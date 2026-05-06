Met Gala 2026 紅毯造型盤點！碧昂絲、安海瑟薇、蕾哈娜⋯誰才是今晚最美？ 圖片來源：IG@metgalaofficial_

2026 年 5 月 4 日大都會博物館的階梯再次成為全球時尚的焦點。今年展覽主題 「服飾藝術（Costume Art）」 要求嘉賓探討服裝與人體的關係，dress code 則直白的定為 「Fashion is Art（時尚即藝術）」。

在今年這個不只是「穿得漂亮」更要「穿得有靈魂」的夜晚，紅毯不僅是展示禮服的場地，更是一座活生生的當代畫廊。在眾星雲集的階梯上，今年誰精準切題？誰又淪為背景？小編這份紅毯盤點有沒有符合你心中的今晚最美呢？快往下一探究竟！

碧昂絲 Beyoncé

圖片來源：IG@metgalaofficial_

Beyoncé 本次回歸 Met Gala，直接用一套「鑽石骨骼裝」定義全場高度。由設計師 Olivier Rousteing 操刀，整體以人體骨架為靈感，結合高級訂製工藝，既前衛又極具象徵性。

安海瑟薇 Anne Hathaway

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安海瑟薇今年以一襲極具藝術氣息的 Michael Kors Collection 訂製禮服走上階梯，由設計師 Michael Kors 為其量身打造，並與美國當代藝術家 Peter McGough 跨界聯名創作，禮服正面印有 Peter McGough 親手繪製的圖案，整件裙裝宛如一幅行走的畫作。

而安海瑟薇這次搭配優雅的包頭造型，讓許多粉絲驚呼彷彿重現了《麻雀變公主》中蜜亞公主的風采！

Blake Lively

圖片來源：IG@metgalaofficial_

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Blake Lively 這次以一襲色彩如夢似幻的 Atelier Versace 古董訂製禮服再次證明其「紅毯之后」的地位，雖然是古董作品，但團隊為了配合盛會進行了「Met 級」改造，增加了一段長達約 4 公尺的壯觀裙擺。

禮服設計靈感源自 18 世紀威尼斯洛可可（Rococo）繪畫，腰間的雕塑感輪廓則致敬了巴洛克教堂建築的線條，細節極致繁複，Blake Lively 可說是直接把「歷史」穿上身。

Hailey Bieber

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Hailey Bieber 今年以一身融合「24K 純金胸甲」與「寶藍絲絨」的 Saint Laurent 訂製禮服現身晚宴，整體沒有過度裝飾，但展現出強烈的力量感與雕塑美學。

蕾哈娜 Rihanna

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Rihanna 一如既往「最後登場」，今年她選擇 Maison Margiela 高訂金屬雕塑感禮服，這件禮服採用金屬光澤的「液態金屬」材質，並鑲嵌了超過 115,000 顆水晶珠、古董珠寶與金屬鏈條，光是刺繡就耗費了1300多個小時，整體像是一件可穿戴雕塑。

這種「不是衣服，而是作品」的概念，正是今年主題最完整的詮釋