2026-05-05 06:30 女子漾／編輯桑泥
從防曬開始的高級底妝！2026 妝前防護系美妝解析，打造精緻無瑕肌
如果妳對防曬的認知還停留在「防止曬黑」，那麼妳可能有點跟不上 2026 的美妝節奏了，現在的底妝邏輯已經改變：防曬不只是防曬，而是整個妝容的起點。
今年最關鍵的趨勢叫做「妝前防護系美妝」，它的核心不是堆疊產品，而是在上妝前就完成肌膚防護、修飾與穩定，讓後續底妝更服貼、更持久，甚至更少。
2026 妝前防護系美妝 4 大類型
1. 潤色防曬：一瓶完成校色＋防護
潤色型防曬已經成為春夏主流與必備，它不只是防曬，還能修飾膚色（提亮、校正泛紅或蠟黃），達到素顏霜效果，讓後續底妝用量大幅減少。
✔ 適合：想要清透妝感的人
2. 隔離型防曬：打造底妝穩定基底
這類產品主打「平滑肌膚＋延長持妝」，通常帶有毛孔修飾或控油效果，能讓粉底更均勻。
✔ 適合：油肌、混合肌
3. 抗污染防護：城市肌膚新需求
近年「抗污染」成為新關鍵字，這類產品強調阻隔空氣中微粒與環境壓力，主要功能為防護、舒緩。雖然不是傳統防曬，但在城市生活中，已經成為妝前防護的重要一環。
✔ 適合：長時間戶外或通勤族
4. 精華型防曬：保養與防曬合一
質地更接近精華液，主打保濕與輕盈，優點不厚重、不起屑，適合乾肌或追求「無感防曬」的人。
✔ 適合：乾肌、無感防曬
正確妝前使用順序
第一步：保養（精華／乳液）
第二步：防曬（潤色或精華型）
第三步：妝前（視需求補強）
第四步：局部底妝或粉底
重點：防曬應該是「第一層底妝」，不是最後一步。
想讓底妝更高級，記得不要過度堆疊（避免厚重），並根據膚質調整產品選擇（油肌控油、乾肌保濕）。
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