母親節送禮新選擇！「頭髮是女人第二張臉」髮肌保養正夯， 5大新品一次看。圖片來源：官方提供

母親節將近，除了臉部保養與香氛禮盒，「頭髮」其實才是最容易被忽略，卻最直接影響氣質的關鍵。常聽人說「頭髮是女人的第二張臉」，當髮絲失去光澤、髮根扁塌或頭皮狀態不穩，即使妝容再精緻，也很難撐起整體質感。過去大家挑髮品，多半只在意髮尾乾不乾、洗完順不順；但這幾年保養觀念已經悄悄轉變，「頭皮保養」成為新一波趨勢。

以下整理近期髮肌保養新品，想在母親節送一份實用保養，這篇可以先收藏。

歐舒丹：草本賦活胜肽精華主打髮肌抗老

圖片來源：官方提供

比起臉部肌膚，頭皮其實更常被忽略。紫外線、空氣污染、壓力與作息不穩，都可能讓頭皮提早進入「初老狀態」，進而影響毛囊活力與髮絲支撐力。歐舒丹全新「草本賦活胜肽精華」便是從這個切角出發，把臉部高機能精華液的保養概念延伸到頭皮，針對毛囊、頭皮與髮絲三個層面進行修護。

圖片來源：官方提供

這款精華的核心成分之一，是來自法國科西嘉島的蠟菊精華油。蠟菊因花朵採摘後仍能維持金黃亮澤，被稱為「不凋花」，品牌也將其抗氧化與生命力概念應用在頭皮護理中，訴求幫助提升毛囊活力、強化頭皮屏障，讓頭皮回到更穩定健康的狀態。

圖片來源：官方提供

除了蠟菊精華油，配方中也加入透過生物科技取得的高活性賦活胜肽，幫助強化髮根與髮絲結構，提升頭皮彈性；新世代雙重分子玻尿酸則負責補水與鎖水，改善頭皮乾燥不適，同時讓髮絲看起來更柔順、有光澤。整體設計不是單純「護髮尾」，而是從髮根開始處理細軟、扁塌、分線明顯與髮絲脆弱等問題。

圖片來源：官方提供

歐舒丹也同步提出頭皮養護三重奏。若是想預防頭皮初老、維持髮絲活力，可使用「草本賦活胜肽精華」作為日常保養；若有壓力型落髮、產後掉髮或髮量稀疏困擾，則可搭配「草本豐蘊養髮精華」，以迷迭香精華油、西洋菜萃取、甘草萃取與多重草本精華油，幫助強化髮根、提升豐盈感；若是敏感、乾燥、換季頭皮癢或染燙後頭皮不適，則可選擇「草本頭皮舒緩精華」，以薰衣草精華油、海洋益生元、米潤精萃、精胺酸、菸鹼醯胺與維他命E，舒緩不適並強化頭皮防護。

圖片來源：官方提供

香氣也是這次新品很有記憶點的部分。草本賦活胜肽精華以前調佛手柑、茶與萬壽菊展開，中調是蠟菊、茉莉花瓣與水晶茉莉，尾韻則落在檀香、香草與純淨木香，整體不是強烈香水感，而是偏向沙龍級紓壓儀式。對於想把頭皮保養變成睡前放鬆步驟的人來說，這類產品的使用感比單純功能型髮品更有吸引力。

圖片來源：官方提供

Erayba：淨活平衡系列從頭皮微生態下手

圖片來源：官方提供

台灣夏天最讓人崩潰的髮況，通常不是髮尾毛躁而已，而是頭皮一出油，髮根就塌、頭皮悶、甚至開始有油味。來自西班牙巴塞隆納、擁有超過40年歷史的天然美髮品牌 Erayba，這次推出「淨活平衡系列」，就是專門回應油性頭皮、悶感與頭皮失衡問題。

圖片來源：官方提供

這個系列的核心成分是「益生元微藻」，源自淡水小球藻。小球藻富含胺基酸與抗氧化營養成分，品牌透過生物萃取技術，將它應用於頭皮養護，主打協助調理頭皮微生態、支持有益菌群穩定，讓清爽感不只停留在洗完當下，而是逐步讓頭皮回到更穩定的狀態。

圖片來源：官方提供

「淨活平衡去角質凝膠」是系列中的深層淨化第一步，使用竹粉溫和帶走頭皮老廢角質與油脂堆積，搭配益生元微藻、蘆薈、尿囊素與果糖，在清潔時同時兼顧保濕與舒適度。它適合在洗髮前用於乾髮頭皮，透過按摩與停留，幫助後續洗髮產品更好發揮。

