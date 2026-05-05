2026-05-05 07:44 女子漾／編輯張念慈
2026美妝快閃店必逛！專科 X CAFEAO 防曬新品＋麗珠蘭全台首座快閃店正式登台開箱
夏天一到，出油、曬黑、底妝融化全都一起來，美妝品牌直接開打「體驗戰」。這一波最有話題的兩檔新品+快閃店，專科特別攜手質感咖啡廳CAFEAO在5月份開啟期間限定「莓好養膚計畫」，結合全新升級的「全效防曬系列」與特製藍莓餐點。
韓系修護領航者麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品正式登台，全台首座快閃店落腳誠品生活南西，把醫美級修護流程完整搬進百貨，從產品到優惠都很有看頭。
專科全效防曬系列：四款新品一次到位，夏天不再只靠撐
專科這次推出完整「全效防曬系列」，主打高防護同時兼顧保養。全系列皆為SPF50+ PA++++，並添加超過42%保濕精華，強調清爽水感與長效水潤，不走厚重悶黏路線。這波4款新品定位非常清楚：
「專科全效防曬水凝乳 SPF50+・PA++++（80ml／NT$400）」主打日常使用，質地像精華一樣水潤，臉身兩用，適合長時間待冷氣房的通勤族。
「專科全效抗汗防曬乳 SPF50+・PA++++（40ml／NT$290）」鎖定戶外活動需求，防水抗汗設計，適合運動或長時間曝曬。
「專科全效亮顏隔離乳 SPF50+・PA++++（50g／NT$350）」帶有自然潤色效果，可快速提亮膚色，減少底妝步驟。
「專科全效海洋友善防曬乳 SPF50+・PA++++（40ml／NT$360）」強調溫和配方，不含酒精、香料與防腐劑，敏感肌也能安心使用。
專科快閃店特色＋優惠亮點
配合新品上市，專科於2026年5月期間推出「莓好養膚計畫」期間限定活動，與CAFEAO合作打造咖啡廳型快閃體驗。
現場最大亮點是「限定餐點」，包括：香蕉藍莓奶昔、藍莓洛神玫瑰氣泡飲、苺果法式薄餅，將抗氧化與夏日降溫概念融入飲食，形成從體內到體外的養膚體驗。
空間分為戶外陽光區、室內氣質區與Chill區，其中Chill區展示邱鋒澤私物，成為粉絲打卡熱點。優惠方面，5月起於屈臣氏、康是美、寶雅等通路推出「專科全效防曬特別組合」，購買即贈邱鋒澤限量小卡。
此外，2026年5月9日13:00–14:00於寶雅內湖店舉辦邱鋒澤一日店長活動，當天10:00–11:59購買專科防曬2組，即可獲得抽選資格，有機會近距離互動。
麗珠蘭CLINIC LINE：醫美級修護新品完整登台
韓國修護品牌麗珠蘭此次引進「CLINIC LINE專業通路保養品」，核心在於c-PDRN®修護因子，來自鮭魚DNA萃取，搭配專利DOT™技術強化滲透力，主打改善肌膚屏障與穩定膚況。
產品設計以完整保養流程為概念，主要包含：
「肌底喚膚輕潤乳液 40ml」作為日常打底，質地輕盈，幫助維持油水平衡。（NT$2,500）
「防曬精華乳 50ml」結合防曬與修護功能，白天使用可同步抵禦紫外線與穩定膚況。（NT$2,000）
「肌底喚膚眼部精華凝膠 15ml」針對眼周細紋與疲勞修護。（NT$1,600）
「 肌底喚膚修護面膜」提供密集補水與舒緩效果，適合曬後或敏弱肌。（5片／NT$1,700）
「肌底喚膚修護乳霜 50ml」作為夜間修護收尾，加強鎖水與肌膚屏障。（NT$3,200）
麗珠蘭快閃店特色＋優惠亮點
品牌於2026年5月1日至5月15日在誠品生活南西1樓設立期間限定快閃店，營業時間為週日至週四11:00–22:00、週五至週六11:00–22:30。現場主打「完整體驗」，提供專業諮詢與產品試用，讓消費者了解成分與保養順序，而非單純銷售。
優惠部分包含：快閃限定組合「麗珠蘭極簡防禦組」快閃優惠價NT$3,800（防曬精華乳＋肌底喚膚輕潤乳液）、「麗珠蘭縮時養護組」快閃優惠價NT$4,100（修護面膜＋修護乳霜）
現場活動包括平日拍照打卡可獲得小禮組合與拍貼體驗；消費不限金額贈試用包；單筆滿NT$2,000可參加轉盤抽獎，有機會獲得正貨或體驗組。
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