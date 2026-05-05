2026美白新品太卷！藻針、外泌體、MELA產品整理，發光肌關鍵一次看。圖片來源：官方提供

夏天還沒正式開打，美白保養戰場已經先熱起來！從一瓶抵多瓶的縮時保養，到藻針精華、MELA淡斑科技、外泌體概念精華，各大品牌今年都把關鍵字押在「淡斑、透亮、效率、發光肌」。不只要白得乾淨，更要膚況穩、光澤細、妝感服貼。

以下整理 近期亮白新品與重點產品，這篇可以先收藏！

Swissvita 薇佳：Dr.Ivan 聯名小白瓶「5合1」精準淨白

圖片來源：Swissvita 薇佳

Swissvita 薇佳第三度攜手科研保養專家 Dr.Ivan 聯名監製「淨白無瑕藻針精華乳」，這次延續品牌實驗室科研系列概念，主打給亞洲肌膚使用的高效率亮白保養。與其說它想做一瓶傳統美白精華，更像是把代謝、淨膚、淡斑、修護與透亮整合在同一瓶裡，對不想每天擦滿瓶瓶罐罐的人來說，訴求很明確。

圖片來源：Swissvita 薇佳

這款「淨白無瑕藻針精華乳」以藻針作為前導角色，幫助溫和代謝老廢角質，讓後續亮白成分更好發揮。配方中也加入三效淨膚肽，針對台灣濕熱氣候下常見的毛孔粗大、油水平衡失調與痘疤沉著問題設計；亮白部分則結合專利淨黑因子與傳明酸，鎖定反覆暗沉與色素沉著。

圖片來源：Swissvita 薇佳

比較值得注意的是，它沒有只談「白」，而是把積雪草修護也放進機制中，讓藻針帶來的微刺感與代謝感能被更好地安撫。對於容易因美白保養感到刺激、又想改善暗沉與粗糙的人來說，這類「亮白＋修護」雙軌設計，會比單純猛攻淡斑更符合日常使用情境。

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肌研：極潤高機能多效美白凝露

圖片來源：官方提供

肌研這次推出「極潤高機能多效美白凝露」，主打的是很符合現代生活節奏的縮時保養。它把化妝水、精華、乳液、乳霜、面膜五個步驟整合成一瓶，對上班族、學生、媽媽，或單純不想把保養流程搞太複雜的人來說，定位相當清楚。

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成分上，這款凝露使用傳明酸與維他命E誘導體作為雙重煥白成分，針對斑點、暗沉與膚色不均進行調理；同時加入穀胱甘肽，幫助改善疲憊感帶來的暗沉。肌研原本就擅長保濕，因此這次也保留品牌經典的三重玻尿酸，包括玻尿酸、超級玻尿酸與水解玻尿酸，讓亮白保養不會只停留在「提亮」，也兼顧水潤感。

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質地走水感凝露路線，強調清爽、不黏膩、好推開，對台灣夏天來說相對友善。另一個重點是弱酸性配方，並無添加香料、色素與酒精，整體方向不是強烈刺激型美白，而是用「每天擦得下去」的方式，慢慢改善膚色狀態。

巴黎萊雅：MELA淨亮白雙星

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巴黎萊雅今年亮白主軸放在「MELA 淨亮白雙星」，以「淨亮白 MELA 淡斑精華」搭配全新「淨亮白激光微晶水凝霜」，形成先淡斑、再煥亮的保養組合。品牌主打的核心成分是麥拉色鏈 MELASYL™，訴求從黑色素生成前進行阻斷與代謝，鎖定暗沉、曬斑、痘疤、黑斑與深層斑等不同斑點困擾。

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其中「淨亮白 MELA 淡斑精華」也就是大家熟悉的小粉瓶，除了 MELASYL™，也搭配甘醇酸與菸鹼醯胺，讓淡斑、煥膚與穩定膚況同步進行。質地走清爽吸收路線，油性肌與敏感性肌膚也被納入使用情境，對於想處理痘疤、暗沉又怕黏膩的人來說，是系列中的核心單品。

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全新「淨亮白激光微晶水凝霜」則是這次系列更新的重點。它加入 50 倍淨亮白微晶與微晶封存科技，訴求一抹釋放亮白精萃，讓保養從局部淡斑延伸到全臉光澤。配方中也有維他命C、維他命E、甘醇酸、辛醯水楊酸LHA、菸鹼醯胺與玻尿酸，結合嫩白、拋光、修護與保濕。

