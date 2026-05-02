2026第一季LYST榜單出爐！Chanel空降冠軍、Trader Joe's 超市托特包竟殺入熱門單品？

2026-05-02 12:13 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

又到了時尚圈每季最期待的「放榜」時刻！權威時尚搜尋平台 Lyst 終於發布了 2026 年第一季（Q1）的最新指標榜單。值得注意的是，本季 Lyst 迎來了演算法的全面大改版，聚焦在「渴望（Desire）、需求（Demand）、發現（Discovery）」三大維度，不再只單看銷售數字，而是更精準地捕捉誰能真正撩動大眾的心！

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

令人驚喜的是，2026 開年的榜單迎來了超級大洗牌，不只頂級精品的人事異動直接反映在熱度上，就連日常的「超市購物袋」都擠進了熱搜榜！到底本季最火熱的品牌與單品有哪些？一起往下來看看！

Chanel 空降榜首，Dior 與 Gucci 強勢洗牌

這季榜單的最狂黑馬，絕對是直接「空降」冠軍寶座的 Chanel！在話題總監 Matthieu Blazy 接下創意大旗後，香奈兒不僅保有原先的優雅底蘊，更在社群上掀起了一股「Matthieu Mania」狂熱，成功擠下上季冠軍 Saint Laurent（本季退居第二）。

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

緊追在後的第三名，則是迎來全新時代的Dior！在It-boy設計師 onathan Anderson的掌舵下，Dior 憑藉強烈的敘事風格首度殺入前三。而前五名中還有穩紮穩打的 Miu Miu（#4），以及在Demna帶領下強勢回歸前五名的 Gucci（#5）。前十名後續則依序為 Ralph Lauren、Prada、Coach、COS 與 Burberry。可以發現，現在的時尚圈不再只是安靜奢華的天下，誰能創造出強烈的「文化共鳴」，誰就能稱霸話題。

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

2026 Q1 全球最熱門單品 Top 10

看完了品牌大戰，這季的 Top 10 熱門單品堪稱「魔幻寫實」，不僅有破萬精品，還有幾十塊就能入手的超平價好物：

1.Saint Laurent 立領夾克：狂飆 5550% 搜尋量，Gorpcore 實用帥氣風潮持續發燒，隨便披上都時髦。

2.Chanel 鱷魚壓紋高跟鞋：社群上一鞋難求的超級爆款，優雅與叛逆的完美平衡。

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

3.Adidas 中國風運動外套：結合復古熱潮與農曆新年的超高熱度，潮人街拍出鏡率極高。

4.Celine 芭蕾綁帶鞋：夢幻又實穿，證明了芭蕾美學（Balletcore）依舊穩坐 C 位。

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

5.Vivienne Westwood Long Fond 長洋裝：充滿龐克靈魂與絕美抓皺剪裁，展現大膽的性感。

6.Chanel Maxi Flap Bag：以極簡化的絎縫設計重新演繹，宣告「大包風潮」全面回歸。

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

7.Saint Laurent 蝴蝶墨鏡：千禧辣妹感十足，絕對是春夏修飾臉型的最強神器。

8.Trader Joe's 托特包：妳沒看錯！這款只要 2.99 美元的美國超市帆布袋，靠著 Tiktok 病毒式傳播，成為本季最獵奇的「平價 It Bag」。

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

9. Village PM 1PM 運動鞋：在國外小眾圈默默發燒的酷女孩球鞋。

10.Kangol Tropic 504 鴨舌帽：受 Disney 影集熱播帶動，充滿 90 年代復古氛圍的帽款重回街頭

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

圖片來源：LYST IG
圖片來源：LYST IG

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#香奈兒 #Dior #熱門單品 #LYSTQ1 #Chanel

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

❤關注自我❤在自己的世界閃閃發亮
往下滑看更多精彩文章
朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

朴信惠纖瘦身材讓人太羨慕！減肥食譜大公開：重點掌握低熱量與水份攝取

2026-04-08 19:21 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

近期因出演 Netflix 新韓劇《臥底洪小姐》的朴信惠，人氣再度飆漲成為粉絲熱烈討論話題，尤其在劇中飾演 20 歲的臥底少女完全無違和感，令人不禁想知到她平常都怎麼保養，朴信惠除了膚質超好之外，也相當注重身材管理，完全看不出來已經結婚生子，產後也迅速恢復苗條的身材狀態極佳，想知道朴信惠平常都怎麼減肥瘦身，並長期維持理想的好體態嗎？以下為大家總整理她的 5 個減肥食譜大公開，只要掌握減糖與高蛋白攝取便能輕鬆瘦。

