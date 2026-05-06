2026夏季鞋款怎麼選？MIU MIU、ROGER VIVIER…3大品牌推薦，這款連TWICE MOMO也愛

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2026春夏有哪些鞋履值得關注～一起往下來看看！

時尚圈帶貨指標MIU MIU 又來放火啦！2026春夏全新推出的「Foule 皮革鞋履系列」，絕對是本季必須鎖定的重點單品，這次品牌從率性的工裝語彙中汲取靈感，透過俐落的結構設計，搭配自帶故事感的「仿舊皮革」，完美揉合復古與前衛。

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連 TWICE MOMO、(G)I-DLE MINNIE 以及 TXT 然竣都紛紛套上這系列，完美演繹 MIU MIU 叛逆又自由的迷人精神！

系列中最生火的絕對是這雙「金屬扣環穆勒鞋」！率性的開放式輪廓，點綴著帥氣的皮帶與金屬扣環，將機能感直接拉滿。鞋面與內裡特別採用精緻的壓紋皮革，不僅視覺上高級感爆棚，

穿起來的舒適度更是沒話說，一套上就能輕鬆出門，絕對是日常穿搭的神級單品。

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另外，同系列的「皺褶皮革靴」也超級燒！刻意打造的寬鬆鞋筒與自然皺褶，營造出一種「毫不費力就很時髦」的慵懶氛圍。鞋頭與鞋底邊緣的層次變化，加上低調點綴的品牌標誌，每一個細節都充滿巧思，細節控絕對會愛不釋手。

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嚮往南法沙灘卻抽不出身嗎？巴黎鞋王 Roger Vivier 2026 盛夏宣傳企劃，直接為女孩們構築了一場最浪漫的「仲夏白日夢」！本季品牌打破城市與海岸的界線，將場景移至 Maison Vivier 充滿法式風情的沙龍與花園中。陽光灑落的慵懶氛圍，完美詮釋了「不出走，亦能度假」的精髓，帶你體驗最純粹自在的法式「生活之樂」。

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盤點這次 2026 夏季系列新品，核心亮點絕對是那份「精粹從容，隨興優雅」。品牌將經典的奢華符號輕柔置換，大量運用充滿夏日氣息的「天然編織拉菲草」，換上拉菲草材質的經典鞋款，或是輕巧舒適的涼鞋，搭配上 RV 標誌性的「璀璨水晶飾扣」，在休閒愜意中依然保有品牌一貫的建築美學與精湛工藝！

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除了夢幻鞋履，配件更是重頭戲！換上夏日專屬拉菲草外衣的包款，不僅自帶滿滿度假濾鏡，輪廓也更加輕巧實用，精緻的編織工藝結合閃耀水鑽，絕對有實力空降今年春夏「It Bag」的熱門話題榜單，成為妳日常穿搭的耀眼亮點！

說到紅毯常勝軍、女星最愛的夢幻鞋履，絕對不能不提來自義大利的頂級品牌RENE CAOVILLA！Zendaya、Rihanna 等巨星都是死忠粉絲，品牌承襲近百年的威尼斯手工製鞋工藝，將珠寶、水鑽完美融入設計，加上標誌性的「銀粉鞋底」，讓每雙鞋都宛如藝術品般令人心動。

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迎接2026春夏，品牌延續一貫的精緻奢華，帶來全新絕美設計，首先是極具代表性的「Cleo」系列，經典的蛇型纏繞曲線搭配細膩水鑽，本季換上了超柔和的「象牙白」新色，為經典注入溫柔仙氣，不僅優雅更是日常實穿百搭的完美單品！

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此外，春夏新款也將女性的迷人樣貌發揮到極致：華麗滿點的 Chandelier 系列 以浪漫淡紫結合珍珠與水鑽，帶出滿滿高級層次感；甜美女孩必收的 Ribbon 系列，將手工刺繡蕾絲蝴蝶結點綴水鑽，靈動又浪漫；而 Jolene 系列 則大膽運用羽毛與花卉元素，打造出仙氣飄飄的柔美氛圍。

除了夢幻鞋履，這次同步亮相的 Onda 手拿包 也超級吸睛！將水鑽、波浪圖騰與宛如珠寶手環般的蛇型結構巧妙結合，帶出門絕對是全場亮點。RENE CAOVILLA 2026春夏系列再次展現了時間淬鍊的頂級工藝，女孩們，是時候為自己投資一雙夢幻美鞋了！