不是缺少衣服，而是少了一點整體感的關鍵，從包包開始

2026-05-03 12:03 王偉華

設計師昊鈞建議：不同場合、不同穿搭，選用的包包也須調整。圖/:BOWA

 

包包之於女性，就如同服裝一般重要。不僅需要與整體穿搭協調，更要符合場合需求，同時兼顧容量與實用性。當走過歲月、歷經不同角色的轉換後，對包包的理解，早已不再只是「好不好看」，而是「是否適合現在的自己」。它不只是配件，更是一種生活態度的展現，包含了優雅、品味，以及恰到好處的實用性。

 

不同身高、不同功能性，搭配的包包也有所不同。圖/:BOWA

在日常生活中，一款合適的包包，能讓整體形象更加穩定而有力量。例如在職場或需要展現專業感的場合，一個結構挺拔、線條俐落的托特包或手提包，會傳遞出妳的能力與自信。顏色不需過於花俏，粉彩色、駝色、深藍或經典灰、黑，反而更能襯托出成熟的質感。這樣的包，不只是裝載物品，更像是在替妳的專業發聲。

 

托特包或是線條俐落的包包最能顯現出專業形象。圖/:BOWA

包包設計師郭昊鈞也建議女性，在不同場合中，為自己選擇一款恰當且實用的包包，不僅是一種禮貌，更能充分發揮包款本身的價值。例如在日常外出或與朋友相聚時，包包可以稍微「放鬆」。一款輕巧的斜背包或肩背包，讓雙手自然釋放，也讓整體氛圍更顯輕盈。可嘗試柔和色系，如奶油色、淡粉或低飽和綠，不需要特別的強調，卻能細膩地傳遞生活品味。

日常穿搭輕便的包包是最佳選擇。圖/:BOWA

至於較為正式的場合，如聚會、餐會或晚宴，一只小巧精緻的手拿包，往往成為畫龍點睛的關鍵。它不需要強調容量大小，但細節必須講究。無論是金屬鏈條、細緻皮革，或帶有微光澤的材質，都能讓整體造型在低調中散發光芒，呈現出「不刻意卻恰到好處」的優雅。

 

豔麗色彩、蕾絲花邊設計、金屬設計，參加晚宴時最佳提包。圖/:BOWA

旅行時，包包的角色則轉向實用與便利。近年來，兼具機能與美感的後背包，逐漸成為成熟女性的理想選擇。它不再只是年輕族群的專利，而是在設計優化後，同時具備實用性與風格感。選擇皮革材質或簡約設計的款式，不僅方便行動，也能維持整體造型的一致性。

設計師昊鈞談到流行趨勢，2026年的包款設計明顯走向「實用中的精緻」。大容量包款回歸，但強調分層與結構設計，不再顯得笨重；小包依然流行，卻更注重質感與細節，而非誇張造型。在色彩上，低調高級的中性色成為主流，如灰棕色、奶油白與柔和裸色，不僅百搭，也更能展現成熟韻味。

在造型輪廓上，今年則以「柔中帶剛」為設計重點。半月包、馬鞍包等款式，線條不再銳利，卻仍保有結構感，在柔和之中兼顧實用與個性。 

2026最潮的包款半月包、馬鞍包，線條柔和又實用。圖/:BOWA

其實，真正得體的穿搭，從來不是擁有多少，而是是否懂得選擇。包包亦然，不需多，但求精。每一次出門的搭配，都是一種無聲的表達：妳清楚自己所扮演的角色，也明白想呈現的樣貌。

當妳開始用這樣的角度看待包包，它便不再只是配件，而是自我風格的延伸。優雅，從來不是刻意營造，而是在每一個細節之中，自然流露。

王偉華

王偉華

歡迎來到「偉華的優雅人生」！在這裡，我們專注於儀態、穿搭和禮節的分享，致力於打造一個優雅又不失時尚的生活風格。透過精心挑選的穿搭搭配和獨特的禮儀內容，我們將引導您走向一段更加有品味、充滿自信和風華的人生旅程。讓我們一同探索，讓生活變得更加優雅、豐富有趣。與「偉華的優雅人生」共度每一個充滿品味的時刻！