編輯推薦

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開01.小黃瓜減肥

圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

朴信惠曾經分享過，她的減肥方式其實很簡單，平常吃熱量低但有高營養價值的食物，像是小黃瓜就是她的最愛，早餐會搭配小黃瓜與低脂牛奶來增加飽足感。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開02.多吃番茄

圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

很重視體重管理的朴信惠，如果想長期維持纖細身形，也會選擇代餐讓自己有飽腹感，對於工作相當忙碌的她來說非常方便，另外，朴信惠也會吃番茄代替一餐，例如番茄蛋三明治、番茄汁等，不僅熱量低還可以加強代謝與抗老化。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開03.六點後不吃東西

圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

朴信惠也提到自己會進行間歇式斷食，比如吃東西集中在某一段時間，然後六點過後就不吃東西，盡量以減糖、原型食物、高蛋白為食材，不易增加身體負擔還能輕鬆瘦身。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開04.喝紅豆水、薄荷水

圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

朴信惠曾公開自己是易水腫體質，早上起床都很容易水腫，因此朴信惠自創各種飲品，例如紅豆水、薄荷水、南瓜水等，可以增加身體代謝，同時促進腸胃蠕動，加強體內排毒與排除油脂，還可以達到養顏美容效果。

朴信惠維持好體態的秘密！減肥食譜大公開05.長期維持運動

圖片來源：IG@ssinz7
圖片來源：IG@ssinz7

朴信惠一週都會進行三次的芭蕾舞訓練，除此之外，也會做皮拉提斯增加肌肉核心能力與身體柔軟度，讓體態線條更好看，看起來也會更纖瘦。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#朴信惠

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

❤關注自我❤在自己的世界閃閃發亮
hotNews__list__item--img

《逐玉》張凌赫、田曦薇CP成真？慶功宴「裝不熟」反成鐵證 網揪3細節：真情侶才避嫌
往下滑看更多精彩文章
拒絕白幼瘦審美！李蘭迪性感露背裝驚豔全場，揮別「古裝界胖女」罵名！

拒絕白幼瘦審美！李蘭迪性感露背裝驚豔全場，揮別「古裝界胖女」罵名！

2026-04-26 13:35 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：pearvideo、微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：pearvideo微博@高冷呆呆芝士魚

新生代陸劇女神李蘭迪曾因易胖體質飽受輿論壓力，從過往被貼上「古裝界胖女」標籤，到近期因「長裙顯胖」持續引發熱議，直到近日終於憑著性感露背裝驚豔全場，實現口碑逆襲！李蘭迪選擇不盲從演藝圈「白幼瘦」單一審美，透過持續健身、鐵血自律，她以勻稱有力的體態證明，比起體重數字，健康自信才是當代最美的新標竿。

圖片來源：微博@朝雪錄
圖片來源：微博@朝雪錄

李蘭迪曾被嘲「古裝界胖女」狠甩近18公斤

圖片來源：八大提供
圖片來源：八大提供

1999年出生的新生代女星李蘭迪10歲出演青春電影《愛你輸給了誰》而踏入演藝圈，擔任童星演員以來，豐腴臉頰、圓身體型形象令觀眾們印象深刻，她在2019年參演宮廷劇《夢回》，因肉肉臉、浮腫、上鏡脖子短…等劣勢，被嘲「古裝界胖女」，從此身材時常遭到輿論審判。李蘭迪去年在人氣古裝劇《朝雪錄》一展甩肉12-18公斤，瘦身成功、收視亮眼的絕佳效果，但她的先天易胖體質、過往內分泌失調與嚴重水腫病史，導致體重反覆變化，並陷入被批判-減重-再挨批-再減肥的惡性循環。

