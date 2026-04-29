2026夏天必學疊穿！5種穿搭技巧超顯瘦又不熱

2026 疊穿技巧

很多人會覺得「疊穿＝很熱」

但其實你只要選對了材質和搭配的方式，夏天也能有穿得清爽又能有層次感的造型。

本篇整理5種超實用的夏天疊穿穿搭，讓你在不感到悶熱的情況下也能穿出時尚。

為什麼夏天也能流行疊穿？

主要是三個重點：

材質選用 (透膚、雪紡、棉質)

顏色 (淺色為主或者低飽和色系)

較少的層次 （避免太多層的穿法）

疊穿常見的錯誤穿法

材質太厚 → 會很熱

顏色很重 → 看起來很沉重悶熱

層次太多 → 穿太多件也很顯胖

什麼人適合疊穿穿搭？

想修飾身形

想讓穿搭有層次感

喜歡日系/韓系的風格



為什麼不熱的穿搭技巧

●細肩帶洋裝＋ T恤

Pic：日本 GYLE

Pic：日本樂天

Pic：日本樂天

這種穿法之所以適合夏天是因為內層通常會選擇棉的材質或是較薄款的T恤，外層則是輕薄洋裝，所以不會增加悶熱感。

也是最基本最不易出錯的搭配。



建議材質：棉、薄雪紡

適合的人：想修飾手臂的人並且喜愛日系風格的人

●背心＋透膚罩衫(今年重點)

Pic：日本品牌官網

Pic：日本 FS

背心穿著背心的穿搭方式，裡面可以內搭背心或者小可愛，這樣的穿搭今年特別流行。

而且很涼快穿搭上也會覺得有清爽感。

選用透膚單品是因為近幾年夏天都很流行它！

建議材質：雪紡、薄紗、透膚單品

適合的人：想增加造型感但又怕悶熱的人



●短版上衣＋襯衫外搭



Pic：日本 CIAOPANIC TYPY

短版上衣搭配襯衫可以顯腿長，下半身則建議搭配較合身的褲款。



外罩則選用輕薄材質的襯衫，同時襯衫還能當作防曬或在冷氣房的外搭。

建議材質：亞麻材質、薄棉襯衫

適合的人：想穿著顯得腿長的人



●寬鬆上衣＋小背心

Pic：日本 GRL

Pic： earth music & ecology

Pic：日本品牌官網

這樣的穿搭方式可以選用有甜美感的設計或是街頭帥氣風的單品。



較帥氣的風格可以參考這篇

建議材質：棉質T恤＋輕薄背心或外罩

適合的人：喜歡休閒日常風穿搭又能有甜美帥氣感的人



●外罩穿法

Pic：日本品牌官網

Pic：日本 FS

簡單的外罩搭配的通常是較休閒的上衣，外罩的材質選用則以薄款、透膚為主。



建議材質：透膚薄紗、亞麻或者薄棉

適合的人：喜歡日系穿搭跟熱愛長版穿搭的人



夏天疊穿常見雷區



很多人覺得疊穿會很熱，通常是因為以下幾個原因

材質過厚 （例如厚棉）

顏色太深 （視覺上看起來很熱）

層次太多 （超過2~3層）



只要避免上述問題穿起來就會舒適很多。



如果確實掌握住「輕薄材質＋簡單的層次」，即使在夏天，疊穿也能穿得清爽好看。

如果平常你習慣單穿也可以從最簡單的T恤＋洋裝開始嘗試會比較容易上手。



今天分享的你最喜歡哪一套疊穿穿法？ 歡迎留言跟我說

