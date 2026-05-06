面膜不是越貴越好，而是你有沒有「持續敷」

有一段時間，我對面膜這件事其實有點執著。那種執著不是研究成分的專業，而是很直覺的——

皮膚好像不夠好，那就再敷一片。

熬夜、疲累、氣色不好、甚至只是覺得「今天看起來有點暗」——

面膜就變成一種快速解法，某種程度上，它很像心理安慰。

一、後來我開始有一個疑問

我一直在用面膜，但皮膚有變「更穩定」嗎？說真的，一開始答案是不太明確的。有時候看起來很好，有時候又回到原本的樣子。好像沒有一個穩定往上走的感覺。

直到某一段時間，我因為忙，反而變成「規律使用」。不是想敷才敷，而是固定一週幾次。奇妙的是，那時候皮膚反而比較穩定。

二、那個差別其實不是產品

後來我回頭看，不是因為我換了什麼厲害的面膜。而是：我開始「持續做」這件事。

以前是：

今天想到才敷

有狀況才敷

覺得需要才敷

現在變成：

固定時間

不用想

變成習慣

然後皮膚的變化，不是突然變好，而是「比較不會忽好忽壞」。

三、我慢慢理解一件事

面膜其實不是用來「救急」的。它比較像一種：日常補水、維持穩定的動作。說白一點就是——它不是改變你的工具，而是讓你不要掉下去太多。

四、很多人會卡在「要不要買更貴」

我以前也會。會覺得：是不是要買更好的？是不是成分要更強？

但後來我發現一個很現實的事：再好的面膜，如果不常用，其實效果也有限。

反而是：中規中矩，但你真的有在用的那一種，效果比較看得出來。

五、現在我對面膜的看法變得很簡單

我不太會再問：「哪一個最好？」

而是會問：「這個我能不能持續用？」

因為皮膚的變化，其實不是某一天決定的。比較像是——你怎麼過這一個月、這三個月。

六、最後我比較有感的一句話

保養這件事後來變得有點像生活哲學。不是追求一次變好，而是讓自己不要一直回到原點。

面膜也是一樣。它不是讓你突然變漂亮， 而是讓你在日常裡，不那麼容易被打亂。

Summer的結語

面膜不是越貴越好。比較重要的，其實很單純：你有沒有一直做下去。

因為皮膚最後記得的，不是你買過什麼， 而是你有沒有真的「持續照顧它」。