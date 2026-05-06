母親節送禮懶人包！5大質感禮物清單曝光 涼感家電、精品包款到香氛保養全都有。圖片來源：官方提供

母親節將至，今年送禮不再只有花束與蛋糕，從幫媽媽對抗悶熱夏天的涼感家電，到能放進日常保養儀式的香氛、彩妝、包款與服裝單品，各品牌都把「實用又有質感」當成關鍵字。無論媽媽是重視居家舒適、喜歡保養香氛，還是偏愛優雅穿搭與精品包款，這份母親節選物清單都能找到適合她的心意。

母親節送禮1. DIKE：移動空調、無線循環扇

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如果媽媽最怕夏天悶熱，DIKE今年把母親節送禮焦點放在「涼夏家電」。品牌推出首創變頻雙管設計的「DIKE冷暖變頻移動空調」，主打不需要安裝室外機，也能享有變頻冷氣的瞬涼、省電與彈性移動優勢，對小家庭、租屋族、攤商或無法安裝固定式冷氣的空間來說，相當實用。

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這款移動空調採進氣與排熱雙管分離設計，可避免室內產生負壓、減少熱空氣從門縫回流，進一步提升製冷效率。除了製冷，也整合暖風、除濕、送風等功能，一機可對應四季需求。其中除濕模式具備9段濕度調節，一天最多可除濕67.2公升，搭配銀離子濾網，抗菌率達99.99%，對台灣潮濕氣候來說很有感。

同步登場的「DIKE無線循環扇」則適合客廳、廚房、陽台、露營、野餐與戶外攤商使用，最遠風距可達6.8公尺，機身可拆卸作為桌扇、立扇，也能搭配水霧扇套件使用。預購期間加贈市價990元專用水霧扇套件，水霧最遠可達4公尺，體感降溫約2至5°C；13公升箱型底座可作為水箱與收納箱，最長可持續供水約8小時。作為無線風扇使用時，內建大容量電池，續航最長可達28小時，另有10段風速與3種風模式可調整。

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雙全生活館官網也推出母親節組合優惠，包含DIKE S2高效自清潔洗地機搭配高溫蒸氣織物清潔機、DIKE 360°空氣循環二合一抗敏清淨機搭配寵愛抗敏空氣清淨機、DIKE V2無線手持吸塵器搭配專業拍打式除塵蟎刷頭等組合，最高折價優惠超過7,000元，從清潔到降溫一次補齊。

母親節送禮2. 歐舒丹：南法香氣獻禮

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歐舒丹今年以「母親節臻選獻禮」為主題，將普羅旺斯的天然植物成分、療癒香氣與細膩護膚體驗，化為適合送給媽媽、也適合寵愛自己的節日選物。5月1日至5月10日活動期間，正品全面9折，金卡、銀卡會員享85折，另有多款明星商品特容量與限定優惠組。

臉部保養主打熱銷百萬瓶的「蠟菊賦活極萃霜」，結合高活性蠟菊核心萃取、蠟菊精華油與專利蠟菊超效醇萃，主攻撫紋、緊緻、彈力、勻亮與澎潤感，65ml特容量優惠價NT$5,060。

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另一款明星品「星光瓶 光萃肌活露」則是穩膚精華代表，75ml優惠價NT$4,680，補充包50ml優惠價NT$3,380，適合想趁母親節補貨抗老與穩膚保養的人。

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身體保養則有杏仁極緻系列，包含「杏仁極緻柔膚沐浴油」、「杏仁極緻美膚油」與「杏仁極緻緊膚凝霜」，主打居家SPA般的沐浴與美體儀式。

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其中杏仁極緻沐浴組優惠價NT$3,380，杏仁極緻美膚油入門組優惠價NT$2,280，杏仁極緻美體組優惠價NT$3,880。

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經典「乳油木護手霜」也推出乳油木擁吻呵護組，搭配潤唇膏與30ml護手霜，優惠價NT$1,800。

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今年初夏香氛亮點則是「金合歡馬鞭草限量香氛系列」，以馬鞭草的清新感融合金合歡的溫潤明亮，推出金合歡馬鞭草香氛組優惠價NT$2,580，以及金合歡馬鞭草美體組優惠價NT$2,300。

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滿額贈部分，當日正品消費折扣後滿NT$4,800起，即可依門檻獲得護手霜、收納袋、草本洗潤髮、杏仁美體小樣、蠟菊與白皇后保養小樣等贈品。

母親節送禮3. Traditional Weatherwear：英倫輕量穿搭

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來自英國Mackintosh體系的Traditional Weatherwear，今年母親節以春夏實穿服裝作為推薦重點。比起節慶感強烈的禮物，品牌更著重能長時間融入日常的質感單品，從輕量針織到英倫格紋，讓媽媽在通勤、聚會或日常休閒中都能穿得舒服又有型。

