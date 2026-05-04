(G)I-DLE舒華低胸黑裝登寶格麗，大聊「前衛混搭」私心最推這款戒指！

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最近剛殺青新戲《幸福快樂的日子》的(G)I-DLE成員舒華，驚喜降臨台北101寶格麗精品店！這次為了品牌經典的B.zero1系列新品發佈會站台，舒華以一襲性感俐落的細肩帶低胸黑洋裝亮相，不僅生圖美到發光，更完美襯托出身上配戴的絕美珠寶。現場被大批粉絲包圍的她，寵粉無極限地狂送臉頰愛心與飛吻。究竟這次寶格麗B.zero1新作有多迷人？舒華又私心大推哪款單品？跟著的腳步一起來看看！

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經典與前衛的碰撞！黃金與精鋼的極致魅力

寶格麗 B.zero1系列向來是時髦男女必備的夢幻逸品。2026 年，品牌再度突破框架，推出11件全新力作！這次最大的亮點，莫過於將品牌經典的「黃金與精鋼」材質美學巧妙交織。

精鋼的堅固耐用，碰撞上黃金的璀璨光澤，讓B.zero1標誌性的羅馬建築螺旋結構更具層次與視覺張力。舒華當天運用B.zero1黃金鑲鑽項鍊作為視覺焦點，邊緣細緻的鑲鑽增添了現代光澤，並疊搭Tubogas系列黃金與精鋼鉚釘手環與各式戒指，完美示範了又酷又美的「高智感」混搭，讓珠寶從點綴瞬間變成全身造型的霸氣主角！

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舒華受訪親曝：「真想把身上飾品通通打包！」

活動現場，滿面春風的舒華也大方分享了她對這次新作的熱愛。聊起配戴的心得，她開心地表示：「我自己很喜歡這種俐落又帶點前衛的設計，不只適合重要場合，也很容易融入日常穿搭，為整體造型增添個性與態度！」

當被問到今天最想收藏哪一件作品時，她更是展現一貫的直率真性情，笑說每一件都超級喜歡，恨不得把身上的飾品通通打包帶走！不過，如果真的只能推薦一樣給女孩們，舒華毫不猶豫地選擇了B.zero1 戒指。她認為無論是中央具備彈性螺旋結構的黃金與精鋼四環，還是雙環款式，只要戴上就能瞬間讓指尖充滿時髦張力。

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