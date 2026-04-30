控卡界重大突破！高敏敏百卡餐第十彈：聯名明月堂 顛覆機能飲品刻板印象

左到右：沁安診所 潘天健院長、張崇滋 營養師、高敏敏營養師、健喬信元 Ada經理、彭大直播主。圖片來源／創新醫學集團提供

在減脂觀念快速更迭的時代，從低碳飲食、生酮飲食到間歇性斷食，各式方法層出不窮。然而，「成功瘦下來」與「長期維持體態」始終是兩件截然不同的課題。

全平台粉絲數突破百萬的知名營養師高敏敏指出，多數人在調整飲食時，往往過度專注於「減少攝取」，卻忽略「營養是否足夠」，不僅容易影響減脂效率，更可能在長期執行過程中面臨壓力、停滯，甚至復胖風險。

她進一步說明，短期內讓體重下降並不困難，但真正的關鍵，在於是否能建立一套「可持續執行」的飲食與生活模式。若過度依賴極端方式，例如完全不攝取澱粉或刻意壓低熱量，往往難以長久維持，甚至可能引發報復性飲食，陷入惡性循環。

也正因如此，兼顧「少熱量、高飽足、多營養」的飲食選擇逐漸成為主流。其中，由創新醫學集團創瑞生醫推出的MinVita百卡餐，近年在控卡市場中備受關注。產品主打精準熱量控制，同時兼顧營養密度與飽足感，協助消費者在日常飲食中更輕鬆地進行體態管理。

身為「吃貨代表」的高敏敏也笑說，自己在參與百卡餐研發時，除了熱量與營養比例外，「好不好吃」同樣是關鍵指標。她認為，如果飲食控制只能靠意志力硬撐，很容易因為吃膩或缺乏滿足感而中斷，這也是品牌持續推出多元口味的重要原因。

延續產品創新精神，MinVita百卡餐此次攜手創立於1935年的日式和菓子老店明月堂，推出全新「營養福吉焙茶」口味，為控卡飲食注入更多風味層次。新口味以焙茶特有的溫潤茶香為主調，口感細緻滑順，在清爽與香氣之間取得平衡。

招喚瘦MinVita維他營養專科百卡餐團隊。圖片來源／創新醫學集團提供

在營養設計上，每份僅98.7 kcal，並添加BCAA、酪蛋白與鋅酵母等關鍵營養素，內含21種必需營養元素。其中，BCAA可作為運動後營養補充來源之一，而酪蛋白因吸收速度較為緩慢，有助於延長飽足感，讓消費者在控制熱量的同時，也能維持穩定能量與飲食滿足。

透過風味創新與營養配方的雙重升級，MinVita百卡餐試圖打破「控制飲食＝犧牲美味」的既定印象，讓消費者不必在「吃得少」與「吃得開心」之間拉扯。

高敏敏最後也提醒，體態管理的核心不在於極端節制，而是在於是否「吃對、吃夠、吃得長久」。當飲食回歸均衡、作息規律並搭配適度運動，改變才能真正內化為生活習慣，身體也會在穩定中逐步邁向更健康的狀態。