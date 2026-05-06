2026夏季穿搭關鍵字曝光！波點＋條紋強勢回歸 adidas韓系穿搭思路全解析。圖片來源：官方提供

2026的穿搭趨勢，回到最經典卻更聰明的選擇：波點與條紋正式重返主場。想要簡單卻不無聊、想要有風格但不用費力。adidas Originals以「Summer Glow」為主題，直接把這股趨勢轉化成日常可以複製的穿搭提案，從甜感、街頭到度假氛圍，一次滿足「好看又好拍」！

波點回歸：甜而不膩，復古卻更時髦

這一波波點熱，不只是可愛，而是「進化版甜美」。從韓國女團私服到歐美街拍，波點不再只是少女專利，而是帶點率性、帶點設計感的日常關鍵字。

本季adidas Originals直接把波點玩出三種風格層次：

法式優雅感

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以波點魚尾長裙搭配V領三條線外套，輕薄布料讓裙擺自然飄動，走的是不費力的浪漫氛圍，日常約會或咖啡廳穿搭直接滿分。

復古活力運動風

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將波點元素帶入運動套裝，搭配緞光材質的外套與長褲，中性線條中多了一點甜，這種「又酷又柔」的反差，是今年最討論的關鍵。

撞色復古個性派

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波點CALI T搭短褲，配色從黑白延伸到寶寶藍、咖啡棕，整體更有層次感，適合想要有存在感但又不想太誇張的人。

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鞋款部分，話題度很高的 Samba Jane 瑪莉珍鞋，用T字線條修飾腳型，剛好中和波點的俏皮，甜酷平衡抓得剛剛好。

條紋當道：從日常到度假，一件就有氛圍

如果說波點是情緒，那條紋就是「氣質」。2026的條紋不再只是經典，而是更輕盈、更有度假感的版本。

adidas Originals這次用三種穿搭語境，把條紋拉進不同生活場景：

多巴胺粉彩穿搭

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粉色透膚條紋單品，透過間距變化讓視覺更輕盈，整體看起來像自帶濾鏡，適合拍照打卡。

清新日常風

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細條紋背心搭配丹寧短褲，簡單卻不無聊，是那種「隨便穿都好看」的安全牌穿搭。

甜酷街頭感

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旋渦條紋POLO搭長裙，把柔和與個性放在同一套造型裡，適合想嘗試新風格但又不想太高調的人。

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配件與鞋款也同步走輕盈路線，像是編織款 Taekwondo Mei Ballet、銀白配色的 Stan Smith Lo Pro，再加上藤編水桶包、遮陽帽，整體直接切換到度假模式。

為什麼這波「波點＋條紋」會紅？

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這波「波點＋條紋」的回歸，其實不只是復古風潮重現，而是剛好踩中現在女生最在意的穿搭心理。首先是「越簡單越高級」，波點與條紋本身就具有高度辨識度，不需要過多層次堆疊，就能輕鬆完成一套有型造型。

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此外，「甜與酷可以共存」，今年流行的不再是單一風格，而是帶點反差的混搭感，像是波點結合運動元素、條紋融入街頭風格，反而更容易在人群中被注意，最後則是「拍照效果直接加分」，這兩種圖騰在鏡頭下特別有記憶點，不論是日常紀錄還是社群分享，都能自然放大整體造型的存在感。

adidas Originals Summer Glow 夏季系列

2026年5月7日正式登場

於指定門市與官方網站同步販售