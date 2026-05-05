TUMI春季「邂逅地中海」系列太生火，絕美光影藍、柔霧黃帶你一秒飛到南歐度假去！

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準備好迎接海島的暖陽與微風了嗎？全球質感旅人最愛的 TUMI，2026春季帶來了令人心動的「邂逅地中海」(Mediterranean Escape) 系列！這次大膽打破了品牌以往沉穩的深色框架，將南歐海岸的慵懶、愜意與浪漫，完美揉合進經典行李箱與日常包款中，快趁旅遊季前好好來選購。

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絕美新色！把地中海陽光與海風裝進行李箱

本季最吸睛的，絕對是話題度極高的 19 Degree 系列！換上了充滿度假氛圍的「蒼翠百里香綠」、「日光粉陶色」以及「燦爛柔霧黃」，為經典的金屬流線外型注入滿滿活力。而頂級的 19 Degree Aluminum 鋁合金系列更推出絕美的全新色「光影藍」，靈感來自海天一線的深邃漸層，推著它走在機場絕對自帶高級感！此外，TUMI 更首度於經典系列推出實用度滿分的「前開式行李箱」，絕對是時髦旅人的新歡。

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不只行李箱換上新裝，深受女孩喜愛的 Voyageur、Olas 等生活包款也換上溫暖新色，甚至注入了精緻大膽的全新「地中海印花」。更讓人少女心噴發的，是那些充滿南歐市集風情的小配件！精美的檸檬、花卉與橄欖造型包包吊飾，加上實用的 Belden 太陽眼鏡掛飾，彷彿一秒置身義大利阿馬爾菲海岸的陽光果園，完美點綴妳的夏日 OOTD。

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為了慶祝春季系列上市，TUMI 更將泰國蘇梅島全球發表會的熱情零時差直送台灣！特別選在市定古蹟「光點台北」打造了一座充滿異國情調的地中海花園，現場巧妙揉合百里香綠、日曬粉陶等新色元素，配上 Lemonade Bar 的沁涼特調與青草香氣，讓人在台北街頭也能深刻體驗優雅蛻變的度假美學。

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每次帶著心愛的行李箱出遊，總在行李轉盤前心驚膽戰，深怕多了幾道刮痕？來自義大利、以「自帶凹痕」聞名的搞怪時髦品牌 CRASH BAGGAGE，2026春季給出了最率性的解答！

這次品牌打破時尚圈常規，不找精緻超模，反而請來兩位義大利老爺爺愜意詮釋全新主題「不趕時間的顏色」。主打滿滿的「鬆弛感」，用全新色調「金屬苔蘚」與「葡萄汁」，宣告一種全新的旅遊哲學：反正一開始就凹好了，何不把注意力還給自己，盡情享受旅程？

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隱身綠意的低調質感：Icon經典系列「金屬苔蘚」

汲取自大自然色調的「金屬苔蘚」遊走於藍綠之間，低調卻難以忽視。搭載於品牌最具標誌性的霧面 Icon 系列，金屬光澤能誠實且迷人地折射出未來的每一次碰撞與微小擦傷。就像形象片中爺爺悉心照料的小花園，不疾不徐、不加濾鏡，不需成為主角，卻能自然而然地融入你的每一個日常。

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微醺般的優雅平衡：Stripe條紋系列「葡萄汁」

宛如義大利小酒館裡那杯令人垂涎的美酒！「葡萄汁」色調濃郁醇厚，套用在帶有立體條紋的 Stripe 系列上，讓這只不對稱的凹痕行李箱宛如雕塑藝術品般，在「彰顯個性」與「保持低調」間拿捏得恰到好處。