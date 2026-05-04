Netflix《地獄占星師》爆紅女主是誰？5 件事認識擁有神級演技的戶田惠梨香。 圖片來源：IG@toda_erika.official

如果說日本影壇有一位女演員，能將少女的純粹與熟女的凌厲完美融合，那絕對是戶田惠梨香。今年她帶著最新代表作《地獄占星師》震撼回歸小螢幕，這部劇不僅在串流平台創下觀看紀錄，更讓「戶田惠梨香」這個名字再度成為社群討論的熱搜核心。她在劇中飾演能洞察人性陰暗面、預判生死星象的冷酷占星師，那深邃且帶有破碎感的眼神，再次證明了她「日劇女王」的地位。

在追劇之前，讓小編先帶你透過這 5 件事，認識這位擁有神級演技的戶田惠梨香！

1｜2026 回歸巔峰：《地獄占星師》非她不可

圖片來源：IG@toda_erika.official

在《地獄占星師》中，戶田惠梨香褪去了以往的溫婉，換上了帶有「暗黑美學」的穿搭。該劇之所以爆紅，除了星象題材的神祕感，更因為戶田那種「不著痕跡的壓迫感」，劇評人一致認為，這部戲是她產後復出以來最具野心的作品，展現了她對複雜角色極致的掌控力。

2｜彌海砂的傳奇起點

圖片來源：IMDb

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回溯 2006 年，她是《死亡筆記本》裡雙馬尾、眼神充滿愛的彌海砂。那時的她，是無數少男心中的初戀模板。然而，戶田惠梨香從不甘於被定型。從《空中急診英雄》的緋山美帆子到《超能力事件簿》的當麻紗綾，她用實力撕掉了標籤，告訴世界美貌只是她演藝生涯中最不值一提的點綴。

３｜日劇女王級代表作累積

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除了早期的《死亡筆記本》、《詐欺遊戲》，她在《空中急診英雄》中的醫生角色也深入人心。這些作品讓她不只擁有收視號召力，也建立了穩定的觀眾信任感，她的戲劇選擇通常偏向劇本扎實、角色複雜的作品，而非單純商業取向。

4｜《地獄占星師》：暗黑系角色再突破

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在《地獄占星師》中，她飾演一位能看透人性弱點的占星師角色。角色設定帶有神秘、冷感甚至危險氣息，與她過去作品形成強烈反差。

這種「克制卻壓迫」的演技，使角色更具真實感，也讓整部劇的氛圍更有層次。

５｜閃婚同為演員的松坂桃李

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2020 年戶田惠梨香閃電宣布婚訊，而對象則是同為演員的男星松坂桃李，當時新聞一出也是讓日本全網暴動！而在 2023 年兩人也迎來第一個寶寶誕生，正式成為新手爸媽！