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巴黎萊雅也同步整理出完整亮白四步驟：

第一步：以「淨亮白激光潔面乳」溫和洗去暗沉角質

第二步：用「淨亮白激光精華水」進行煥膚拋光

第三步：搭配「淨亮白 MELA 淡斑精華」針對斑點

第四步：用「淨亮白激光微晶水凝霜」提升全臉光澤。

這套邏輯很適合想建立完整亮白流程的人，但敏弱肌或初次接觸酸類保養者，仍建議先從低頻率開始觀察膚況。

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DR.CINK：外泌體概念打造韓系透亮肌

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DR.CINK 這次找來韓國創作歌手金琳擔任代言人，主打韓系保養趨勢中的「乾淨、均勻、會發光」膚質。相較於傳統美白產品只強調色階變化，DR.CINK這次更聚焦外泌體訊號概念與整體膚況穩定，想處理的是疲態暗沉、光澤流失與肌膚看起來不夠乾淨的問題。

主角新品「雪姬外泌體喚白精華」結合 ExMideX® 超能喚白微導科技與 M-PHAGE® 極光喚白透亮科技，概念上是提升保養成分導入效率，同時改善暗沉與膚色不均。配方中含牛奶外泌體來源成分、山茶花胞外泌體來源成分，並搭配雪肌肽、喚白素與珊瑚藻精粹，讓亮白同時帶有修護與細緻膚質的方向。

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系列中還有「雪姬外泌體雙層喚白露」，同樣以外泌體、山茶花胞外體與珍珠蝴蝶蘭為配方亮點，並結合麥角硫因、酒釀酵母、喚白九肽、喚白素與乙基維他命C，適合放在精華前後銜接，增加保濕與光澤感。

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除了亮白系列，DR.CINK也同步帶出多款修護型產品。「米粹姬光神經醯胺水潤安瓶」以米粹神經醯胺、糖蜜酒粕、女貞活膚素與山金車花精粹為主，偏向修護屏障、補水與提升紅潤感；「NMN淡痕修護膠原蛋白面膜」主打夜間修護與疲倦肌保養；「PDRN青春水光膠原蛋白面膜」結合鮭魚PDRN、PN、時光肽與類三型重組膠原蛋白，聚焦修護、彈潤與水光感；「外泌體賦活煥白膠原蛋白面膜」則以玫瑰胞外體、山茶花胞外體、牛奶外泌體搭配喚白素、魚子萊姆精粹，延伸出面膜型透亮保養。

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DermaAngel 護妍天使：抗痘專家進化「校色型美白」

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當多數品牌還在強調「變白幾度」，護妍天使這次直接把美白邏輯重新定義。從痘痘護理起家的 DermaAngel 護妍天使，正式推出「肌光淨白系列」，不只宣告跨足美白市場，更把重點放在「校色型美白」這個全新概念——不只是變白，而是讓膚色看起來更均勻、更透光，甚至帶點自然紅潤感。

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這系列核心在於「三重校色科技」，同時處理暗沉、蠟黃與氣色問題。透過傳明酸、維他命C與維他命B3組合，改善膚色不均與斑點；再加入來自粉紅潟湖的抗光粉紅微藻（IBR-Solage™），幫助肌膚對抗光傷害、減少蠟黃感；最後以維他命B12補上紅潤感，讓整體膚況看起來不是死白，而是帶有自然氣血感的「透光肌」。

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在使用設計上，品牌也把保養簡化成三個節奏：先用光透美白精華水打底，提升肌膚修護力與吸收力；再透過高濃度淡斑精華集中處理暗沉與色素問題；最後用亮膚霜鎖住透亮感，同時維持肌膚穩定。整體概念更接近「居家輕醫美」，強調在日常中慢慢把膚色校正到乾淨、細緻、會發光的狀態。

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值得注意的是，護妍天使延續一貫溫和配方思路，整系列質地清爽、不厚重，並以柑橘調與薰衣草調打造療癒感受，讓保養不只是功能性步驟，也是一種情緒放鬆。對於長期油痘肌、但又開始在意暗沉與氣色的人來說，這類兼顧穩定與亮白的產品，反而更貼近日常需求。

亮白保養已經不只是在追求白皙，而是更重視「淡斑、代謝、保濕、修護、光澤」對日常保養來說，挑亮白產品不一定要一次全套上臉，反而可以先回頭看自己的肌膚需求。真正好看的亮白感，往往不是白到失真，而是看起來乾淨、透亮、膚況穩。