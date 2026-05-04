2026不想香到尷尬看這篇！4款精品香水推薦 GUERLAIN貼膚香、TOM FORD 沙灘香一次收。圖片來源：品牌提供

夏天選香水其實更難，因為太容易選錯，香味一旦太濃、太厚，在悶熱空氣裡反而變成壓迫感。2026年的頂級香氛趨勢很明確，關鍵字只有三個：「貼膚感、透明感、存在但不打擾」。那種聞起來像體溫、像剛洗完澡、甚至像你本來就很好聞的味道，反而更讓人上癮。

以下這4款是今年最值得入手的精品香水，從性感、乾淨到氣場型全都有，共同點都是不厚重，卻很有記憶點。

2026頂級香水推薦1：GUCCI 煉金士花園系列淡香精

GUCCI_煉金士花園系列_1921淡香精。圖片來源：品牌提供

GUCCI這系列很適合「想要被記住」的人。煉金士花園的香氣不是甜或清新，而是帶點神祕感的層次香。最推薦選擇玫瑰結合木質或煙燻調的款式，因為它的玫瑰不是少女花香，而是偏成熟、帶點距離感的氣場型香味。

GUCCI_煉金士花園系列_1921淡香精。圖片來源：品牌提供

一開始會有花香的柔軟，但很快轉成木質與微煙燻的深度，貼膚後會變得更低調，像一種「安靜但很有存在感」的味道。這類香氣很適合正式場合或想提升氣場的時候使用，不用多，少量就很夠。GUCCI 煉金士花園系列淡香精，50ml / NT$7,000；100ml / NT$10,200、GUCCI 煉金士花園系列香精油，20ml / NT$15,400

GUCCI_煉金士花園系列_1921淡香精。圖片來源：品牌提供

2026頂級香水推薦2：TOM FORD 夏日沙灘極致香精

TF 私人調香系列 夏日沙灘極致香精。圖片來源：品牌提供

TOM FORD 這瓶是今年「最容易被問你擦什麼香水」的一款。「夏日沙灘」本來就很經典，但極致香精版本把整個性感度拉高很多。前調帶一點清新的佛手柑，但很快就進入椰子＋白花＋琥珀的核心氣味。

那種味道不是甜，而是像曬過太陽的肌膚，有一點鹹、有一點暖，很像剛從海邊回來的人。貼膚之後會變得更柔，最後留下一點香草與琥珀的餘溫，TOM FORD 夏日沙灘極致香精是很有「餘韻」的一款香。適合約會、晚上、或任何你想讓人記住你的場合。TOM FORD 私人調香系列 夏日沙灘極致香精，50ml / NT$14,900

2026頂級香水推薦3：GUERLAIN 精粹之水系列

GUERLAIN 精粹之水系列。圖片來源：品牌提供

如果你怕香水太濃，GUERLAIN 精粹之水系列這系列幾乎不會出錯。嬌蘭把「布料的觸感」做成香味，而最推薦入門的是棉柔精粹之水。它的氣味是杏仁＋橙花＋白麝香，聞起來很像剛曬過太陽的棉質衣服，有一點溫度、有一點乾淨感。

GUERLAIN 精粹之水系列。張念慈/攝影

沒有明顯香水的存在感，但會讓人覺得你很舒服、很乾淨。如果想再有女人味一點，可以選「絲緞精粹之水」；想要更溫暖的包覆感，則可以選「暖絨精粹之水」。藝術沙龍 精粹之水系列，100ml / NT$8,500

GUERLAIN 精粹之水系列。張念慈/攝影

2026頂級香水推薦4：Atelier Cologne 無欲裸芍淡香精

Atelier Cologne 無欲裸芍淡香精。圖片來源：品牌提供

Atelier Cologne 無欲裸芍淡香精這瓶可以說是「不會失手香水」的代表。一開始是很乾淨的蜜橘氣息，不甜不酸，像剛剝開水果的清新；中段的芍藥花香很輕，不粉、不濃，只是淡淡地存在；最後用白麝香收尾，變成很貼膚的氣味。

Atelier Cologne 無欲裸芍淡香精。圖片來源：品牌提供

Atelier Cologne 無欲裸芍淡香精整體聞起來，就是乾淨、柔軟、沒有距離感，很適合日常上班、通勤，或是你不想讓香味太明顯的時候用。無欲裸芍淡香精，30ml / NT$2,900；100ml / NT$5,800。