圖片來源：sina、pearvideo
圖片來源：sinapearvideo

飄逸長裙造型再挨批「沒瘦別進組」

圖片來源：微博@頂流皇后
圖片來源：微博@頂流皇后

李蘭迪4月17日現身品牌活動，當天她身穿飄逸浪漫的水彩碎花長裙，但裙子款式寬鬆、無腰身剪裁、加上頸部飄帶設計，讓她再度受到抨擊，部分網友批評：「顯胖」、「體態不佳」、「臃腫笨重」，使得「李蘭迪身材被粉絲審判了」登上熱搜，甚至出現「沒瘦別進組」、「3天內瘦身」、「演員需要為肥胖負責」…等激烈言論，情勒李蘭迪必須嚴格控管身型。

圖片來源：微博@頂流皇后
圖片來源：微博@頂流皇后

性感露背裝驚豔全場

圖片來源：微博@這是二十只小羊咩20次
圖片來源：微博@這是二十只小羊咩20次

李蘭迪4月21日登上愛奇藝世界大會，她身穿一襲黑色露背裝亮相，即使在生圖（原圖、未修圖）當中也身材窈窕動人、體態舒展挺拔，李蘭迪自信露出光滑細緻的性感美背，臉蛋更是膠原蛋白飽滿、氣色紅潤充滿光澤，絲毫無過度消瘦帶來的蒼白感，被媒體與網友們大讚「健康美天花板」。有不少網友拿放大鏡檢視當天的李蘭迪，稱讚她的四肢勻稱有力量、背部肌肉清晰，長期健身痕跡明顯，肩頸線條明顯變得流暢，令人驚豔的同時也引發熱議。

圖片來源：微博@nimenzaigankuitanwoshishikan呢
圖片來源：微博@nimenzaigankuitanwoshishikan呢

李蘭迪亮麗逆襲顛覆傳統審美

圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚

儘管4天前才有毒舌酸民對李蘭迪身材提出嚴苛批判，但短時間內輿論迅速反轉，多數人支持她不迎合娛樂圈「白幼瘦」單一審美，也不被「紙片人」觀念形象所綁架，而是接納自己的天生骨架與易胖體質。儘管此事不斷發酵，但李蘭迪選擇不回應「身材遭批判」話題，她拒絕極端節食、動刀侵入、過度醫美，而是低調投入瑜珈、舉重、長跑伸展、有氧運動、腹部訓練，下戲後持續以Vlog分享健身日常，如今李蘭迪以「緊緻勻稱」取代體重數字、以「肌肉力量」征服纖細柔弱，也讓世人再度看見更多元的自然健康美。

圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚
圖片來源：微博@高冷呆呆芝士魚

#健康 #自信 #審美 #健身 #體態 #身材 #減肥 #減重 #運動 #李蘭迪

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

❤關注自我❤在自己的世界閃閃發亮
hotNews__list__item--img

《逐玉》張凌赫、田曦薇CP成真？慶功宴「裝不熟」反成鐵證 網揪3細節：真情侶才避嫌
往下滑看更多精彩文章
【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

