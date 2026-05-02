韓系穿搭教科書來了！COVERNAT、Wacky WiLLy 強勢進駐板橋大遠百，SOOBIN、Giselle 同款一次收 圖片來源：官方

不用再擠信義區、也不用飛韓國掃貨，韓系穿搭迷最近可以直接衝新北。《COVERNAT》與《Wacky WiLLy》兩大韓國人氣潮牌正式進駐板橋大遠百，把首爾街頭最流行的夏日穿搭完整搬進店內，從男團TXT成員SOOBIN的清新少年感，到aespa成員Giselle的甜鹽系造型，通通可以現場試穿、直接帶走，勢必成為近期最熱打卡新據點。這次不只是品牌進駐，更像是一場「韓系穿搭風格實體化」。從色系、版型到搭配靈感，幾乎等同把韓星私服衣櫃搬來台灣，對於想跟上韓流的女孩來說，根本是零門檻變時髦的最快捷徑。

一、COVERNAT：SOOBIN示範「Clean Fit」，今年夏天最耐看穿搭關鍵

這一季COVERNAT以「IN A GREEN HAZE 綠霧領域」為主題，由SOOBIN親自演繹，主打一種看似簡單卻極度講究比例的Clean Fit風格。經典滾邊T-Shirt搭配白色短褲與棒球帽，營造出乾淨俐落的夏日輪廓，不用複雜層次也能穿出高級感。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

圖片來源：官方

女裝系列則延續清新花園氛圍，以牛油果綠、柔霧粉、淡黃色等馬卡龍色為主軸，推出短版襯衫與百褶裙等修身單品。從寬鬆Boyish風到帶點Y2K甜感的少女路線，都能在同一個系列中自由切換，既舒服又有造型，是近期韓系穿搭最關鍵的「降溫感時髦」。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

二、Wacky WiLLy：Giselle帶火「甜鹽系」，可愛與個性一次滿足

另一個不能錯過的焦點，則是由Giselle代言的Wacky WiLLy。這一季「The Sweet & Salty Summer」系列，直接把韓國女生最愛的甜鹽穿搭放大到極致。從紅白格紋縮口上衣，到帶有細緻蕾絲滾邊的鵝黃色針織衫，每一件單品都在「可愛」與「個性」之間取得剛剛好的平衡。搭配透膚襯衫、背心或丹寧短褲，就能輕鬆打造出那種看似隨性、其實很會搭的精緻感。這種風格的厲害之處，在於不需要過度打扮，也能讓整體造型看起來很有記憶點，特別適合日常約會、逛街或出遊穿搭。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

圖片來源：官方

三、板橋大遠百開幕限定：折扣＋滿額贈一次拿

韓系穿搭不只好看，這次入手時機也剛剛好。配合母親節檔期，兩大品牌同步推出全店優惠活動，任選2件享9折、3件85折，對於想一次包色或整套帶走的人來說相當有感。

現場加碼開幕限定好康，讓購物更有儀式感。COVERNAT只要追蹤官方IG並不限金額消費，就能拿到品牌手機掛繩；單筆滿3,888元，還能帶回可收納提袋。Wacky WiLLy同樣推出滿3,888元贈送KIKY 3D一卡通吊飾的活動，兼具實用與收藏價值。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

整體來看，這波不只是品牌進駐，更像是一場韓系穿搭的完整提案。從風格靈感到實際單品，再到優惠機制，全都一次到位。對於想把日常穿搭升級成韓系時髦的人來說，現在直接去板橋大遠百，可能就是最快變好看的那一步。