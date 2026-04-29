2026-04-29 18:16 跟著KarenW.品味人生
【ZIIP Beauty 美容儀】Karen4週開箱實測｜懶人首選ZIIP HALO微電流美容儀 真的用過就回不去
最近真的有一種感覺⋯
就是「時間沒有變快，但臉的狀態變很快」😮💨
尤其熬夜＋壓力＋偶爾偷懶保養（欸我承認），整個臉的線條感跟精神感就差很多⋯
所以我終於入手觀望超久的⭐️
ZIIP Beauty 美國美容儀（ZIIP HALO）
而且現在不用找代購！！台灣已經有官方據點可以直接買，這點真的先加100分🙌
這篇就來認真分享我「連續使用4週」的真實感受
（沒有浮誇、沒有神話，就是一個很真實的我🤣）
✨ 為什麼我會選擇 ZIIP Beauty？
先說，我真的不是第一次用美容儀
但以前踩過幾個雷：
👉 操作複雜
👉 重又難拿
👉 用幾次就放著長灰塵
ZIIP Beauty讓我有感差異的地方是
✔ 極簡設計，真的一手掌握
✔ 重量很輕，手完全不會痠
✔ 4分鐘自動停止，超適合懶人（就是我）
✔ 可以搭配專屬APP，選擇不同保養模式
尤其APP這點我真的很愛
因為完全不用自己研究流程
直接選「今天想要的狀態」，跟著做就好👏
📱 專屬APP有多加分？我直接講重點
以前美容儀很像「一台機器走天下」
APP 一共有17種模式，每一種都是獨家電波設計，搭配凝膠精華協同作用💪
像我平常會用的幾個模式：
• 日常快速保養（很忙的日子就這個）👉4分鐘臉部護膚，這也是開機就能直接用的內建模式
或是選擇肌膚防護力up的模式
• 想讓臉看起來比較有精神的模式（不要腫泡泡）
• 有時候熬夜後的急救感保養（你懂那種感覺🥲）
👉 重點是：完全不用思考順序與時間
👉 跟著APP操作就好，每一個模式都有教學影片，真的有夠友善
🫧 使用方式（真的簡單到不行）
我一開始還以為會很複雜
結果用一次就懂👇
1. 洗完臉
2. 搭配導入凝膠
3. 打開ZIIP APP 開藍牙
4. 選模式（或直接用內建緊緻模式）
5. 滑個4分鐘（它會自己停！）
就這樣。
沒有誇張，真的就是這樣🤣
真的沒有多餘的什麼按鍵，就是一鍵開機然後就使用了！
而且它的設計很貼合臉部，滑動的時候很順，不會卡卡的👍
那種「有在做保養」的儀式感也有💆♀️
📆 4週使用真實心得（這段最重要）
最開始：
我自己大概是每週用3～4次
（沒有天天用，走一個現實派😂）
▪️ 第1週
老實說，一開始沒有什麼戲劇性變化
但會覺得臉的狀態比較「有整理過」的感覺
👉 就像：有在照顧 vs 沒在照顧 的差別
▪️ 第2週
開始有一種
「欸？今天氣色好像比較OK？」的感覺
不是那種誇張改變
但會默默覺得
👉 拍照好像比較不用一直找光線
▪️ 第3週
這週我最有感
有幾天熬夜，但整體狀態沒有崩（這很關鍵🥲）
而且臉的線條看起來比較俐落一點
👉 是一種「精神感」被拉回來的感覺
▪️ 第4週
已經變成習慣的一部分
甚至有幾天沒用
會覺得「今天好像少做了什麼」😆
👉 最大差別不是某一天
👉 是「整體穩定度變好」
💡 跟其他美容儀最大的差異在哪？
我自己整理三點，真的很明顯：
1️⃣ 全方位的微電流技術
像是強度（從奈米微電流到微電流）、波的形狀、電波頻率等⋯
一般美容儀大多只有單一微電流
ZIIP則有17種不同的電波獨家設計
👉 使用感受是「當下＋持續」的平衡
（不是只有短暫感覺）
2️⃣ APP有17種選擇保養（這真的很強）
👉 不同需求有不同課程
👉 有點像「臉部健身課表」的概念，都有影片教學
這點直接打趴很多傳統美容儀
3️⃣ 真正會讓人持續用的設計
很多美容儀問題不是效果
是「用不下去」
ZIIP的優勢是：
👉 快（4分鐘）
👉 輕（真的很輕）
👉 簡單（不用動腦）
所以我才用得下去😂
因為我真的用過那種很重，就拿沒2分鐘，我的手腕就很酸了，每次用都是一種心理+生理的掙扎！
🇹🇼 現在在台灣也能直接買！
以前看到這種歐美品牌
第一個反應就是：代購？關稅？保固？
現在ZIIP Beauty已經有台灣官方網站＋據點
👉 可以直接在官網購買
👉 不用再繞一圈
這點真的讓入手門檻降低很多
🫶 Karen 真心話
如果你問我：值不值得？
我會說
👉 如果你是那種「想保養但又很懶」的人，很值得
因為它不是讓你變另一個人
而是讓你在原本的狀態上
👉 更穩、更有精神感一點
而且我最喜歡的是
它沒有讓我壓力很大
就是
但默默的
你會發現自己越來越常拿起來用
這點，其實才是最真實的差異。
📌 哪裡買？
專屬折扣碼[ZPKAREN ]額外9折
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