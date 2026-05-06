2026「運動瑪莉珍鞋」爆紅！Nike、adidas、鬼塚虎到Merrell都在出，這9雙甜酷神鞋直接洗版 圖片來源：官方

誰說瑪莉珍只能甜？2026鞋圈最紅的關鍵字，絕對就是「運動瑪莉珍鞋」！把復古瑪莉珍輪廓，混進球鞋、機能鞋、薄底鞋甚至戶外鞋DNA，不只韓國女生搶穿，連精品穿搭圈也全面淪陷。從 Nike、adidas Originals、Onitsuka Tiger 到 Merrell，各大品牌都開始推出「甜中帶帥、舒適又好搭」的新世代混血鞋款，直接讓一般球鞋退位。這波流行最迷人的地方，就是它不再只有「可愛感」，而是能同時切換學院風、芭蕾風、Y2K、戶外機能甚至賽車感穿搭。以下直接整理2026討論度最高的9雙「運動瑪莉珍鞋」，想跟上今年鞋櫃趨勢，這篇一定要先存。

adidas Originals Samba Jane W

Samba熱潮還沒退，今年又直接變身「瑪莉珍版」！這雙Samba Jane以經典Samba為基礎，把原本鞋帶改成延伸腳背的T字魔鬼氈設計，讓整雙鞋瞬間變得更復古、更學院風。全皮革鞋面搭配側邊打孔三條紋，在保留adidas Originals經典DNA的同時，也讓整體視覺更輕盈。最厲害的是，它幾乎可以搭任何風格，無論西裝褲、蛋糕裙還是工裝褲都成立。

圖片來源：adidas Originals

adidas Originals Samba Jane W T字瑪莉珍鞋，NT$3,690。

Nike x Labelhood Shox Z Calistra

這雙根本是潮流圈夢幻逸品。Nike今年攜手中國時尚平台Labelhood推出聯名款，以「黑陶工藝」為靈感，把經典Shox球鞋重新改造成芭蕾感瑪莉珍鞋型。漆皮鞋面搭配黑紅撞色，再加入花卉細節點綴，讓原本偏硬派的機能鞋，多了一種高級暗黑甜感。最吸睛的還是Shox標誌性彈簧鞋底，不只視覺辨識度超高，實際腳感也有回彈支撐。現在已經是一雙難求，社群討論度超高。

圖片來源：Nike

Nike x Labelhood Shox Z Calistra運動瑪莉珍鞋，NT$5,400。

Nike Air Rift Breathe

「忍者鞋」正式進化成瑪莉珍版本！Nike Air Rift原本就因為超高辨識度的分趾設計，在潮流圈擁有一票死忠粉。今年新版加入雙繫帶與細版扣帶元素，瞬間多了幾分法式少女感。它最大的優勢其實是「超級好走」。搭載Nike經典緩震系統與泡棉中底，再加上輕量透氣鞋面，即使夏天長時間穿也不悶熱。很多韓國女生現在都直接拿來搭長襪＋短裙，甜酷感直接拉滿。

圖片來源：Nike

Nike Air Rift BreatheNT$3,600。

Onitsuka Tiger MEXICO 66 瑪莉珍鞋

如果要說誰真正帶起「運動瑪莉珍」風潮，很多人第一個想到的就是 Onitsuka Tiger。這雙以經典MEXICO 66為藍本，加入扣帶設計後，讓原本偏復古跑鞋的輪廓，多了一種纖細感。今年新推出的蕾絲版本更直接美到封神，透膚緹花網布加上細緻花紋，春夏穿搭直接自帶氛圍感。它厲害的地方在於：明明是運動鞋，但穿起來卻有種法式芭蕾鞋的優雅。

圖片來源:Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger灰色蕾絲設計MEXICO 66，NT$4,480。

Puma Speedcat Ballet

賽車鞋＋芭蕾舞鞋混在一起會變怎樣？答案就是這雙Puma Speedcat Ballet。它以經典Speedcat賽車鞋為靈感，把薄底比例與貼地感保留下來，再加入芭蕾舞鞋與瑪莉珍元素。整雙鞋看起來又帥又柔，尤其麂皮材質搭配彈性綁帶，超有Y2K混血感。最近很多韓國穿搭博主都會拿它搭寬褲、絲襪或短裙，是目前「甜酷女孩」超愛的一雙。

圖片來源：PUMA

Puma Speedcat Ballet運動風休閒鞋，NT$2,680。

FILA 韓韶禧同款 ECHAPPE VC

自從 韓韶禧 穿過之後，這雙就一路紅到現在。FILA把經典厚底運動鞋輪廓，結合瑪莉珍扣帶設計，整體呈現一種乾淨的法式運動感。厚底設計還能偷偷修飾比例，加上機能大底與輕量中底，舒適度也比想像中高很多。如果不喜歡太浮誇、但又想跟上這波Mary Jane風潮，這雙算是非常耐看的選擇。

圖片來源：FILA

FILA韓韶禧代言款 ECHAPPE VC，原價NT$2,680。

Palladium RACER BALLERINA

Palladium近年真的很懂「機能芭蕾風」。這雙RACER BALLERINA以80年代運動場為靈感，把芭蕾舞鞋輪廓結合軍風機能感，交叉鬆緊帶設計不只修飾腳背，穿起來也更貼腳。尤其今年春夏限定的金屬銀配色，更有一種Y2K未來感。很適合搭配牛仔褲、工裝裙或運動襪，輕鬆就能穿出現在最流行的Sporty Chic風格。

圖片來源：Palladium

Palladium RACER BALLERINA麂皮芭蕾薄底鞋，NT$2,680。

Merrell MAIPO 3 MJ

SPEEDARC TREK MJ SE

沒想到連戶外鞋品牌都加入戰局！Merrell 今年直接把「機能瑪莉珍」推向另一個高度。MAIPO 3 MJ主打水陸兩穿，大面積透氣網布搭配排水系統與快乾材質，很適合夏天旅行、海邊或雨季穿搭。粗獷戶外感中又帶點瑪莉珍輪廓，意外很時髦。另一雙SPEEDARC TREK MJ SE則是厚底控會瘋掉的程度。超高辨識度的「三明治鞋底」搭配層次蕾絲鞋面，可甜可鹽，還搭載Vibram® Megagrip高性能大底，不只好看，抓地力也超強。

圖片來源：Merrell

圖片來源：Merrell

Merrell MAIPO 3 MJ，定價NT$2,680。

Merrell SPEEDARC TREK MJ SE，定價NT$4,980。