2026-04-27 09:25 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】

—— 給想要閃閃發光女性上的一課

▋林青霞，從《窗外》到《東方不敗》

林青霞 在瓊瑤電影紅遍台灣。

《窗外》裡清新脫俗的模樣，無人能及。

徐克的《笑傲江湖II東方不敗》再創高峰。

亦男亦女、霸氣十足的東方不敗，至今仍是華語影壇經典。

她憑《滾滾紅塵》獲得第27屆金馬獎最佳女主角。

2023年，再獲第60屆金馬獎終身成就獎。

她不只美得清新脫俗。

她有實力、有作品，更有無法取代的專業。

▋71歲的林青霞，依然願意站上舞台

最近，林青霞 受邀出席香港中文大學崇基學院「至善講座系列：啟迪人心」活動。

以作家身份擔任主講嘉賓。

近3000名師生、校友與民眾到場。

主會場爆滿，校方甚至加開直播場地。

71歲，依然擁有驚人的魅力。



▋71歲的林青霞，優雅老去

真正讓人佩服的，

是她坦然接受歲月。

她穿著淡藍色襯衫、米白長裙。

綁著輕鬆的髮型。

不害怕被批評，變老。不害怕被毒舌，變胖。

不掩飾白髮。

不掩飾細紋。

看得到歲月痕跡。

也看見微笑、高雅的氣質、自信與強大氣場。

她沒有刻意對抗年齡。

沒有刻意染髮。

她很坦然地活在自己的年紀裡。

那份自在，很迷人。

▋最好的快樂，就是現在

林青霞從藝人轉型作家。

出版《窗裡窗外》、《雲去雲來》等作品。

她分享自己的人生歷程：

從17歲被星探發掘踏入演藝圈，

到71歲享受平靜生活。

她說：「每一程都是好風景，最好的快樂就是現在。」

很喜歡這句話。

珍惜當下，享受當下。

▋「吼，我看起來有比你老嗎？」

最近常有人叫我「姐」。

每次聽到，內心都會默默想：

「吼，我看起來有比你老嗎？」

白眼差點翻出來。

但後來我也慢慢接受。

50歲，本來就會有歲月痕跡。

體力下降。

代謝變慢。

膠原蛋白流失。

這些都很真實。

與其焦慮變老，

不如認真變好。

▋我的50歲優雅自在

1．固定運動。我每週游泳一次，加上瑜珈一次。

2．多吃原型食物，照顧健康。

3。有白頭髮，就去染髮阿。

4．保持好心情，接近正能量的人。微笑樂觀。

5．每天感恩，相信一切都有安排，。面對它、處理它、解決它。

6．把焦點放回自己，時間慢慢消失，別把時間浪費在不值得的人身上。

7．持續閱讀、學習。我現在學溝通、學AI、學短影音、學爆文。追逐夢想。

8．做好財務規劃，檢視投資或保險，不給下一代負擔。

9．好好打扮自己，50歲，用有效的保養品，穿短裙，露美腿，穿比基尼….依然可以漂亮。

10． 照片有老態，就用美圖秀秀。

▋50歲後，我們都該學會優雅老去

皺紋會來。

白髮會來。

年齡會來。

但自信也會來。

智慧也會來。

魅力也會來。

林青霞 71歲還在發光。

我們的人生，開心最重要，快樂自在，閃閃發光。

照片翻拍自新聞報導。





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#藝人 #金馬獎 #林青霞

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

❤關注自我❤在自己的世界閃閃發亮
hotNews__list__item--img

《逐玉》張凌赫、田曦薇CP成真？慶功宴「裝不熟」反成鐵證 網揪3細節：真情侶才避嫌
往下滑看更多精彩文章
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款

2026-04-14 05:00 女子漾／編輯桑泥
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest
極簡還是花卉？2026 春季美甲風格解析，最顯白又百搭的是這款。 圖片來源：Pinterest

最近打算為指尖換季但在苦惱該選什麼造型嗎？根據最新的時尚趨勢報告，今年春季呈現出兩種風格的的審美競爭，一個是追求純淨質感的「靜奢極簡風」，另一個則是象徵生命力爆發的「花卉風」，到底哪一種風格才適合妳？小編這篇 2026 春季美甲風格解析，幫妳找出命定款式，顯白又百搭。

編輯推薦

極簡風：2026 的關鍵字是「空氣感」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

2026 的極簡主義除了單色的裸色系，還加了技術進化為濾鏡美甲，這種風格強調如同皮膚穿上薄紗般的半透明感，是許多職場女性與極簡穿搭愛好者的首選。

・微珍珠光： 不同於厚重的鏡面，今年流行極其細微的珍珠粉，在光線下若隱若現
・法式進化：極細的邊緣雙線條，比單一線條更有設計感

如果妳平時多穿著中性色系（灰色、米色、白色），極簡風能提升整體的「高級感」，讓雙手看起來乾淨又修長。


花卉風：3D 立體與浮雕設計

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

不同於往年的平面彩繪，2026 的春季花卉風格更多了 3D 立體花朵與浮雕成爲了熱門選項。

・立體花朵： 用立體花朵與珍珠做出粉嫩指尖造型，呈現如藝術品般的層次感
・花瓣＋細鑽造型： 利用透明建構膠捏塑出花瓣輪廓，配上細鑽點綴，展現清新高貴感

若計畫參加音樂節、野餐或外拍，花卉風是絕佳的拍照利器，能讓指尖在自然光下成為最吸睛的存在。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#造型 #穿搭 #趨勢 #春天美甲 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #美甲美睫 #2026春夏

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

❤關注自我❤在自己的世界閃閃發亮
hotNews__list__item--img

《逐玉》張凌赫、田曦薇CP成真？慶功宴「裝不熟」反成鐵證 網揪3細節：真情侶才避嫌
往下滑看更多精彩文章
2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026防曬新品懶人包！最強7款推薦：柔焦潤色、防曬底妝一瓶搞定

