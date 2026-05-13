GUCCI 最新全球品牌大使！aespa NINGNING 如何收割 GUCCI 的青睞？ 圖片來源：IG@imnotningning

在 K-Pop 席捲全球時尚圈的當下，精品品牌與偶像的聯動早已不是新聞，但每一次「官宣」的背後，都藏著品牌對於當代審美與市場動態的精準佈局。近日義大利時尚巨頭 Gucci 正式宣布，韓國大勢女團 aespa 成員 Ningning 加入品牌大家庭，擔任 Gucci 的全球品牌大使。

她的「貓系」時尚張力

圖片來源：IG@imnotningning

Ningning 自出道以來，就以其強烈的個人風格脫穎而出。她不僅擁有一副穿透力極強的高音歌喉，其自帶神祕感與力量感的「貓系臉」更讓她在鏡頭前擁有極高的辨識度。這種既能演繹未來科技感，又能輕鬆駕馭復古名伶風的特質，與 Gucci 近年來強調多元、大膽且充滿敘事感的設計語彙不謀而合。

從表演舞台到時尚寵兒

圖片來源：IG@imnotningning

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再加上作為 aespa 的主唱之一，NINGNING 的舞台存在感與辨識度極高的造型也一直受到關注，但真正讓她進入精品視野的，是近年她在時裝週與紅毯上的穩定輸出。

Gucci 在官方聲明中指出，她的「藝術性氣質、鮮明個人風格與舞台能量」，正是品牌當代美學的重要延伸。

換句話說，她不只是穿 Gucci，而是「被 Gucci 認為適合成為 Gucci」!

與 Gucci 的過往合作

圖片來源：IG@imnotningning

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事實上，雙方的合作早已露過端倪。在過去一年中，Ningning 頻繁穿著 Gucci 的秀場作品出席各大紅毯與演出，並多次受邀前往米蘭觀賞時裝秀。無論是她在時裝週現場展現的從容氣場，還是私下街拍中將 Gucci 融入個人穿搭的高超功力，都向品牌證實了她的時尚表現力與市場影響力。