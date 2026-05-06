2026胜肽保養推薦！從內服膠原飲到抗老乳霜 7款爆紅新品一次看。圖片來源：品牌提供

2026胜肽保養真的紅到不行！從臉部保養、抗老乳霜，到頭皮精華與內服膠原飲，現在的「胜肽保養」早就不是單一功能，而是全面進化成內外同步養膚的新趨勢。尤其當熬夜、壓力、空調與紫外線變成日常，肌膚最容易出現的問題就是乾、鬆、暗沉與粗糙感，這時候比起狂擦保養品，「選對有效成分」反而更重要。

近期許多品牌都開始主打胜肽科技，有些從膠原蛋白胜肽切入，有些結合玫瑰微營養、胎盤素、藻針甚至AI胜肽，不只強調修護，更開始往「肌膚秩序感」、「精準保養」與「由內而外變穩定」發展。這篇就幫大家整理近期討論度最高的胜肽保養新品，從外擦到內服一次看懂。

2026胜肽保養推薦1. SYS Skin「淨彈膠能飲＋肌底乳＋珍珠膠囊」

SYS Skin淨彈膠能飲、珍珠膠囊、肌底乳。圖片來源：品牌提供

最近很紅的「內外同步保養」代表之一，就是SYS Skin。品牌主理人Serena提出「秩序感養膚法」，希望大家別再瘋狂堆疊保養，而是用更有效率的方式讓肌膚穩定下來。

SYS Skin珍珠膠囊。圖片來源：品牌提供

其中討論度最高的是「SYS Skin淨彈膠能飲」，一包直接補進5000mg小分子膠原蛋白胜肽，搭配專利冰晶番茄、余甘子與山竹果等抗氧化成分，主打從體內養出自然透亮感。 同系列的「肌底乳」則把SPF15基礎防曬結合小分子膠原蛋白胜肽與維他命B5、E，一邊防護一邊保濕；而「珍珠膠囊」則主打內服外敷雙用，敏感泛紅時甚至能混合保養品厚敷舒緩。

SYS Skin淨彈膠能飲。圖片來源：品牌提供

SYS Skin肌底乳。圖片來源：品牌提供

2026胜肽保養推薦2. FORTE「10%胎盤素肌活精質乳霜」

FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜。圖片來源：品牌提供

熟齡肌最近超多人討論的，就是FORTE全新升級版「10%胎盤素肌活精質乳霜」。品牌這次直接把馬胎盤與馬臍帶萃取提升至10%高濃度，再搭配「3+4雙重胜肽」，希望從肌膚結構層次改善鬆弛與輪廓線問題。

FORTE 10%胎盤素肌活精質乳霜。圖片來源：品牌提供

這款乳霜最大特色是擦起來不像傳統厚重抗老霜，反而偏絲滑柔潤感。代言人謝盈萱也分享，現在保養不追求瓶瓶罐罐，而是「剛剛好」的精準保養哲學。搭配58%精純胎盤素肌活原液一起使用，主打從肌底補能量，再用乳霜鎖住澎潤感，很適合近期開始覺得臉容易疲憊、鬆垮的人。

2026胜肽保養推薦3. DIOR迪奧「精萃再生賦活玫瑰噴霧」

迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧。圖片來源：品牌提供

如果你是「空調房乾肌人」，那最近DIOR這瓶真的超有存在感。全新《迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧》把「岡維拉玫瑰胜肽複合物」、22種玫瑰微營養與玫瑰精華水全部濃縮進一瓶噴霧裡。

迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧。圖片來源：品牌提供

它不是一般補水噴霧，而是偏「高機能保養型噴霧」，主打一噴就能降膚溫、補水與舒緩敏弱。DIOR甚至為它開發專利微霧噴頭，水霧比一般噴霧更細，妝後補噴也不容易花妝。 很適合長時間待辦公室、搭飛機，或夏天容易因高溫導致脫妝乾燥的人。

2026胜肽保養推薦4. L’OCCITANE「草本賦活胜肽精華」

L’OCCITANE-草本賦活胜肽精華。圖片來源：品牌提供

現在連頭皮都開始流行「胜肽抗老」。歐舒丹這瓶「草本賦活胜肽精華」就是近期很受矚目的頭皮保養新品。品牌把臉部精華概念直接搬到頭皮，主打從毛囊、頭皮到髮絲三層同步修護。

L’OCCITANE-草本賦活胜肽精華。圖片來源：品牌提供

裡面加入高活性賦活胜肽、蠟菊精華油與雙重玻尿酸，希望改善細軟、扁塌與頭皮老化問題。 比較特別的是它還強調「頭皮年齡」概念，認為壓力與氧化其實也會讓頭皮提早老化。香氣則走很高級的沙龍感，佛手柑、茶香與檀木調很療癒，擦完有種剛做完頭皮SPA的感覺。

2026胜肽保養推薦5. Swissvita薇佳「淨白無瑕藻針精華乳」

薇佳 淨白無瑕藻針精華乳。圖片來源：品牌提供

近期很多人開始迷上「藻針保養」，而薇佳這瓶「5 in 1小白瓶」也很有話題。品牌第三度找來Dr.Ivan聯名監製，主打「一瓶抵多瓶」的精準保養概念。

薇佳 淨白無瑕藻針精華乳。圖片來源：品牌提供

這款產品除了藻針代謝機制外，還加入三效淨膚肽、傳明酸與專利淨黑因子，希望改善暗沉、毛孔與痘疤問題。 Dr.Ivan甚至直接說，這是他「荒島只能帶一瓶」的保養品。比較適合想要提亮膚色、又怕保養太厚重容易長痘的人。

2026胜肽保養推薦6. NARUKO「茶樹三酸AI系列」

NARUKO「茶樹三酸AI系列」。圖片來源：品牌提供

油痘肌最近則開始流行「AI胜肽保養」。NARUKO全新「茶樹三酸AI系列」把AI智慧抗痘胜肽結合三酸煥膚概念，主打精準鎖定出油與痘痘問題。

NARUKO「茶樹三酸AI系列」。圖片來源：品牌提供

其中「茶樹三酸AI抗痘調理水」加入AI智慧抗痘胜肽、茶樹精油與水楊酸、杏仁酸、琥珀酸三酸配方，希望從控油、代謝到毛孔問題一次處理。 另一款「茶樹三酸AI痘印美白安瓶」則加入3%傳明酸與舒緩修護因子，專攻痘印與泛紅問題，很適合夏天容易爆痘、膚況反覆失控的人。

2026胜肽保養推薦７. 修麗可「P-TIOX超胜肽抗皺極光精華」

修麗可 P-TIOX超胜肽抗皺極光精華。圖片來源：品牌提供

近期醫美圈討論度很高的，就是修麗可這瓶被暱稱為「類肉毒小滴管」的P-TIOX超胜肽抗皺極光精華。現在很多人抗老最在意的，不只是乾燥細紋，而是長年表情牽動造成的動態紋，像是抬頭紋、眉間紋、魚尾紋，一旦固定下來就很難處理。

修麗可 P-TIOX超胜肽抗皺極光精華。圖片來源：品牌提供

這瓶主打「類肉毒雙胜肽科技」，以六胜肽-8結合三胜肽模擬肉毒作用機制，從源頭減少皺紋訊號傳遞，同時又保留自然表情，不會有僵硬感。搭配多重抗皺活性複方，主打改善額頭、眼周、臉頰與唇周等9大頑固紋路，屬於近期非常熱門的「無針抗老」保養趨勢。SkinCeuticals修麗可 P-TIOX超胜肽抗皺極光精華30ml，NTD4,990。