圖片來源：官方提供

「淨活平衡頭皮髮膜」則比較特別，因為它不只用在髮絲，也能用於頭皮。配方加入益生元微藻、人蔘萃取與玻尿酸，清潔後為頭皮補充水分、減少乾燥不適，也讓髮絲更柔順有光澤。對於覺得頭皮保養太複雜的人來說，這款算是把頭皮與髮絲養護合併在同一步。

圖片來源：官方提供

「淨活平衡頭皮精華」是免沖洗設計，可用於乾髮或濕髮，適合出油、悶、乾癢、緊繃或局部不適時急救。它結合益生元微藻、玻尿酸與塔斯馬尼亞胡椒，強調舒緩與平衡油脂，質地輕盈不黏膩，很適合台灣夏天放在日常頭皮保養中。

圖片來源：官方提供

洗髮產品則分成兩款。「淨活平衡控油洗髮精」主打油性頭皮，除了益生元微藻，也加入咖啡因與維他命B5，幫助調理油脂、維持髮絲強韌；「淨活平衡去屑洗髮精」則針對頭皮屑與不適，加入甘寶素協助抑制引起頭皮屑的馬拉色菌，並搭配鳳梨萃取保濕頭皮。整體來看，Erayba 這系列不是單純追求洗完很涼，而是把控油、去角質、舒緩、去屑與微生態平衡串成一套夏季頭皮管理流程。

圖片來源：官方提供

SINN PURETÉ 心樸優：把保養變成正念儀式

日本正念香氛保養品牌 SINN PURETÉ 心樸優，這次一次帶來四大系列新品，方向不是單純髮品，而是把頭皮、髮絲、手部肌膚與情緒照護串在一起，延續品牌「MINDFUL BEAUTY 正念之美」的概念。

圖片來源：官方提供

首先是「愛心鎖頭皮按摩梳」。這款頭皮梳以居家頭皮 SPA 為靈感，針對市面上常見梳齒太軟、太短或不好握等問題重新設計。它使用三種不同長度與結構的梳針，包括圓潤愛心梳針、點壓梳針與中央核心梳針，讓按壓不只是表面滑過，而是能更精準貼合頭皮、釋放緊繃。洗髮時可用來深層清潔，乾髮時也能作為日常按摩工具，適合久坐、壓力大、頭皮容易緊繃的人。

圖片來源：官方提供

第二個新品是「FEMTECH PERFUME® 無酒精生理香水」。品牌以腦電圖測量女性生理週期中的情緒變化，再將情緒轉化為香氣設計。DAY-7「愉悅生動 Bliss Flow」適合生理期前情緒起伏、容易不耐或需要沉澱時使用，香氣以佛手柑、檸檬、蘭花、香雪蘭、茉莉、香草與麝香構成，走柔和安定路線；DAY+7「陪伴生心 Not Alone」則以伯爵茶、薰衣草、草本香氣為主，適合生理期間、疲憊、低落或睡前放鬆時使用。無酒精配方讓香氣更溫和，不刺鼻，定位更像是情緒陪伴型香氛。

圖片來源：官方提供

第三個亮點是「山本耀司聯名系列」。SINN PURETÉ 心樸優攜手 WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO，以黑色、極簡與不對稱設計語言，推出「Powder & Smoke 香氛多用油」與「Powder & Smoke 正念護手精華液」。香氛多用油可用於髮絲與肌膚，兼具造型、洗後護理與保濕提亮。

圖片來源：官方提供

護手精華液則以美容精華等級配方打造，加入海星萃取成分，質地輕盈，強調修護、彈潤與細緻光澤。香氣則以鳶尾花、喀什米爾木、玫瑰、堅果調、檀香、廣藿香、香草、琥珀與麝香組成，氣質比一般甜美香氛更中性、更有個性。

圖片來源：官方提供

最後是「香氛絲滑柔順髮油 Too Good Silky Smooth Oil」。這款髮油主打香氣與修護並行，添加萃取自菜籽精華的熱能修護成分 γ-Docosalactone，吹整或造型時能透過熱能幫助毛鱗片貼合，讓髮絲更柔順有光澤。配方也加入番茄籽油、荷荷芭籽油與杏仁油，從內滋養、外層包覆，提升髮絲柔軟度與保護力。香氣提供「搖籃曲 The Lullaby」與「秘藏史 The Secret History」兩種選擇，前者偏安定放鬆，後者則帶有薰衣草、東加豆與草本層次，適合想讓髮油不只是護髮，也成為個人香氣記憶的人。

圖片來源：官方提供

Virtue：把夜間修護從臉延伸到頭皮與髮絲

圖片來源：官方提供

很多人睡前會擦臉部精華、晚霜，卻很少想到頭皮與髮絲也需要夜間修護。來自美國的專業髮品品牌 Virtue，這次推出全新「晚安髮肌修護精萃」，主打在夜間睡眠時同步調理頭皮與修護髮絲，讓護髮從日間造型修飾，進一步變成晚間髮肌管理。

