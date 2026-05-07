母親節送什麼不踩雷？2026「療癒系行李箱」爆紅！粉嫩色、磁吸收納一次到位

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母親節禮物如果還停在保養品、花束，今年真的可以換個思路了。隨著「療癒旅行」與「生活風格化」成為新趨勢，行李箱不再只是工具，而是一種陪伴日常、甚至代表生活態度的存在。從低飽和粉霧色到更直覺的收納設計，今年不少品牌都把「旅行」變成一份更貼近情緒的禮物選項。其中像是eminent與CROWN近期推出的新系列，就剛好踩在「實用＋好看」的甜蜜點，也讓行李箱正式升級成母親節送禮清單中的黑馬。

1. 粉霧色行李箱爆紅：從「靜奢」走向療癒感生活

如果要說2026春夏最關鍵的設計趨勢，「低飽和粉彩」絕對是主角之一。eminent旗下熱銷款 KK50-2 ALFRED，在母親節檔期推出嫩粉與淺草綠兩款粉霧新色，將原本偏機能取向的行李箱，轉化為更貼近日常情緒的風格單品。這種帶霧感的柔和色調，不會過於甜膩，反而多了一點成熟與安定感，剛好呼應近年討論度極高的「Quiet Luxury（靜奢風）」。

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當旅行不再只是遠行，而是一種讓生活慢下來的方式，這類帶有療癒氣息的設計，也自然成為送禮時更有溫度的選擇。

2. 行李箱不只好看：1:9設計讓收納更直覺

除了外型，今年行李箱的進化其實更明顯發生在「使用體驗」。KK50-2 ALFRED採用1:9上掀式結構，讓開箱不再需要大面積空間，對於居家或飯店收納都更友善；搭配Makrolon PC材質與靜音避震輪，也讓整體移動更穩定、順暢。這種設計看似細節，卻正好解決多數人旅行時最常遇到的困擾。

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而同系列的KK70則更偏向都會型使用者，透過前開式結構與筆電收納層，讓出差與短途移動可以快速切換節奏，特別適合需要兼顧工作與生活的女性族群。

3. 磁吸側袋設計：讓「找東西」變得優雅

另一個今年很值得關注的亮點，是CROWN推出的WAVE系列。最大特色在於業界少見的「磁吸側袋設計」，將護照、手機、登機證等高頻物品獨立收納，不需要打開主箱，就能快速取用。這種設計其實精準打中現代人移動時的痛點——不是收納不夠，而是「拿取不夠直覺」。

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再加上1:9前開設計，即使在高鐵、機場等狹小空間，也能輕鬆取物，整體使用體驗明顯更流暢。