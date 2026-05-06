2026-05-06 09:23 女子漾／編輯桑泥
BLACKPINK 首次全員登上 Met Gala 2026！Lisa、Jisoo、Jennie 、Rosé 紅毯造型一次看
如果時尚界有一場儀式能讓全世界聚焦，那絕對是 2026 年 5 月 4 日的紐約大都會博物館之夜。今年 Met Gala 以「服飾藝術（Costume Art）」為題，旨在探討身體如何作為流動的畫布，而今年出席名單最令人興奮之一的亮點就是 BLACKPINK 首次四人全員登上紅毯！以下跟著小編來看今年四閨女各選擇了什麼樣的造型登上這個全球最時尚的大階梯呢？
Lisa：把紅毯變成雕塑展
今年 Lisa 不僅是受邀嘉賓，更受邀擔任 Met Gala 聯合主席，而 Lisa 的造型可以說是今年最「藝術」的存在之一。她身穿設計師 Robert Wun 訂製的白色水晶禮服，最吸睛的是她頭上的白色頭紗，竟是由一對「訂製雙手」支撐著，整體像一件會動的雕塑，完美契合今年的藝術主題。
Jisoo：化身優雅花仙子
Jisoo 身穿由 Jonathan Anderson 為她訂製的 Dior 閃亮粉色禮服完成她的 Met Gala 首秀，她的整體造型更偏「可穿性藝術」，不像 Lisa 那麼前衛，而禮服剪裁也完美襯托她的美背，展現出溫柔與高雅並存的「花仙子」風範。
Jennie：閃耀的 Chanel 人魚公主
Jennie 這次直接進入她的「blue era」，她以 Chanel 訂製藍色亮片禮服登場。整件禮服由數萬片亮片組成，耗時超過 500 小時製作，這套禮服被譽為「美人魚裝」，極具閃耀感的材質讓她在紅毯上移動時波光粼粼，充滿現代藝術感。
Rosé：極簡的時尚力度
Rosé 在一片極繁紅毯中選擇完全不同的路線，一套乾淨線條的高開衩 Saint Laurent 黑色禮服，她佩戴了 Tiffany & Co. 的「鳥形鑽飾」，這款經典設計旨在向 1953 年藝術家 Georges Braque 位於盧浮宮天花板的畫作《The Birds》致敬，緊扣「時尚即藝術」的主題。
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