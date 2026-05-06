2026-05-06 09:23 女子漾／編輯桑泥
Met Gala 2026 紅毯造型盤點！碧昂絲、安海瑟薇、蕾哈娜⋯誰才是今晚最美？
2026 年 5 月 4 日大都會博物館的階梯再次成為全球時尚的焦點。今年展覽主題 「服飾藝術（Costume Art）」 要求嘉賓探討服裝與人體的關係，dress code 則直白的定為 「Fashion is Art（時尚即藝術）」。
在今年這個不只是「穿得漂亮」更要「穿得有靈魂」的夜晚，紅毯不僅是展示禮服的場地，更是一座活生生的當代畫廊。在眾星雲集的階梯上，今年誰精準切題？誰又淪為背景？小編這份紅毯盤點有沒有符合你心中的今晚最美呢？快往下一探究竟！
碧昂絲 Beyoncé
Beyoncé 本次回歸 Met Gala，直接用一套「鑽石骨骼裝」定義全場高度。由設計師 Olivier Rousteing 操刀，整體以人體骨架為靈感，結合高級訂製工藝，既前衛又極具象徵性。
安海瑟薇 Anne Hathaway
安海瑟薇今年以一襲極具藝術氣息的 Michael Kors Collection 訂製禮服走上階梯，由設計師 Michael Kors 為其量身打造，並與美國當代藝術家 Peter McGough 跨界聯名創作，禮服正面印有 Peter McGough 親手繪製的圖案，整件裙裝宛如一幅行走的畫作。
而安海瑟薇這次搭配優雅的包頭造型，讓許多粉絲驚呼彷彿重現了《麻雀變公主》中蜜亞公主的風采！
Blake Lively
Blake Lively 這次以一襲色彩如夢似幻的 Atelier Versace 古董訂製禮服再次證明其「紅毯之后」的地位，雖然是古董作品，但團隊為了配合盛會進行了「Met 級」改造，增加了一段長達約 4 公尺的壯觀裙擺。
禮服設計靈感源自 18 世紀威尼斯洛可可（Rococo）繪畫，腰間的雕塑感輪廓則致敬了巴洛克教堂建築的線條，細節極致繁複，Blake Lively 可說是直接把「歷史」穿上身。
Hailey Bieber
Hailey Bieber 今年以一身融合「24K 純金胸甲」與「寶藍絲絨」的 Saint Laurent 訂製禮服現身晚宴，整體沒有過度裝飾，但展現出強烈的力量感與雕塑美學。
蕾哈娜 Rihanna
Rihanna 一如既往「最後登場」，今年她選擇 Maison Margiela 高訂金屬雕塑感禮服，這件禮服採用金屬光澤的「液態金屬」材質，並鑲嵌了超過 115,000 顆水晶珠、古董珠寶與金屬鏈條，光是刺繡就耗費了1300多個小時，整體像是一件可穿戴雕塑。
這種「不是衣服，而是作品」的概念，正是今年主題最完整的詮釋
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower