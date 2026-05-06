眼周老得比臉快！2026「電眼級」６款眼周保養品推薦 黑眼圈、細紋、泡泡眼一次救回來。圖片來源：品牌提供

每天滑手機、熬夜追劇、長時間盯電腦，最先出問題的幾乎都是眼周。當眼下開始乾到卡粉、黑眼圈越來越深，甚至笑起來細紋直接炸開，很多人才發現：「眼睛真的比臉還容易顯老。」今年各大保養品牌也全面把重點放在「高效眼周修護」，不只主打撫紋，還加入微導按摩頭、超A醇、深海膠原科技與冰鎮導入設計。這次直接整理6款近期討論度超高的眼周保養新品，從熬夜泡泡眼到熟齡細紋型老化通通有解。

眼周保養品推薦1. DIOR 迪奧「精萃再生微導眼凝萃」

精萃再生微導眼凝萃。圖片來源：品牌提供

迪奧這次把眼周保養直接升級成「高訂級微導修護」。全新《迪奧精萃再生微導眼凝萃》主打針對3C世代眼周老化問題，加入「玫瑰微營養胜肽複合物」與「岡維拉玫瑰花果萃取」，替眼周補充高濃度微營養與銅元素，改善長時間用眼造成的暗沉、鬆弛與疲憊感。

迪奧精萃再生微導眼凝萃。圖片來源：品牌提供

最大亮點是搭載全新「360°彈性微導按摩壓頭」，結合11顆陶瓷微導珍珠，能貼合眼尾、眉間、眼下等不同角度，冰涼觸感很像居家SPA。品牌更表示，使用1個月後可提升眼周明亮度與輪廓緊緻感，同時改善眼尾紋與眼下細紋，甚至連睫毛強韌度也同步提升。《迪奧精萃再生微導眼凝萃》20ml，售價NT$8,000。

眼周保養品推薦2. 巴黎萊雅「玻尿酸眼霜級撫紋精華霜3.0 按摩頭版 冰熨斗MAX」

巴黎萊雅NO.1_科研級「無針撫紋雙霸」。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅這支《冰熨斗MAX》近期幾乎已經變成社群上的熬夜族急救神器。最有記憶點的就是「瞬降3°C超導冰熨頭」，早上拿來按摩眼周真的超有感，特別適合泡泡眼、水腫與睡不好後的疲憊雙眼。

配方則加入「超導撫紋玻尿酸」、普拉斯鏈PRO MAX與亮眼植萃，除了基礎保濕，更進一步針對魚尾紋、黑眼圈與眼下細紋修護。品牌指出，7天可淡化魚尾紋與黑眼圈21%，眼下細紋減少31%。質地是偏清爽的水感乳霜，不會有傳統抗老眼霜的厚重感，對於學生族、上班族來說，是價格與效果都相對容易入手的一款。《玻尿酸眼霜級撫紋精華霜3.0 按摩頭版 冰熨斗MAX》30ml，售價NT$1,539。

眼周保養品推薦3. 伊麗莎白雅頓「玫瑰金超A醇抗痕眼霜」

伊麗莎白雅頓「玫瑰金超A醇抗痕眼霜」。圖片來源：品牌提供

很多人想用A醇抗老，卻又怕刺激、脫皮與乾燥問題，伊麗莎白雅頓這次推出的《玫瑰金超A醇抗痕眼霜》就是專門為「A醇新手」設計。

Elizabeth Arden 玫瑰金超A醇抗痕眼霜。圖片來源：品牌提供

它把A醇升級成「超A醇」概念，結合A醇與HPR新型態維他命A，主打比傳統A醇高10倍撫紋力，但相對更穩定溫和，甚至早晚都能使用。配方再搭配熨斗雙胜肽、植物神經醯胺與菸鹼醯胺複合物，同步處理細紋、黑眼圈與浮腫問題。輕盈水感乳霜質地也很加分，擦起來不悶、不厚重，對開始出現乾紋、卡粉困擾的人來說很適合。《玫瑰金超A醇抗痕眼霜》15ml，售價NT$2,550。

眼周保養品推薦4. 嬌蘭「皇家蜂王乳青春提拉眼霜」

嬌蘭「皇家蜂王乳青春提拉眼霜」。圖片來源：品牌提供

嬌蘭全新《皇家蜂王乳青春提拉眼霜》則是典型「貴婦修護型眼霜」。品牌指出，眼周肌膚厚度只有臉部四分之一，加上每天上萬次眨眼，本來就比其他部位更容易老化，因此這次直接把皇家蜂王乳平衡油精華中的修護能量濃縮進眼霜中。

嬌蘭「皇家蜂王乳青春提拉眼霜」。圖片來源：品牌提供

配方加入高濃度黑蜂蜂蜜、蜂王乳與雙重玻尿酸科技，強調澎潤、平滑與提亮效果。質地是非常細緻的絲滑凝霜，擦完會有一種眼周被包覆的滋潤感，但不會厚重黏膩。除了魚尾紋與眼下細紋，也同步針對眼周鬆弛與暗沉問題，很適合乾燥型熟齡眼周使用。《皇家蜂王乳青春提拉眼霜》15ml，售價NT$3,400。

眼周保養品推薦5. La Mer 海洋拉娜「超能活膚電眼霜」

La Mer 海洋拉娜「超能活膚電眼霜」。圖片來源：品牌提供

La Mer今年則把重點放在「夜間修護」。全新《超能活膚電眼霜》結合品牌經典 Miracle Broth™ 奇蹟活凝金萃與「RPC-6深海超能膠原力」科技，主打「1夜甦醒、8效煥活年輕」，很適合長期熬夜、眼周疲憊感明顯的人。

LA MER 超能活膚電眼霜。圖片來源：品牌提供

這款眼霜從「重構、豐盈、防禦」三方向修護眼周，透過紅色微藻與膠原強化萃取，提升眼周支撐感與豐盈度。品牌數據更指出，可提升第三型膠原蛋白力48%。搭配專屬「360°超能亮眼棒」按摩後，會有很明顯的舒緩與放鬆感，整體保養體驗很有高級SPA感。《超能活膚電眼霜》15ml，售價NT$8,900。

眼周保養品推薦6. L’OCCITANE 歐舒丹「蠟菊緊緻賦活眼膜」

LA MER 超能活膚電眼霜。圖片來源：品牌提供

如果你是重要場合前才開始急救眼周狀態的人，眼膜類型真的比一般眼霜更快速有感。歐舒丹這款《蠟菊緊緻賦活眼膜》主打15分鐘快速改善浮腫、暗沉與乾燥細紋，很適合妝前或熬夜後急救。

L’OCCITANE-蠟菊精華緊緻眼膜。圖片來源：品牌提供

配方加入蠟菊超能特效酚子、動力玻尿酸與全新輕盈亮眼因子，再搭配咖啡因、七葉樹精萃與矢車菊花水，加強眼周循環與消腫效果。品牌指出，首次使用後可改善眼周浮腫82%、提亮光澤66%。尤其對泡泡眼與熬夜型黑眼圈很有感，敷完後眼神會看起來比較乾淨、有精神。《蠟菊緊緻賦活眼膜》22g×12入，售價NT$1,900。