#流行穿搭

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朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
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近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

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朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
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朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

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#朴信惠

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【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

2026-04-27 09:25 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】

—— 給想要閃閃發光女性上的一課

▋林青霞，從《窗外》到《東方不敗》

林青霞 在瓊瑤電影紅遍台灣。

《窗外》裡清新脫俗的模樣，無人能及。

徐克的《笑傲江湖II東方不敗》再創高峰。

亦男亦女、霸氣十足的東方不敗，至今仍是華語影壇經典。

她憑《滾滾紅塵》獲得第27屆金馬獎最佳女主角。

2023年，再獲第60屆金馬獎終身成就獎。

她不只美得清新脫俗。

她有實力、有作品，更有無法取代的專業。

▋71歲的林青霞，依然願意站上舞台

最近，林青霞 受邀出席香港中文大學崇基學院「至善講座系列：啟迪人心」活動。

以作家身份擔任主講嘉賓。

近3000名師生、校友與民眾到場。

主會場爆滿，校方甚至加開直播場地。

71歲，依然擁有驚人的魅力。



▋71歲的林青霞，優雅老去

真正讓人佩服的，

是她坦然接受歲月。

她穿著淡藍色襯衫、米白長裙。

綁著輕鬆的髮型。

不害怕被批評，變老。不害怕被毒舌，變胖。

不掩飾白髮。

不掩飾細紋。

看得到歲月痕跡。

也看見微笑、高雅的氣質、自信與強大氣場。

她沒有刻意對抗年齡。

沒有刻意染髮。

她很坦然地活在自己的年紀裡。

那份自在，很迷人。

▋最好的快樂，就是現在

林青霞從藝人轉型作家。

出版《窗裡窗外》、《雲去雲來》等作品。

她分享自己的人生歷程：

從17歲被星探發掘踏入演藝圈，

到71歲享受平靜生活。

她說：「每一程都是好風景，最好的快樂就是現在。」

很喜歡這句話。

珍惜當下，享受當下。

▋「吼，我看起來有比你老嗎？」

最近常有人叫我「姐」。

每次聽到，內心都會默默想：

「吼，我看起來有比你老嗎？」

白眼差點翻出來。

但後來我也慢慢接受。

50歲，本來就會有歲月痕跡。

體力下降。

代謝變慢。

膠原蛋白流失。

這些都很真實。

與其焦慮變老，

不如認真變好。

▋我的50歲優雅自在

1．固定運動。我每週游泳一次，加上瑜珈一次。

2．多吃原型食物，照顧健康。

3。有白頭髮，就去染髮阿。

4．保持好心情，接近正能量的人。微笑樂觀。

5．每天感恩，相信一切都有安排，。面對它、處理它、解決它。

6．把焦點放回自己，時間慢慢消失，別把時間浪費在不值得的人身上。

7．持續閱讀、學習。我現在學溝通、學AI、學短影音、學爆文。追逐夢想。

8．做好財務規劃，檢視投資或保險，不給下一代負擔。

9．好好打扮自己，50歲，用有效的保養品，穿短裙，露美腿，穿比基尼….依然可以漂亮。

10． 照片有老態，就用美圖秀秀。

▋50歲後，我們都該學會優雅老去

皺紋會來。

白髮會來。

年齡會來。

但自信也會來。

智慧也會來。

魅力也會來。

林青霞 71歲還在發光。

我們的人生，開心最重要，快樂自在，閃閃發光。

照片翻拍自新聞報導。





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#藝人 #金馬獎 #林青霞

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拒絕白幼瘦審美！李蘭迪性感露背裝驚豔全場，揮別「古裝界胖女」罵名！

拒絕白幼瘦審美！李蘭迪性感露背裝驚豔全場，揮別「古裝界胖女」罵名！

2026-04-26 13:35 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：pearvideo、微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：pearvideo微博@高冷呆呆芝士魚

