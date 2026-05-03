2026-05-03 21:08 女子漾／編輯周意軒
街頭風格全面升級！Mark Gonzales 2026春夏必買清單＋凱爾現場演出亮點一次看
如果說今年夏天有一個品牌最懂「自由感」，那一定少不了 Mark Gonzales 打造的同名品牌。2026春夏系列以「RECHARGE YOUR BATTERIES」為主題，把滑板文化、塗鴉藝術與加州陽光全部打包進衣櫃，從視覺到穿搭都在傳遞一種訊息：這個夏天，風格不用被定義。品牌直接找來創作歌手 KIRE凱爾 擔任一日店長，不只現場演出，還親自示範穿搭。
原創塗鴉系列：把「創作感」直接穿上身
這一系列可以說是品牌靈魂核心。以Mark Gonzales的手繪塗鴉為主軸，把隨性線條、手寫字樣、插畫圖騰直接變成服裝語言。設計亮點在於正反面圖像配置，每件T恤都像一張未完成的畫作拼貼與塗鴉混搭，讓單品本身就很有存在感穿搭上完全不需要太多配件，一件就能撐起整體造型這種不完美但剛剛好的風格，正是現在Z世代最愛的隨性感。
迷彩一直是街頭文化經典，但這次直接升級成「日常也能穿」。從外套、襯衫到短褲都有完整搭配，主打整套穿最有型小天使icon融入設計，讓硬派迷彩多了辨識度與可愛感，使用輕量面料與俐落剪裁，夏天穿也不悶，關鍵在於「可拆可搭」，今天想帥一點穿整套，明天也可以拆開混搭，實穿度直接翻倍。
加州夏日系列：把度假氛圍帶進城市
如果前兩個系列偏街頭硬派，那這系列就是「療癒系放鬆」。以海岸、陽光、滑板為靈感，整體色彩更亮更輕快，融入水感色調與趣味圖像，讓穿搭更有夏天感，適合旅遊、海邊、音樂節等場景這系列很明顯在講一件事：街頭風格也可以很chill。
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