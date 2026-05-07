Longchamp「海灘俱樂部」登墾丁！郭雪芙一字領詮釋法式優雅，立槳SUP、沙灘排球等你來體驗

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迎接盛夏的完美起手式，莫過於換上輕盈裝束，奔向陽光與海灣的懷抱，2026年五月，Longchamp 延續2026夏季系列「Catch the Parisian Wave」的迷人靈感，將法式海岸的慵懶氛圍直送南台灣，於墾丁小灣沙灘打造期間限定的「La Plage Longchamp 瓏驤海灘俱樂部」，作為全球快閃巡迴的壓軸最終站，Longchamp 功將這座熱情洋溢的南國度假勝地，染上一抹時髦的法式濾鏡，喜愛陽光、沙灘、海洋的你一定要來體驗！

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最時髦的海島玩法，把沙灘變身法式蔚藍海岸

走進這座為期近六週的夢幻海灘俱樂部，隨處可見品牌標誌性的奔馬圖騰巧妙融入沙灘日常，從搶眼的特製排球與球網、充滿童心的沙灘板球與風箏，到隨浪搖曳的帆船及立槳 SUP 體驗（採預約制），每一處細節都在向你發出熱情的夏日邀請。

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玩累了？海岸邊的沁涼冰棒攤車已為你備好消暑對策；而一旁的餐廳酒吧更驚喜結合在地食材，推出期間限定的海濱風味與專屬夏日特調，在微醺的南國海風中，無論是慵懶躺平還是盡情踏浪，都能找到屬於自己的時髦節奏。

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此外，Longchamp 亦於墾丁凱撒大飯店同步進駐夏日快閃店，隨時為你的度假衣櫥提供最即時的法式穿搭靈感，不僅有春夏最新包款，還特別有明信片郵寄服務，提供輕鬆愉悅與風格洋溢的旅程。

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星光熠熠的夕陽派對，示範完美度假穿搭

這場盛夏盛事的熱度，在開幕夕陽派對上達到高潮。包含郭雪芙、鳳小岳、陳華與 Melinda Wang 等一眾品味代表皆受邀出席，他們換上Longchamp最新夏季造型，在夕陽餘暉下演繹截然不同卻同樣迷人的法式魅力，為墾丁的海岸線增添了星光熠熠的高級質感。

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活動資訊：

2026 年 5 月 8 日至 6 月 14 日

LA PLAGE LONGCHAMP 瓏驤海灘俱樂部

地點｜屏東縣恆春鎮墾丁路小灣沙灘

時間｜08:00–22:30

沙灘服務 : 每日 08:00-18:00

酒吧營業 : 14:30-22:30 (週三公休)

LONGCHAMP 夏日快閃店

地點｜墾丁凱撒大飯店一樓

週日至週四 10:00 -18:00

週五及週六 10:00 -19:00

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Maison Kitsuné 2026 春夏：以日本旅人視角，重新邂逅浪漫巴黎

法日混血品牌Maison Kitsuné迎來全新篇章！2026春夏系列由新任創意總監Abigail Smith首度操刀，以「Travellers in Paris 巴黎旅人」為題，透過日本旅人的細膩視角，巧妙融合巴黎的慵懶優雅與東京的精緻靈魂，為女孩們的春夏衣櫥注入截然不同的都會度假氣息。

本季主打「日夜皆宜」的高實穿性，將俐落剪裁與現代流動感完美結合。帶有工裝細節的風衣與輕量科技面料，兼具了日常機能與都會洗鍊感。色彩上，取樣自巴黎夏日午後的光影，以療癒的大地色、淡綠與淺粉為主調；而皇家宮殿、協和廣場等經典地標，則化作郵票般的趣味印花，與標誌性的狐狸圖騰交織出充滿詩意的藝術感。

追求質感的妳，絕對不能錯過本季的高端「Savoir-Faire」工藝膠囊系列，完美展現法日職人的極致細節。此外，品牌也攜手KURO丹寧、A. SOCIETY 眼鏡及童裝 Bonpoint 推出驚喜聯名。這個春夏，不妨換上Maison Kitsuné，來一場隨性又時髦的城市漫遊吧！