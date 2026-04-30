臉部鬆弛，埋線愈多愈好？陳裕豪醫師解析筋膜埋線拉提常見問題

醫療美容資訊普及，女性關注臉部外觀與日常保養。圖/陳裕豪醫師提供

隨著醫療美容資訊普及，埋線拉提已成為部分民眾評估臉部鬆弛問題的選項之一。然而，對於線材數量及疼痛管理方式等議題，仍容易產生認知落差。獲得金線獎的線雕醫師陳裕豪提醒，相關療程應由專業醫師依個人狀況進行完整評估與規劃。

臨床上常見民眾以線材數量作為判斷依據。陳裕豪醫師指出，線材過少可能支撐力不足，過多則可能增加組織負擔。實際配置需考量臉部結構、組織狀態與整體比例、過往拉提經驗等，在組織可承受範圍內調整數量，以降低不適感風險，並顧及外觀協調。

獲金線獎的線雕醫師陳裕豪解析筋膜埋線拉提常見問題。圖/陳裕豪醫師提供

疼痛管理方面，傳統多採行局部麻醉，但仍可能有不適感。部分民眾要求使用舒眠麻醉，陳裕豪醫師提醒，舒眠麻醉涉及呼吸抑制、血氧變化等潛在風險，在過度放鬆的狀態下，可能影響醫師判斷肌肉張力，而且並非必要醫療處置，應審慎評估。

醫界發展安全麻醉新模式

陳裕豪醫師指出，近年醫界發展出進階疼痛管理，結合多步驟、醫師經驗及解剖學理論，降低不適感，在清醒狀態下進行療程，有助於醫師於療程中進行觀察與調整，不過，仍需依個別狀況評估。

此外，療程前評估與術後照護皆為重要環節。術前應由專業醫師進行整體評估與規劃，以符合個別條件與需求；術後則建議配合適當保養，並依醫囑回診追蹤。

療程前評估與術後照護皆為重要環節。圖/陳裕豪醫師提供

整體而言，埋線拉提屬於經由專業評估與個別化規劃的醫療行為。民眾若有相關需求，應諮詢合格醫師，充分了解療程原理、可能風險與限制，並依自身狀況審慎評估是否適合進行，以兼顧安全與個人需求。