新生代陸劇女神李蘭迪曾因易胖體質飽受輿論壓力，從過往被貼上「古裝界胖女」標籤，到近期因「長裙顯胖」持續引發熱議，直到近日終於憑著性感露背裝驚豔全場，實現口碑逆襲！李蘭迪選擇不盲從演藝圈「白幼瘦」單一審美，透過持續健身、鐵血自律，她以勻稱有力的體態證明，比起體重數字，健康自信才是當代最美的新標竿。

圖片來源：微博@朝雪錄
圖片來源：微博@朝雪錄

李蘭迪曾被嘲「古裝界胖女」狠甩近18公斤

圖片來源：八大提供
圖片來源：八大提供

1999年出生的新生代女星李蘭迪10歲出演青春電影《愛你輸給了誰》而踏入演藝圈，擔任童星演員以來，豐腴臉頰、圓身體型形象令觀眾們印象深刻，她在2019年參演宮廷劇《夢回》，因肉肉臉、浮腫、上鏡脖子短…等劣勢，被嘲「古裝界胖女」，從此身材時常遭到輿論審判。李蘭迪去年在人氣古裝劇《朝雪錄》一展甩肉12-18公斤，瘦身成功、收視亮眼的絕佳效果，但她的先天易胖體質、過往內分泌失調與嚴重水腫病史，導致體重反覆變化，並陷入被批判-減重-再挨批-再減肥的惡性循環。

圖片來源：sina、pearvideo
圖片來源：sinapearvideo

飄逸長裙造型再挨批「沒瘦別進組」

圖片來源：微博@頂流皇后
圖片來源：微博@頂流皇后

李蘭迪4月17日現身品牌活動，當天她身穿飄逸浪漫的水彩碎花長裙，但裙子款式寬鬆、無腰身剪裁、加上頸部飄帶設計，讓她再度受到抨擊，部分網友批評：「顯胖」、「體態不佳」、「臃腫笨重」，使得「李蘭迪身材被粉絲審判了」登上熱搜，甚至出現「沒瘦別進組」、「3天內瘦身」、「演員需要為肥胖負責」…等激烈言論，情勒李蘭迪必須嚴格控管身型。

圖片來源：微博@頂流皇后
圖片來源：微博@頂流皇后

性感露背裝驚豔全場

圖片來源：微博@這是二十只小羊咩20次
圖片來源：微博@這是二十只小羊咩20次

李蘭迪4月21日登上愛奇藝世界大會，她身穿一襲黑色露背裝亮相，即使在生圖（原圖、未修圖）當中也身材窈窕動人、體態舒展挺拔，李蘭迪自信露出光滑細緻的性感美背，臉蛋更是膠原蛋白飽滿、氣色紅潤充滿光澤，絲毫無過度消瘦帶來的蒼白感，被媒體與網友們大讚「健康美天花板」。有不少網友拿放大鏡檢視當天的李蘭迪，稱讚她的四肢勻稱有力量、背部肌肉清晰，長期健身痕跡明顯，肩頸線條明顯變得流暢，令人驚豔的同時也引發熱議。

圖片來源：微博@nimenzaigankuitanwoshishikan呢
圖片來源：微博@nimenzaigankuitanwoshishikan呢

李蘭迪亮麗逆襲顛覆傳統審美

圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚

儘管4天前才有毒舌酸民對李蘭迪身材提出嚴苛批判，但短時間內輿論迅速反轉，多數人支持她不迎合娛樂圈「白幼瘦」單一審美，也不被「紙片人」觀念形象所綁架，而是接納自己的天生骨架與易胖體質。儘管此事不斷發酵，但李蘭迪選擇不回應「身材遭批判」話題，她拒絕極端節食、動刀侵入、過度醫美，而是低調投入瑜珈、舉重、長跑伸展、有氧運動、腹部訓練，下戲後持續以Vlog分享健身日常，如今李蘭迪以「緊緻勻稱」取代體重數字、以「肌肉力量」征服纖細柔弱，也讓世人再度看見更多元的自然健康美。

圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚
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#健康 #自信 #審美 #健身 #體態 #身材 #減肥 #減重 #運動 #李蘭迪

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華山限定4日！屈臣氏「2026春日愛購物嘉年華」超狂升級，30+美妝保養讓你好禮拿不完

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2026-04-30 14:56 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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換季天氣忽冷忽熱，肌膚跟著鬧脾氣？女孩們的補貨時機到了！這週末如果還沒想好去哪裡踩點，絕對要直奔華山！屈臣氏「2026 Spring Love Festival 春日愛購物嘉年華」強勢回歸啦！今年規模直接霸氣翻倍，不僅集結超過30個超人氣美妝、保養與保健大牌，現場更準備了上萬份好禮與超好玩的闖關遊戲。有得逛、有得買，還有吃有玩，快揪閨蜜一起去度過最Chill的春日週末吧！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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亮點1：30+神級品牌進駐，會場限定價超好買

這次屈臣氏直接幫妳把必買清單一次搬到現場！從理膚寶水、DR.WU、適樂膚等保養救星，到媚比琳、巴黎萊雅等開架彩妝霸主，還有日常必備的好來、愛康，以及守護健康的善存、桂格等，超過30個指標品牌通通報到。最生火的是，各大品牌都推出了超佛心的「會場限定價」，不僅能現場試用，還能一站補齊春季所需，絕對是無痛清空購物車的最佳時機！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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亮點2：免費入場狂撒上萬好禮，闖關再拿滿手贈品

嘉年華不僅全區免費入場，一踏進會場千萬別忘了先玩限定的「優惠轉轉樂」，馬上就能領取品牌精心準備的專屬好禮！此外，現場還打造了四大超紓壓的互動遊戲區，不管是挑戰手感的投球機、釋放壓力的「春日一擊」，還是超適合拍IG限動的「春日潮流哈哈鏡」，只要參與互動通通「人人有獎」，保證讓妳逛完雙手提滿豐富贈品！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
圖片來源：記者拍攝、品牌提供

圖片來源：記者拍攝、品牌提供，活動中還可以以春日限定優惠價格選買屈臣氏大耳狗＆布丁狗商品。
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圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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亮點3：銅板價挑戰「滿手抓」，VIP專屬寵粉下午茶

喜歡挑戰的女孩，強力推薦只要20元銅板價就能購入的「攤位闖關集點卡」，集滿印章就能參加超嗨的「Spring Grab 春日滿手抓」，有機會把千元現金和美妝大禮一把抓回家！想要優雅逛展的，則可以搶購每日限量的「99元驚喜套票」，不僅遊戲快速通關免排隊，還附贈Spring Amour特調飲品跟爆米花，另外，屈臣氏的「點金會員」只要出示APP畫面，就能免費兌換專屬飲品與爆米花，逛累了隨時能享受愜意午茶！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供，屈臣氏每日更限量發售的「99 元限量套票」！一份限量套票中含有 Priority Pass 快速通關卡、攤位闖關集點卡以及 Spring Amour 特調飲品與爆米花一份的兌換券，或是凡點金會員來到現場，並出示手機 APP 畫面，即可兌換 Spring Amour 特調飲品一杯與香氣迷人的爆米花。
圖片來源：記者拍攝、品牌提供，屈臣氏每日更限量發售的「99 元限量套票」！一份限量套票中含有 Priority Pass 快速通關卡、攤位闖關集點卡以及 Spring Amour 特調飲品與爆米花一份的兌換券，或是凡點金會員來到現場，並出示手機 APP 畫面，即可兌換 Spring Amour 特調飲品一杯與香氣迷人的爆米花。

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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【2026 Spring Love Festival 屈臣氏春日愛購物嘉年華】活動資訊