圖片來源：官方提供

Virtue 的核心技術是專利成分 Alpha Keratin 60ku® 角蛋白。這個成分源自再生醫學研究，與人體頭髮、肌膚與指甲中的角蛋白結構同源，具有高相容性，能自然融入髮絲受損部位，協助修補角蛋白流失。換句話說，它不只是讓髮絲摸起來滑，而是更強調從髮絲結構內部進行修護。

圖片來源：官方提供

「晚安髮肌修護精萃」除了 Alpha Keratin 60ku®，也加入新一代玻尿酸，幫助頭皮與髮絲維持水分平衡；獨家胜肽複合物則用來強化頭皮屏障並維持髮絲健康；天然益生元 α-葡聚醣寡醣可調理頭皮微生態；橄欖萃取神經醯胺則提升髮絲柔順度與防護力。整體配方邏輯很明確，就是在夜間讓頭皮環境穩定下來，同時讓髮絲慢慢恢復柔順、強韌與光澤。

圖片來源：官方提供

使用方式也符合睡前儀式感，免沖洗，可用於微濕或乾燥頭皮與髮絲，按壓後以指尖按摩頭皮，再帶過髮絲。香氣則融合薰衣草、洋甘菊與檀香調，讓晚間護髮多了一點舒眠氛圍。

圖片來源：官方提供

品牌也建議把夜間精萃與日間髮品搭配，形成完整日夜修護節奏。白天可使用「蒂卡極光密集奢護精華」處理染燙受損髮，或以「輕盈髮力撫紋油」維持髮絲柔韌、防護與光澤；夜晚則透過「晚安髮肌修護精萃」搭配明星產品「髮肌密集呵護活泉」，從頭皮開始重建髮絲的穩定生長環境。對經常染燙、吹整，或覺得髮絲越來越細弱、沒光澤的人來說，這類夜間型髮肌產品會是很值得留意的新趨勢。

圖片來源：官方提供

資生堂專業美髮：以晝夜節律重新設定髮肌保養

圖片來源：官方提供

資生堂專業美髮全新芯詩珀莉「時韻黑妍」頂級系列，切入點是「晝夜節律」。它不是只把洗髮、護髮做成一套，而是從一天中不同時段的頭皮與髮絲需求出發，重新設計日常洗護節奏，讓髮肌保養更像一套時間管理。

這系列的核心成分包括「時序夏多內精萃」與「仿生角質修護精萃」。前者萃取自高品質葡萄，訴求強化髮絲保濕與防護力；後者則著重修護受損結構，使髮絲恢復柔順光澤。整體概念是讓頭皮與髮絲在清潔、修護與防護之間取得平衡，而不是只追求洗完瞬間滑順。

圖片來源：官方提供

系列包含三款居家產品。「時韻黑妍系列洗髮露」以豐盈泡沫溫和潔淨頭皮與髮絲，幫助去除雜質並深層補水，同時有效清除金屬離子殘留，讓髮絲維持柔順狀態；「時韻黑妍系列修護髮膜」質地帶有金色珠光，濃潤但不厚重，主打深入髮芯修護、強化髮絲內在結構，適合乾燥、受損或缺乏光澤的髮況；「時韻黑妍系列精華乳」則是輕盈乳狀精華，負責日常滋潤、修護與防護，讓髮絲保持柔軟滑順與持久光澤。

圖片來源：官方提供

香氣與包裝也延續頂級沙龍感。香氛以白花與木質調為主，前調是茉莉與橙花，中調以鈴蘭延續清透花香，後調則落在麝香與琥珀，整體帶有溫暖、柔和且有層次的質感。黑色瓶身搭配金色珠光設計，走低調奢華路線，讓洗護不只是清潔，而是日常中的一段 me time。

在使用情境上，早晨可以用洗髮露搭配精華乳，快速整理髮絲、維持清爽柔順；夜晚則用洗髮露搭配修護髮膜，讓髮絲在一天結束後獲得更深層的滋養。這也呼應系列的核心概念：頭皮與髮絲不是偶爾急救，而是隨著生活節奏被溫柔調整。

圖片來源：官方提供

真正健康的髮況，往往不是單靠一次髮膜或造型產品撐出來，而是從頭皮穩定、髮根有支撐力、髮絲有韌性開始慢慢養成。接下來挑髮品時，也許可以先問自己：你需要的是控油、舒緩、抗老、修護，還是讓每天洗頭這件事，變成一段可以放鬆的保養儀式。