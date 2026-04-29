工作育兒兩不誤！Janet謝怡芬授「毫不費力」生活哲學，家長會這樣穿不邋遢

圖片來源：品牌提供

說到法國女人的衣櫥，那種「毫不費力的優雅」總是令人心嚮往之，2026春夏，法國時裝品牌ba&sh把這份隨性自在直接搬來了台北！全新2026 Wellness暨春夏系列正式登場，不僅揉合了加州公路旅行的率性，更強調身心平衡的療癒感。這次品牌特別邀請到總是散發滿滿正能量的陽光女神 Janet謝怡芬親臨現場，和我們分享她如何在瘋狂的育兒日常與工作中，依然保持時髦與從容的秘密！

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穿上就懂的自在，連Janet都笑喊「準備好刷卡機！」

現代女人的生活常常在多重角色中切換，而ba&sh 2026 Wellness系列絕對是日常穿搭的神隊友，以「身心平衡」為核心，系列運用了溫潤的橄欖綠與復古藍，材質親膚且剪裁俐落。

穿著一身Wellness系列亮相的 Janet興奮地跟我們分享：「我非常喜歡這系列的休閒設計感！舒服又好看，穿上去完全不用一直拉扯調整。」她笑說，平常光是搞定家事、接送兩個瘋狂的小男孩就夠忙了，但只要套上這系列，再簡單搭個飾品或外套，就算是去接小孩也不用擔心自己看起來太邋遢，反而有一種從容的時尚感，讓她自信滿滿，甚至當場對品牌喊話：「請準備好刷卡機，我要來認真購物了！」

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加州夢旅：完美契合熱愛自由的靈魂

除了療癒的Wellness系列，本季春夏服裝則充滿了美國西部的公路電影氛圍。以細膩刺繡的 LAURA丹寧上衣搭配修身的VIVY喇叭牛仔褲，完全擊中熱愛戶外與自由的Janet。

私底下的她本來就極度熱愛公路旅行：「我超享受那種想停下來就停下來的自由感！」這套帶有美式西部風情的穿搭，不僅完美修飾身型，不張揚的設計細節更是讓她無論在城市穿梭還是出外旅行，都能隨時自帶氣場。

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圖片來源：品牌提供，ba&sh 卡其綠HECT 鴨舌帽 NT3,150

圖片來源：品牌提供，ba&sh 卡其綠KIRA拉鍊棉質運動衫 NT8,430

圖片來源：品牌提供，ba&sh VIVY刺繡喇叭牛仔褲 NT11,630

圖片來源：品牌提供，ba&sh LAURA 刺繡丹寧上衣 NT10,640

Janet的生活平衡法則：極致的「活在當下」

當我們問起身兼多職的她，到底是如何平衡生活？Janet的答案出乎意料地純粹：「就是很活在當下。」

工作時全力以赴，一旦下班就是專心陪伴孩子，雖然家裡有兩個體力旺盛的男孩，但她也堅持「時間要分清楚」，無論如何都要留一點時間給自己，她會去爬山、鍛鍊體力，而最近更迷上了充滿禪意的「種菜」，甚至瘋狂鑽研起植物嫁接！從挑選種子到看著植物發芽、結果，大自然的療癒力量不僅讓她找回內心的平靜，也帶著孩子一起學會了耐心與珍惜。

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週末打卡新地標！ba&sh Wellness Café 限時快閃

想要親自感受 Janet 口中那份從容自在的法式氣息嗎？ba&sh 這次特別把台北微風信義精品店打造成期間限定的沉浸式空間！

活動時間： 2026 年 4 月 30 日至 5 月 3 日（限時四天）

活動地點： 台北微風信義 ba&sh 精品店

活動期間只要在現場拍照打卡並加入會員，就能帶走品牌限量小禮物；店內消費還能獲贈專屬的 ba&sh Wellness 限定飲品（數量有限，贈完為止）。

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同場加映：

2026春夏SANDRO 決定來點不一樣的，品牌將目光轉向了現代主義建築大師Auguste Perret，把建築物裡俐落的結構線條與極簡藝術，巧妙地揉合進本季的服裝輪廓中，為我們帶來了一場剛柔並濟的視覺饗宴。

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翻開 SANDRO 2026 春夏系列的廣告大片，彷彿踏入了一個充滿自然光影與幾何美學的沉浸式空間，私心最愛這季在「材質張力」上的大膽對話：當線條挺拔的羊皮夾克，遇上自帶休閒氣息的條紋短褲與復古丹寧，「柔與挺」、「雅與閒」的衝突美感，瞬間讓整體造型充滿了層次。

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除了服裝讓人想直接包款，時髦精們的鞋櫃本季必注目的SANDRO 全新「LIGHTWAVE」女士運動鞋！

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延續近年大熱的復古訓練鞋風潮，LIGHTWAVE 以極簡俐落的現代輪廓重新定調，最吸睛的莫過於鞋側那道充滿動感的「對比色波浪線條」，不僅拉長了視覺比例，更為鞋款注入了活潑的律動感。更讓人驚喜的是它的「無內裡超輕結構」與超薄橡膠鞋底設計，穿上腳簡直輕盈得像第二層肌膚，完美貼合雙足，連鞋跟處低調壓印的 SANDRO 標誌都散發著滿滿的高級感。

私心最愛巧克力麂皮款（法式復古經典），將 SANDRO 最具代表性的濃郁巧克力色注入鞋身，搭配溫潤的米白色波浪紋，自帶復古濾鏡，一年四季都超好搭。