典柔焦底妝科技,提升整體妝容的細緻度與持久度!獨家控光科技和 NARS 保養級成分 LRC 聚光保濕複合物,可在不影響底妝質感的情況下,修飾毛孔與細紋,打造自然透亮的妝效。

NARS必買TOP 3. 裸光凝亮水精華氣墊 NTD2,250

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金色外殼搭配花卉元素設計,無論隨身攜帶或拿出補妝,皆能瞬間成為注目的焦點。以超強補水力的山茶花精萃加速了高濃度維他命 C 的吸收,每拍一下都為肌膚底層灌注滿滿水分，補妝會有漂亮水光感。

NARS必買TOP 4. 激情過後嫩唇露 NTD1,100

NARS 熱賣嫩唇露再推出限量新色,柔和杏色與玫瑰粉色調 #291LEAP OF FAITH 晶透裸杏 與 #287 NEW DAWN 晨曦玫瑰,主打自然顯色與高光澤質地,打造輕透水潤的唇妝效果,上唇後可呈現鏡面般光澤,同時提供輕透顯色效果,適合日常妝容或疊擦使用,提升雙唇立體度與水光感!

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推薦品牌5. YSL｜裸色控會瘋掉，這盤根本高級感本人

YSL推出全新《時尚9色眼影盤 #裸色時分》真的很美。NTD4,150

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這盤最強的地方在於，它不是誇張的大亮片盤，而是那種畫完會讓人覺得「她怎麼看起來這麼貴」的眼影。從奶茶裸、玫瑰裸粉到金棕調都很實用，而且超適合亞洲膚色。

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白天可以低調乾淨，晚上稍微疊深就能有煙燻感，這種盤就是會陪妳很久，不容易退流行。

寵愛獻禮|一盒收下香氣與唇色 把「愛」昇華高級更性感

專櫃獨賣【母親節限定自由不羈唇膏禮盒】

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推薦品牌6. 媚比琳｜睫毛塌的人會有被理解的感覺

有些人的睫毛就是天生不聽話。夾了會塌、刷了會垂，半天後直接放棄。

媚比琳這次用「核心美睫皮拉提斯」概念還滿有趣，把挺、豐、翹三件事一次處理，讓睫毛更有支撐力。

《挺豐翹束感防水睫毛膏NTD517》

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24H捲翹不塌，根部豐盈增量，睫尖自然延伸，不喜歡太厚重的睫毛感的人，這類型會比較討喜。

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加上李沐代言，整體很有自然原生感。

眼妝升級提案！加購優惠限時開跑

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同步推出超值限定優惠，凡購買「挺豐翹束感防水睫毛膏」，即可享「飛天翹溫和瞬淨睫毛膏卸除液」加購價只要 NTD99，輕鬆打造完美卸妝與持久捲翹的眼妝體驗；活動期間凡購買媚比琳全品項滿 NTD699，即可獲得品牌潮流隨手杯（1100ml）乙個，數量有限，送完為止，活動以通路公告為主。

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推薦品牌7. benefit｜現在不是只有睫毛要發光，連眉毛都要漂亮到發亮

benefit這次很有意思，它不是單賣某個產品，而是直接提出「眉眼結構放大術」。簡單說：眼睛看起來大，不是只有眼線的功勞。眉毛、眼線、睫毛全部都要一起配合。

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benefit很適合喜歡妝感完整、有風格感的人。

benefit必買TOP 1. 亮晶晶眉膠

今年超紅的糖霜光澤眉就是它。

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從韓團 I-DLE Minnie、IVE 員瑛，到 Sabrina Carpenter、Hailey Bieber，近期女星妝容都悄悄把焦點放上「會發光的眉毛」，讓眉妝不再只是自然就好，而是更有存在感。Benefit全新「亮晶晶眉膠」跳脫傳統霧面眉妝，加入珍珠光澤因子、藜麥胜肽與維他命B5，打造細緻立體又不黏膩的糖霜光澤眉。搭配獨家雙面刷頭，一刷就能整理毛流、自然定型，讓眉眼輪廓瞬間更精緻。

benefit必買TOP 2. 壞女孩眼線膠筆

主打36小時持妝、高顯色、不易暈。

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壞女孩眼線膠筆以柔滑凝膠質地，帶來流暢不卡與、不拉扯的上妝體驗，高顯與配方一筆到位，搭配 36 小時長效持妝表現，無論日常通勤或長時間活動，都 維持乾淨落、的線條。內附筆尖塑型設計，隨時維持筆尖精沾，讓一一筆都穩定發揮，完整對應抗暈、顯與與順滑三大一求。

benefit必買TOP 3. 壞女孩捲翻天睫毛膏

還有紫色、藍色、酒紅色這種玩色系。

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膏以輕量氣凝微粒與 360° 錐形刷頭設計，讓睫毛在不增加負擔的情況下達到自然捲翹與濃密效果。

推薦品牌8. Love Liner｜細節控真的會愛瘋，0.01mm太誇張

全新推出品牌史上最細0.01mm超激細眼線液筆，對愛畫眼頭細節的人來說真的超有吸引力。新版升級重點：墨水流量增加、顯色更穩、12小時持妝、抗水抗汗抗皮脂、可替換筆芯設計

這次還聯名Esther Bunny艾絲樂小兔，功能派看到規格會想買，可愛派看到包裝也會想買。

Love Liner必買TOP 1. 隨心所慾超防水極細眼線液筆 0.01mm

（濃密漆黑／經典深棕／溫柔赤茶／牛奶淺棕／知性灰褐／玫瑰紅棕）共6色。

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Love Liner必買TOP 2. 隨心所慾超防水超激細眼線液筆 0.01mm

（濃密漆黑／經典深棕）共2色。

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Love Liner必買TOP 3. Love Liner × Esther Bunny聯名款眼線液筆

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