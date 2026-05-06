劉亦菲「越素越美」不是天生！早起保養、慢跑、心態管理全公開 5大習慣養出穩定發光體質。圖片來源：IG@yifei_cc

提到劉亦菲，很多人第一時間想到的就是「神仙姐姐」。這個稱號來自她在《天龍八部》、《神鵰俠侶》時期的古裝形象，那種帶點距離感的清冷氣質，加上精緻五官，讓她多年來一直被暱稱為「天仙」。多年過去，她的美也悄悄「升級」了，劉亦菲的狀態頻頻被討論，「不像同齡、甚至比以前更穩定」幾乎成為關鍵評價。

以下整理「神仙姐姐」的日常與生活習慣，趕快收藏起來！

圖片來源：IG@yifei_cc

劉亦菲的日常保養其實很簡單，就是洗臉、化妝水、乳液、精華，沒有特別堆很多步驟。差別在於她會慢慢把保養品按進皮膚裡，不會隨便帶過。

如果遇到需要長時間上妝或拍攝，晚上才會多做一點，像是敷面膜、用精油輕輕按摩幾分鐘，讓肌膚放鬆一下。不是每天都加碼，而是看狀況去調整。

精油按摩，是她的「放鬆儀式」

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劉亦菲曾在影片中提到按摩臉的時候，會順著肌膚往上帶，大概做個5到10分鐘。其實動作不複雜，但更像是讓自己慢下來的一段時間。

對她來說，保養不只是為了看起來更好，而是把狀態調回舒服，整個人放鬆了，氣色自然也會跟著變好。

運動選擇很直覺：舒服最重要

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劉亦菲分享自己沒有特別去做高強度訓練，反而是固定慢跑，因為簡單、不受場地限制，也比較容易一直維持。

她也提到，跑久了之後，體力明顯變穩，拍戲時比較不容易累。更實際的是，當壓力大或心情卡住的時候，出去跑一跑會把很多雜訊帶走。

面對內耗，她選擇「轉一下」

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劉亦菲曾其實坦言自己容易內耗，但現在不會硬逼自己想開，而是換方式讓情緒流動。像是跟朋友聊天、看看書、去運動，甚至單純休息。她的重點不是快速解決，而是不讓自己卡住。

找到自己的節奏，比快更重要

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劉亦菲在訪談中分享過，以前也會經常焦慮，覺得時間不夠、自己走得不夠快，但後來慢慢把步調放回來，不再急著看到結果。

現在她更在意的是，這件事自己能不能穩穩做下去。目標不用很大，只要做得到、能持續，反而更走得久。

看起來很小，其實很關鍵的日常

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劉亦菲透露平常不太限制自己的飲食，但會避開過油的食物；曾經空腹喝咖啡不舒服，之後就改成先吃東西再喝；也會戴能監測心率的手錶，隨時注意身體狀況。

還有一個很真實的習慣，她出門會帶保養小樣，讓肌膚在不同環境也能維持穩定。

看完會發現，「神仙姐姐」其實沒有什麼神秘捷徑，她做的都不是特別難的事，只是把這些日常慢慢變成習慣，持之以恆才是她最難被複製的地方。