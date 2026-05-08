韓國潮人最近都在穿什麼？COVERNAT、Wacky WiLLy插旗板橋！SOOBIN、Giselle同款夏日穿搭一次看 圖片來源：官方

韓系穿搭迷最近真的要衝板橋了。韓國兩大人氣潮牌「COVERNAT」與「Wacky WiLLy」正式進駐 Mega City 板橋大遠百 3樓，不只把首爾街頭最紅的夏日單品原汁原味搬來台灣，更同步公開 SOOBIN、Giselle 話題同款穿搭。從Clean Fit、甜鹽系到今年最流行的低飽和丹寧風，韓國現在流行的，在這都可以找得到。

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這次開幕現場也特別邀請男星 安俊朋 與甜酷系KOL 姿佑 搶先示範夏季穿搭公式，讓不少現場粉絲直接邊看邊試穿，討論度超高。

COVERNAT爆紅關鍵：SOOBIN帶火「Clean Fit」穿搭

SOOBIN 私下最常被討論的，就是那種「看起來很乾淨卻很會穿」的 Clean Fit 風格，而 COVERNAT 幾乎就是這股潮流代表。這次主打「綠霧領域」系列，以低飽和霧感綠色搭配輕盈面料，視覺上直接自帶降溫效果。像是立體褶皺短袖襯衫、撞色棒球襯衫、條紋T恤與寬版工裝短褲，都是今年韓國男生討論度很高的單品。其中安俊朋現場示範的「棒球短袖襯衫＋條紋T＋工裝短褲」搭法，也被不少粉絲認為超有「韓團下班私服感」，不用太浮誇就能穿出高級感。

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今年夏天韓國男生流行的，其實不是過度設計，而是這種「看起來沒用力，但比例很好看」的鬆弛感穿搭。

aespa Giselle同款甜鹽風！Wacky WiLLy牛仔系列詢問度爆高

另一邊的 Wacky WiLLy，則完全是韓國女生最近最愛的「甜鹽系」代表。由 Giselle 帶起熱度後，這種「甜美中帶點帥氣感」的穿法迅速成為韓國女生穿搭關鍵字。今年夏天尤其流行丹寧套裝、水洗牛仔寬褲與 Oversize 襯衫。姿佑這次現場穿上的牛仔系列，就是典型韓系甜鹽風公式。上身柔和色系丹寧襯衫搭配寬版水洗牛仔褲，整體輪廓看起來很鬆，但修飾度卻非常高。

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比起過去強調辣感，現在韓國女生更流行這種「有空氣感的帥氣」。尤其水洗藍、奶灰色與淺丹寧色系，今年在韓國街頭幾乎隨處可見。韓國女生今年夏天都在穿「低飽和丹寧」觀察今年韓國潮流會發現，丹寧重新回到主場，但重點已經不是 Y2K 那種高飽和辣妹風，而是偏向「柔霧色系」。

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尤其 Wacky WiLLy 本季大量使用淺刷色、水洗感與寬鬆剪裁，搭配短版上衣或Oversize襯衫，很容易穿出韓國女生那種隨性感。這種風格最近也大量出現在韓星機場穿搭與私服照裡，包含寬版丹寧褲、棒球帽、短版背心與輕薄襯衫，幾乎成為標配。

板橋大遠百開幕優惠一次看！SOOBIN鐵粉必衝

這次開幕除了新品同步韓國上架，品牌也祭出不少限時活動。

全店任選2件9折、3件85折

COVERNAT追蹤官方IG＋不限金額消費，即送品牌手機掛繩

單筆消費滿3888元，加贈品牌可收納提袋

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5月15日至5月24日期間，只要購買指定推薦款任選3件，就能獲得 SOOBIN 同款棒球帽。包含條紋短袖T、Logo噴染T、立體褶皺短袖襯衫與百慕達丹寧短褲等熱門單品，都在活動範圍內。

不用飛首爾也能買到韓國同步爆款

近年韓系穿搭越來越受歡迎，但不少人最困擾的就是代購等待期長、尺寸不穩定，或實品落差太大。這次 COVERNAT 與 Wacky WiLLy 直接進駐板橋大遠百，也讓台灣消費者終於能現場試穿韓國同步新品。從韓團私服感、Clean Fit，到甜鹽系丹寧穿搭，今年夏天流行什麼，幾乎走一趟就能全部掌握。尤其母親節檔期加上開幕優惠，不少人也開始鎖定「韓系親子穿搭」與情侶OOTD，今年夏天的韓流穿搭戰場，看來真的要從板橋正式開打。