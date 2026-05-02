2026第一季LYST榜單出爐！Chanel空降冠軍、Trader Joe's 超市托特包竟殺入熱門單品？

圖片來源：LYST IG

又到了時尚圈每季最期待的「放榜」時刻！權威時尚搜尋平台 Lyst 終於發布了 2026 年第一季（Q1）的最新指標榜單。值得注意的是，本季 Lyst 迎來了演算法的全面大改版，聚焦在「渴望（Desire）、需求（Demand）、發現（Discovery）」三大維度，不再只單看銷售數字，而是更精準地捕捉誰能真正撩動大眾的心！

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令人驚喜的是，2026 開年的榜單迎來了超級大洗牌，不只頂級精品的人事異動直接反映在熱度上，就連日常的「超市購物袋」都擠進了熱搜榜！到底本季最火熱的品牌與單品有哪些？一起往下來看看！

Chanel 空降榜首，Dior 與 Gucci 強勢洗牌

這季榜單的最狂黑馬，絕對是直接「空降」冠軍寶座的 Chanel！在話題總監 Matthieu Blazy 接下創意大旗後，香奈兒不僅保有原先的優雅底蘊，更在社群上掀起了一股「Matthieu Mania」狂熱，成功擠下上季冠軍 Saint Laurent（本季退居第二）。

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緊追在後的第三名，則是迎來全新時代的Dior！在It-boy設計師 onathan Anderson的掌舵下，Dior 憑藉強烈的敘事風格首度殺入前三。而前五名中還有穩紮穩打的 Miu Miu（#4），以及在Demna帶領下強勢回歸前五名的 Gucci（#5）。前十名後續則依序為 Ralph Lauren、Prada、Coach、COS 與 Burberry。可以發現，現在的時尚圈不再只是安靜奢華的天下，誰能創造出強烈的「文化共鳴」，誰就能稱霸話題。

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2026 Q1 全球最熱門單品 Top 10

看完了品牌大戰，這季的 Top 10 熱門單品堪稱「魔幻寫實」，不僅有破萬精品，還有幾十塊就能入手的超平價好物：

1.Saint Laurent 立領夾克：狂飆 5550% 搜尋量，Gorpcore 實用帥氣風潮持續發燒，隨便披上都時髦。

2.Chanel 鱷魚壓紋高跟鞋：社群上一鞋難求的超級爆款，優雅與叛逆的完美平衡。

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3.Adidas 中國風運動外套：結合復古熱潮與農曆新年的超高熱度，潮人街拍出鏡率極高。

4.Celine 芭蕾綁帶鞋：夢幻又實穿，證明了芭蕾美學（Balletcore）依舊穩坐 C 位。

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5.Vivienne Westwood Long Fond 長洋裝：充滿龐克靈魂與絕美抓皺剪裁，展現大膽的性感。

6.Chanel Maxi Flap Bag：以極簡化的絎縫設計重新演繹，宣告「大包風潮」全面回歸。

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7.Saint Laurent 蝴蝶墨鏡：千禧辣妹感十足，絕對是春夏修飾臉型的最強神器。

8.Trader Joe's 托特包：妳沒看錯！這款只要 2.99 美元的美國超市帆布袋，靠著 Tiktok 病毒式傳播，成為本季最獵奇的「平價 It Bag」。

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9. Village PM 1PM 運動鞋：在國外小眾圈默默發燒的酷女孩球鞋。

10.Kangol Tropic 504 鴨舌帽：受 Disney 影集熱播帶動，充滿 90 年代復古氛圍的帽款重回街頭

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