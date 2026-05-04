New Balance「Grey Days 2026」灰色控必看！元祖灰限定鞋款登場，母親節好禮優惠同步開跑 圖片來源：官方

灰色從來不只是安全牌，而是最懂穿搭的人才懂的高級感。New Balance 年度盛事「Grey Days 2026」正式登場，以品牌最具代表性的「元祖灰」為主角，從跑鞋、籃球鞋到復古科技感鞋款，讓這抹經典灰色再次成為街頭穿搭焦點。剛好碰上母親節檔期，不只可以替自己換上一雙新鞋，也很適合趁優惠入手送給媽媽，讓實穿、好搭又有質感的灰色單品，成為今年最不踩雷的母親節禮物。

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New Balance 的灰色之所以經典，關鍵在於它不張揚，卻很有存在感。品牌自 1980 年代起選擇灰色作為專業跑鞋代表配色，讓鞋款能自然融入都會街道，也逐漸讓「灰」成為 New Balance 最具辨識度的風格語言。今年 Grey Days 2026 更找來亞太區形象大使 IU，以及 Sydney McLaughlin-Levrone、Darius Garland、Andrew Reynolds 等品牌成員共同演繹，讓灰色從運動場延伸到日常穿搭，低調卻很有態度。

S1'26_Grey Days售價NT5,780 元 圖片來源：官方

U10004NO_售價NT4,280 元 圖片來源：官方

MFCX3NO (Quincy Wilson著用) & WFCX6SN_售價NT4,280 元 圖片來源：官方

M10801VU & W10808QM_建議售價NT4,680元 圖片來源：官方

U20008LR (Marvin Harrison JR著用)_售價N5,280元 圖片來源：官方

U2010753 (Darius Garland著用)_售價NT4,880 元 圖片來源：官方

這次 Grey Days 2026 系列將在 5 月分階段推出多款限定鞋履。首波包含高性能跑鞋 1080v15、FuelCell Rebel v5，適合有跑步習慣、通勤走路量大的族群；五月中旬則主打 ABZORB 緩震科技系列，包括 ABZORB 2010、2000、5030，以復古廓形結合現代緩震機能，特別適合喜歡千禧科技感穿搭的人。壓軸登場的 ABZORB 1890，則將灰色美學與機能設計再推向另一個層次。

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如果想趁母親節入手，這波優惠也很有誠意。即日起至 5 月 11 日，New Balance 指定門市推出限時 9 折優惠；單筆消費滿 1000 元並使用活動專屬 100 元購物金折抵，還可登記抽「中華航空東北亞航線經濟艙單人來回機票」。指定門市也同步推出滿額禮，包含現抵優惠、SNOOPY 不鏽鋼冰塊組、SNOOPY 硬殼收納盥洗包，以及灰調 SNOOPY 掛飾小方包等好禮，讓母親節送禮多了更多驚喜感。

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對媽媽來說，一雙好穿、好走、好搭的鞋，往往比華而不實的禮物更實用。灰色鞋款不挑年齡、不挑衣櫃，搭牛仔褲、寬褲、洋裝或休閒套裝都能自然融入，既能陪媽媽日常散步、旅行，也能讓整體穿搭看起來更乾淨有型。今年母親節若還沒想好送什麼，New Balance Grey Days 2026 或許就是一個低調但很貼心的選擇。