ROSÉ「低能量穿搭」風潮！PUMA H-STREET薄底鞋爆紅 韓星、張凌赫人腳一雙。圖片來源：官方提供

當穿搭開始流行「不費力」，時尚的遊戲規則也悄悄改變。從韓國人氣女團 BLACKPINK 成員 ROSÉ 帶起的「Low-energy dressing（低能量穿搭）」風格，正在社群快速蔓延。這種看似隨性、其實精準拿捏的穿搭態度，讓人不需要過度用力，就能穿出高級感。而這波熱潮的核心單品，正是 PUMA 推出的話題鞋款 H-STREET。

ROSÉ示範：越鬆弛，越時髦的穿搭關鍵

圖片來源：官方提供

這次 ROSÉ 換上 H-STREET「銀光白」配色，在極簡街景中展現一種剛剛好的存在感。奶油白鞋身搭配低調金屬細節，不搶戲卻能讓整體造型瞬間升級。

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所謂低能量穿搭，不是隨便穿，而是「精準留白」。她用寬鬆輪廓、柔和色系，加上一雙線條俐落的薄底鞋，讓甜美與街頭感自然融合。看似日常，其實每個細節都在放大氣質。

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H-STREET為什麼會爆紅？從運動場走進時尚圈

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PUMA H-STREET 的設計靈感來自田徑釘鞋，將原本屬於速度場域的俐落輪廓轉化為日常也能駕馭的時髦單品。之所以會迅速成為「人腳一雙」的爆款關鍵，其實很直觀：首先是輕量化結構，穿起來幾乎沒有負擔，完美貼合現代人對舒適的高度需求；再來是復古 T 字鞋頭與流線設計，讓整體比例更俐落，視覺上自然修飾腿型。

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最後則是它最迷人的地方，幾乎不用思考怎麼搭配就能好看，隨便一套日常穿搭都能成立，精準命中現在「越簡單越時髦」的穿搭心理。

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不只ROSÉ！張凌赫也在穿 薄底鞋全面回歸

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這波薄底鞋熱潮不只停在女星之間，就連 張凌赫 也加入 H-STREET 行列，以不同風格演繹同一雙鞋，讓整體造型多了速度感與俐落氣場。

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從韓星到陸劇男神同步上腳，代表這雙鞋已經不只是單一風格，而是跨性別、跨場景的「萬用單品」。無論是甜美、街頭還是極簡風，都能找到自己的位置。