針織系列包含品牌經典熱銷的「ARKLEY KNIT針織外套」NT$8,000，以高密度編織打造挺拔廓形，搭配箱型剪裁與金色鈕扣，帶有知性英倫感。

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「ARKLEY VS KNIT針織背心」NT$6,500則延續經典滾邊與金色鈕扣，短版無袖設計適合春夏層次搭配。

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「LYNE KNIT SHEER透膚針織上衣」NT$5,200以寬鬆落肩與條紋針織呈現輕盈空氣感。

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「MILLOM針織POLO衫」NT$6,800。

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「ROMILLY針織外套」NT$8,000則適合偏好簡約俐落風格的媽媽。

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格紋系列則更有辨識度。「RUSKINGTON格紋襯衫式洋裝」NT$10,500採隱藏式開襟與A字輪廓，單穿就很完整。

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「WIGMORE格紋襯衫」NT$7,500以短版剪裁與撞色格紋打造清爽英倫感。

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「PARKESTON格紋長裙」NT$8,200運用抓皺與打字機布營造立體裙襬。

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「LEWISHAM格紋打褶寬褲」NT$8,200則透過雙打褶與寬鬆直筒版型，兼顧修飾效果與舒適度。

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母親節送禮4. YSL BEAUTY：彩妝、香氛、保養自由搭

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YSL BEAUTY今年以「極致心意 寵愛獻禮」為主題，從彩妝、香氛到頂級保養，打造高級感十足的母親節禮物選擇。最受矚目的新品是4月23日上市的全新「時尚9色眼影盤」#裸色時分，售價NT$4,150，以裸膚色調為核心，融合霧面、緞光與珠光質地，從日常淡妝到微煙燻都能完成，外型也延續YSL精品感包裝。

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香氛禮盒則推出專櫃獨賣「母親節限定自由不羈唇膏禮盒」，售價NT$7,980，內容包含「自由不羈淡香精90ml」、「自由不羈淡香精10ml」與「情挑誘光水唇膏#44」正貨，將香氣與唇色一次收進禮盒。自由不羈淡香精以摩洛哥澄花、法國薰衣草、香草與麝香交織出柔軟卻有態度的氣息，搭配裸透粉嫩色澤的水唇膏，很適合想送出精緻又不容易出錯禮物的人。

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YSL今年也主打「自由配」提案。購買任一底妝、定妝商品，即享YSL迷你底妝刷與極效修護精華凝霜7ml；購買任一底妝與任二唇彩商品，享YSL時尚金色化妝包與極效活萃細緻柔膚露10ml；購買任一底妝與保養商品，享慾望巴黎淡香精7.5ml與全新極效活萃撫紋發光眼霜5ml。若任選3件仙人掌系列正貨，且含仙人掌超級精華正貨或補充膠囊，則享極效活萃澎潤精華、穩膚乳與柔膚露等贈品。

滿額禮部分，全台專櫃母親節開打期間消費滿NT$8,000，可享YSL方形斜紋隨身鏡與極效活萃保養贈品；消費滿NT$15,000，則可獲得精華、凝霜、精巧版唇膏、香氛沐浴乳與粉底等組合。若購買金緻奢華賦活系列正貨達NT$16,000，另享金緻奢華賦活眼霜、精華油與防曬隔離乳贈品。

母親節送禮5. Gianni Chiarini：義式輕奢包款

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義大利佛羅倫斯輕奢包品牌Gianni Chiarini今年以「日常奢華」作為母親節選物核心，推出多款兼具設計感與實用性的包款。品牌風格不追求誇張Logo，而是以簡約輪廓、皮革質感與細節設計，陪伴現代女性在通勤、休閒與重要場合之間自然切換。

「Cher油蠟牛皮手提包」以亮面油蠟牛皮打造，側翼式立體剪裁讓包型更有氣場，前幅口袋搭配金色圓形釦飾，低調中帶有存在感。大型款NT$22,800，中型款NT$20,800，中型款另附可調式皮革肩帶，適合需要容量也重視造型的媽媽。

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「Claudette皮革手提包」NT$17,200則以柔軟粒面皮革與自然垂墜輪廓呈現率性質感，適合日常通勤。

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新款「Sienna抽繩肩背包」以水桶包輪廓搭配束口結構與金屬扣飾，內部輕盈無襯裡，並附皮革拉鍊手拿包，提供大、中、小尺寸與麂皮、粒紋皮革不同材質選擇，其中大型皮革款NT$18,800、小型皮革款NT$10,800、大型麂皮款NT$18,800、中型麂皮款NT$15,800。

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偏好輕鬆出行的媽媽，可選「Violette麂皮後背包」NT$19,800，柔軟麂皮、抽繩束口與後方皮革大夾層兼具美感與收納機能。

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「Zahara大型皮革手提包」NT$16,800則透過摺疊立體結構，在造型包與大容量托特包之間切換。

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經典「Alifa金珠麂皮輕量包」NT$13,800則有手提、肩背、斜背多種背法，適合喜歡輕巧包型又重視造型細節的媽媽。