活動日期： 4/30（四）～5/3（日）

活動時間：

4/30（四）、5/3（日）：11:00～20:00

5/1（五）、5/2（六）：11:00～21:00

活動地點： 華山1914文化創意產業園區（華山劇場、金八廣場）

參與品牌： 愛康、多芬、凡士林、適樂膚、理膚寶水、好來、高露潔、樂敦、曼秀雷敦、OLAY、PROX、蘇菲、靠得住、潘婷、Crest、撒隆巴斯、巴黎萊雅、媚比琳、Naruko、京城之霜、DR.WU、妮維雅、Neogence、敏感話題、艾杜紗、桂格、善存、Bio-essence & Derma Lab、活沛多、TargetPro、Melissa 等。

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
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#美妝 #華山 #屈臣氏春日愛購物嘉年華

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極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

2026-04-14 05:00 女子漾／編輯桑泥
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest

最近打算為指尖換季但在苦惱該選什麼造型嗎？根據最新的時尚趨勢報告，今年春季呈現出兩種風格的的審美競爭，一個是追求純淨質感的「靜奢極簡風」，另一個則是象徵生命力爆發的「花卉風」，到底哪一種風格才適合妳？小編這篇 2026 春季美甲風格解析，幫妳找出命定款式，顯白又百搭。

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極簡風：2026 的關鍵字是「空氣感」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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2026 的極簡主義除了單色的裸色系，還加了技術進化為濾鏡美甲，這種風格強調如同皮膚穿上薄紗般的半透明感，是許多職場女性與極簡穿搭愛好者的首選。

・微珍珠光： 不同於厚重的鏡面，今年流行極其細微的珍珠粉，在光線下若隱若現
・法式進化：極細的邊緣雙線條，比單一線條更有設計感

如果妳平時多穿著中性色系（灰色、米色、白色），極簡風能提升整體的「高級感」，讓雙手看起來乾淨又修長。


花卉風：3D 立體與浮雕設計

圖片來源：Pinterest
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不同於往年的平面彩繪，2026 的春季花卉風格更多了 3D 立體花朵與浮雕成爲了熱門選項。

・立體花朵： 用立體花朵與珍珠做出粉嫩指尖造型，呈現如藝術品般的層次感
・花瓣＋細鑽造型： 利用透明建構膠捏塑出花瓣輪廓，配上細鑽點綴，展現清新高貴感

若計畫參加音樂節、野餐或外拍，花卉風是絕佳的拍照利器，能讓指尖在自然光下成為最吸睛的存在。

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#保養品 #醫美 #去角質 #彩妝保養

潮健康 2026.05.03 8
2026 最夯品牌！BUNNYHILL Concept 越南設計師品牌，成為時髦人士的私藏清單，怕撞衫就看這裡！

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#流行穿搭

女子漾 / 編輯 Sydney 2026.05.02 38
2026第一季LYST榜單出爐！Chanel空降冠軍、Trader Joe's 超市托特包竟殺入熱門單品？

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#LYST #LYSTQ1 #Chanel #Dior #香奈兒 #熱門單品

女子漾／編輯ANDREA 2026.05.02 96
韓系穿搭教科書來了！COVERNAT、Wacky WiLLy 強勢進駐板橋大遠百，SOOBIN、Giselle 同款一次收

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#COVERNAT

女子漾／編輯周意軒 2026.05.02 61
國際局勢動盪壓力爆表？掉髮悄悄找上門 藥師：關鍵在「維護頭皮環境」

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#掉髮

潮健康 2026.05.02 14
《逐玉》孔雪兒私服比古裝更美！5套穿搭公式打造高級時髦氣勢

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#孔雪兒 #逐玉 #流行穿搭 #陸劇

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.05.01 766
雄性禿分期如何判斷？醫師解析常見落髮階段與評估重點

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#雄性禿

潮健康 2026.05.01 15
《在你燦爛的季節》李聖經私服穿搭解析！5款單品搭配可甜可鹽韓系LOOK

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#李聖經 #在你燦爛的季節 #流行穿搭 #韓劇

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.04.30 67
華山限定4日！屈臣氏「2026春日愛購物嘉年華」超狂升級，30+美妝保養讓你好禮拿不完

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#屈臣氏 #美妝 #華山 #屈臣氏春日愛購物嘉年華

女子漾／編輯ANDREA 2026.04.30 1518
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