2026-04-17 19:07 女子漾／編輯張念慈
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供
2026防曬新品懶人包！5大品牌升級登場：從柔焦潤色到隱形防護，一篇看懂今年最強防曬趨勢。圖片來源：品牌提供

今年春夏防曬真的不一樣了。不再只是「防曬係數比高」，而是直接進化成「底妝的一部分」。從專櫃到開架，幾乎每個品牌都在強調：一瓶搞定防曬＋修飾＋保養。以下整理今年討論度最高的7大防曬新品，直接幫你挑出最適合自己的命定款。

編輯推薦

文章目錄

1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」：偽素顏天花板，一抹自帶玫瑰光

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

如果你追求「看起來像沒化妝但皮膚超好」，這條真的會中。嬌蘭把經典提洛可系列升級，推出這款結合防曬＋潤色＋保養的裸膚霜。最大亮點在於極高比例自然來源成分，搭配紫雛菊精萃、摩洛哥堅果油與玻尿酸，一邊防曬一邊養膚。

質地非常輕盈，能打造像陽光親吻過的玫瑰光或蜜桃光肌，毛孔與暗沉會被柔焦掉，適合日常快速出門、懶得上粉底的人。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

2. 曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」：開架高CP潤色王

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

這款可以說是開架市場的話題王。全新升級加入「鎖光UV防護膜科技」，讓防曬同時具備底妝濾鏡效果。

SPF50+/PA++++高防曬力之外，還有4款校色選擇：冰晶藍（修紅）、薰衣草紫（去黃）、玫瑰粉（補氣色）、薄荷綠（修痘疤）。而且耐汗、抗摩擦，不容易脫妝，非常適合台灣悶熱天氣，通勤族會很有感。

曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供
曼秀雷敦「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」。圖片來源：品牌提供

3. ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」：毛孔隱形神器，底妝直接少一步

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」。圖片來源：品牌提供

這支的重點只有一個：柔焦到像開濾鏡。透過「平滑美肌塗膜」技術，能填補毛孔與凹凸，讓肌膚表面變平滑，同時兼顧防曬與妝前打底。

奶油黃色調可以自然修飾泛紅與膚色不均，加上8小時持妝效果，非常適合油肌或毛孔明顯族群。

4. 迪奧「緹花輕透UV防曬乳＋全能UV防曬棒」：精品級隱形防護

迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供

迪奧今年直接把防曬做成「時尚單品」。「緹花輕透UV防曬乳」主打水感輕盈質地，擦上像一層隱形薄紗，完全不泛白、不黏膩，同時具備SPF50+ PA++++高防護。

另一款「全能UV防曬棒」則走隨身補擦路線，柔霧質地能順便修飾毛孔與控油，外出補防曬也能維持精緻妝感。

迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供
迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供

5. MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」：敏感肌安心首選

防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果你是敏感肌或極簡保養派，MUJI這系列會很對味。主打低刺激與簡單成分，添加植物萃取、神經醯胺與胺基酸，兼顧保濕與肌膚防護。

兩款防曬各有定位：水凝乳清爽不黏，適合日常通勤；防曬乳液則為物理防曬，通過耐水測試，適合戶外活動與長時間曝曬。

MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供
MUJI無印良品「UV防曬水凝乳／防曬乳液」。圖片來源：品牌提供

6. 巴黎萊雅：養膚級防曬全面進化，「1瓶3效」成市場主流

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅今年主打「養膚級防曬」，推出美肌小金管與控油小銀管兩款產品，強調防曬、妝前與保養三效合一，採用專利防曬科技，有效阻隔紫外線，同時添加多重保濕與抗老成分，讓防曬不再只是防護，而是肌膚管理的一環。

巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅 美肌小金管&控油小銀管。圖片來源：品牌提供

美肌小金管偏向水潤透亮妝感，適合乾肌或追求光澤底妝者；控油小銀管則主打清爽控油與毛孔修飾，鎖定油肌族群，讓夏季妝容維持長時間穩定。

7. Dr. May 美博士：醫美術後防曬升級，「校色＋修護」成關鍵新戰場

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

隨著醫美療程普及，「術後防曬」成為今年市場關注焦點。Dr. May 美博士針對雷射、皮秒後的脆弱肌膚，推出全新「紫潤白防曬」，主打高防護同時結合校色與修護機制。

產品採用SPF50+ PA++++高規格防護，並加入紫潤校色因子，可即時中和蠟黃與暗沉，讓肌膚在修復期也維持透亮氣色。成分設計同步強調「防護＋修護＋抗老」，透過植萃專利與抗氧化成分，降低光老化影響，同時維持水感清爽質地，減少術後肌膚負擔。整體定位明確鎖定「醫美後專用防曬」，也反映市場從日常防護延伸至精準護膚需求的趨勢。

Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供
Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳。圖片來源：品牌提供

#嬌蘭 #迪奧 #彩妝保養 #防曬推薦 #曼秀雷敦 #無印良品 #ALLIE

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

❤關注自我❤在自己的世界閃閃發亮
hotNews__list__item--img

《逐玉》張凌赫、田曦薇CP成真？慶功宴「裝不熟」反成鐵證 網揪3細節：真情侶才避嫌

最新文章

2026第一季LYST榜單出爐！Chanel空降冠軍、Trader Joe's 超市托特包竟殺入熱門單品？

2026第一季LYST榜單出爐！Chanel空降冠軍、Trader Joe's 超市托特包竟殺入熱門單品？

#LYST #LYSTQ1 #Chanel #Dior #香奈兒 #熱門單品

女子漾／編輯ANDREA 2026.05.02 24
韓系穿搭教科書來了！COVERNAT、Wacky WiLLy 強勢進駐板橋大遠百，SOOBIN、Giselle 同款一次收

韓系穿搭教科書來了！COVERNAT、Wacky WiLLy 強勢進駐板橋大遠百，SOOBIN、Giselle 同款一次收

#COVERNAT

女子漾／編輯周意軒 2026.05.02 41
國際局勢動盪壓力爆表？掉髮悄悄找上門 藥師：關鍵在「維護頭皮環境」

國際局勢動盪壓力爆表？掉髮悄悄找上門 藥師：關鍵在「維護頭皮環境」

#掉髮

潮健康 2026.05.02 12
《逐玉》孔雪兒私服比古裝更美！5套穿搭公式打造高級時髦氣勢

《逐玉》孔雪兒私服比古裝更美！5套穿搭公式打造高級時髦氣勢

#孔雪兒 #逐玉 #流行穿搭 #陸劇

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.05.01 409
雄性禿分期如何判斷？醫師解析常見落髮階段與評估重點

雄性禿分期如何判斷？醫師解析常見落髮階段與評估重點

#雄性禿

潮健康 2026.05.01 14
《在你燦爛的季節》李聖經私服穿搭解析！5款單品搭配可甜可鹽韓系LOOK

《在你燦爛的季節》李聖經私服穿搭解析！5款單品搭配可甜可鹽韓系LOOK

#李聖經 #在你燦爛的季節 #流行穿搭 #韓劇

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.04.30 65
華山限定4日！屈臣氏「2026春日愛購物嘉年華」超狂升級，30+美妝保養讓你好禮拿不完

華山限定4日！屈臣氏「2026春日愛購物嘉年華」超狂升級，30+美妝保養讓你好禮拿不完

#屈臣氏 #美妝 #華山 #屈臣氏春日愛購物嘉年華

女子漾／編輯ANDREA 2026.04.30 1293
控卡界重大突破！高敏敏百卡餐第十彈：聯名明月堂 顛覆機能飲品刻板印象

控卡界重大突破！高敏敏百卡餐第十彈：聯名明月堂 顛覆機能飲品刻板印象

#飲食控制 #高敏敏 #彩妝保養

醫時尚生活 Drs-Beauty.com 2026.04.30 23
神經醯胺紅什麼？2026神經醯胺保養6款推薦 敏感肌、乾肌一次選對

神經醯胺紅什麼？2026神經醯胺保養6款推薦 敏感肌、乾肌一次選對

#外表管理 #舒特膚 #DR.CINK #寵愛之名 #Curél #FORTE #璞若美得 #神經醯胺 #精華液 #乳霜

女子漾／編輯張念慈 2026.04.30 45
洗臉機清潔感提升？專家提醒：使用頻率與肌膚狀況需留意

洗臉機清潔感提升？專家提醒：使用頻率與肌膚狀況需留意

#醫美

潮健康 2026.04.30 17
18+