2026春夏瑜伽穿搭正流行！lululemon、alo「皮拉提斯風」爆紅 奶油感瑜伽褲、美拉德運動套裝太燒 圖片來源：官方

2026春夏運動穿搭，正式進入「皮拉提斯美學」時代。過去大家追求的是高機能與爆汗感，但今年最紅的關鍵字，反而變成「柔軟」、「流動感」與「低刺激時髦」。從歐美名人到韓國女星，幾乎都開始把瑜伽服當成日常穿搭的一部分，而不是只出現在健身房。其中最具代表性的，莫過於 lululemon 最新推出的春夏瑜伽與皮拉提斯系列，以及近年紅遍歐美、被Bella Hadid、Hailey Bieber等人帶火的 alo。兩大品牌雖然風格不同，但都超級好看。今年的運動時尚，不只是穿去運動，而是直接把「身體狀態很好」變成一種穿搭氛圍。

2026春夏瑜伽穿搭趨勢1. 「皮拉提斯風」正式成主流

這兩年大家一直在講 clean girl、quiet luxury，但到了2026，真正接棒的是「Pilates aesthetic（皮拉提斯美學）」。

特點很明顯：

不是誇張性感，而是帶點剛剛好的身體線條；不是高彩度炸裂，而是低飽和奶油色、燕麥色、可可色與裸粉色。整體穿搭看起來像沒用力，但其實每個比例都被精準計算過。尤其「短版上衣＋高腰貼腿褲＋微寬鬆罩衫」幾乎成了今年最常見公式，從咖啡廳到機場穿搭都能看到。

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lululemon 2026春夏系列：把「流動感」穿上身

今年 lululemon 以「Space to feel」作為春夏主題，把瑜伽與皮拉提斯服飾重新做出更有層次的輪廓。和過去強調高壓縮、運動感不同，這次反而加入大量寬鬆剪裁、可調式褲腳與反摺腰頭設計，讓整體更像時裝。

lululemon春夏推薦1. Mesh-Overlay Nulu Studio 短版背心

最大亮點是透膚網布外層設計，裡面搭配羅紋V領運動內衣，會有一種若隱若現的層次感，不會過度性感，但拍照非常有氛圍。尤其很適合現在流行的「瑜伽教室穿搭感」，運動完直接搭西裝外套出門也不奇怪。

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lululemon春夏推薦2. Groove Cinch 寬鬆剪裁低腰長褲

今年低腰感正式回歸，但不是Y2K辣妹路線，而是更慵懶的「Studio Pilates」風格。這款長褲用奶油感 Nulu™ 布料打造，加上可調節褲腳，能自由切換寬褲或束口輪廓。很多人現在會直接搭短版背心與球鞋，整體看起來很像韓系女團私服。

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lululemon春夏推薦3. Nulu No Line 網布拼布高腰瑜伽褲

今年另一個大趨勢，就是「不像運動褲的運動褲」。這款加入網布與羅紋拼接後，視覺上更接近精品時裝褲，不會只有單一黑色貼腿感。很多人現在甚至直接拿來搭襯衫、長版風衣穿出門。

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今年lululemon 將於 2026 年 6 月 7 日在台北學學文創舉辦一日限定活動。本屆活動以「Space to feel（感受空間，感知自我）」為核心精神，透過多元課程引導民眾重新覺察身體與空間的細微律動，並在繁忙的城市節奏中，尋回身心合一的平靜與平衡。活動自5月8日正式開跑，可於 lululemon 官方 Instagram（@lululemontw）搶先登記早鳥優惠。凡於指定期間登記，可享早鳥票8折優惠，名額有限，敬請把握。詳情請鎖定官方帳號最新動態。

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alo：歐美名媛最愛的「高級運動感」

如果說 lululemon 是「專業運動美學」，那 alo 就是完全不同路線。它更像把洛杉磯富人區的生活方式直接穿在身上。雖然目前台灣還沒正式進櫃，但在社群熱度其實早就爆紅，不少韓星、歐美模特、網紅都會穿。尤其近年「機場穿搭」幾乎被 alo 洗版，代購熱度一直很高。

alo春夏推薦1. Airlift Alignment 高腰緊身褲粉色套裝

這套幾乎就是「春夏仙女感」代表。低飽和裸粉色搭配帶光澤感的 Airlift 面料，會有種肌膚自帶柔焦的感覺。尤其在陽光下特別漂亮，非常適合戶外瑜伽、皮拉提斯或日常咖啡廳穿搭。比起傳統運動褲的機能感，它更偏向「會讓人想拍照」的時髦路線。

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alo春夏推薦2. Airlift Intrigue 運動內衣＋高腰緊身褲咖啡色套裝

今年「美拉德運動風」真的超紅。尤其咖啡色、巧克力色與可可色，幾乎已經變成歐美健身女孩標配。這種色系最大的優點是：比黑色更有質感，但又不像淺色容易顯膨脹。搭配金色飾品、白襪與復古球鞋，會直接有種「洛杉磯富家千金做皮拉提斯」的氛圍感。

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為什麼現在大家都迷上「瑜伽系穿搭」？

因為大家開始不想穿得太用力」現在流行的運動時尚，不再是高彩度、超貼身與強烈LOGO，而是一種「看起來生活很平衡」的感覺。穿著舒服、能直接出門、拍照好看、還能順便顯身材，才是今年真正的關鍵。尤其皮拉提斯熱潮持續升溫後，「運動服日常化」幾乎已經成為新常態。從 lululemon 的奶油感流動設計，到 alo 的美式高級鬆弛感，今年春夏的瑜伽穿搭，真的已經不只是運動服，而是一種生活風格。