2026高奢精品唇膏5款推薦！Jisoo同款鏡面水光、宋慧喬柔霧唇太犯規。圖片來源：品牌提供

2026年高奢唇彩戰場正式開打，DIOR主打極致鏡面水光、YSL用絲滑煙霧霧感唇攻佔高級裸色市場，CHANEL則把巴黎海岸度假感直接放進唇膏裡，TOM FORD則延續品牌最擅長的性感光澤感，把夕陽般的金色餘暉畫上雙唇。這篇一次整理5大精品品牌最值得鎖定的唇膏新品，看完真的很難全身而退。

高奢唇膏新品1. DIOR《迪奧癮誘鏡面水光唇膏》：銀色鏡面外殼美到像精品配件

DIOR《迪奧癮誘鏡面水光唇膏》。張念慈/攝影

DIOR今年最讓人失守的，絕對是全新《迪奧癮誘鏡面水光唇膏》。全新銀色鏡面外殼搭配立體霓光DIOR標誌，光是補妝拿出來，就已經像精品配件一樣吸睛。這次推出「鏡面水光」與「閃耀水光」兩種妝效，共13款色選，質地一抹即融，能快速形成飽滿透亮的鏡面感。

DIOR《迪奧癮誘鏡面水光唇膏》。張念慈/攝影

其中最受關注的就是3款明星同款色，Jisoo愛用的#306蜜糖裸粉，是溫柔優雅的裸粉色；Anya Taylor-Joy同款#599癮誘蜜桃，以甜美蜜桃珊瑚色打造少女感；Willow Smith則選擇個性十足的#906玫瑰紅棕，低調卻很有氣場。同步還推出3款限量高訂外殼，「蝴蝶結」粉色皮革甜美浪漫、「玫瑰」白色刺繡優雅精緻、「丹寧」則以藍色緹花展現率性時髦感，讓唇膏真正變成隨身時尚單品。

DIOR《迪奧癮誘鏡面水光唇膏》。圖片來源：品牌提供

DIOR《迪奧癮誘鏡面水光唇膏》。圖片來源：品牌提供

DIOR《迪奧癮誘鏡面水光唇膏》。圖片來源：品牌提供

高奢唇膏新品2. GUERLAIN《KISSKISS法式之吻 極致柔霧唇膏》：首款親吻認證霧面唇膏太犯規

嬌蘭KISSKISS法式之吻 極致柔霧唇膏。圖片來源：品牌提供

如果你喜歡霧面唇膏，卻又最怕乾、卡紋、沾杯，那嬌蘭這支全新《KISSKISS法式之吻 極致柔霧唇膏》真的很值得關注。品牌直接打出「首款親吻認證」概念，主打24小時滋蜜呵護、極致鎖色不沾染，讓霧面唇不再只是好看，而是真的能舒服擦一整天。

嬌蘭KISSKISS法式之吻 極致柔霧唇膏。圖片來源：品牌提供

配方加入蜂蜜、蜂蠟、蜂王乳與蜂膠等蜂巢珍稀成分，搭配高分子鎖色網膜科技，讓質地更輕盈服貼，同時維持高飽和顯色與長效持妝。全系列共20色，從裸色、紅色、粉色到橘棕調都有，其中最受矚目的明星色是#510 PETAL RED鮮豔正紅，以及#391 VIBRANT ROSE帶桃紅感的亮粉色，擦上就是法式高級感本人。

嬌蘭KISSKISS法式之吻 極致柔霧唇膏。圖片來源：品牌提供

外殼也全面升級，採用蜂巢切面金色管身設計，搭配浮雕蜜蜂標誌，不只更精緻，也能替換蕊心、客製刻印名字，讓唇膏真正變成專屬自己的精品配件。唇膏售價NT$1,600，蕊心售價NT$1,300。

高奢唇膏新品3. TOM FORD《太陽親吻潤色光感唇釉》：像黃金日落灑在嘴唇上

TOM FORD 太陽親吻彩妝系列。張念慈/攝影

TOM FORD最懂那種「不刻意卻超性感」的氛圍感，這次全新《太陽親吻彩妝系列》也把這件事做到極致。其中最值得關注的，就是《太陽親吻潤色光感唇釉》。

它不是厚重型唇釉，而是結合唇彩與護唇效果的高顯色潤澤油質地，上唇後先是豐潤水光感，之後慢慢轉化成自然染唇效果，留下柔和透亮的唇色。加上TOM FORD經典椰子香調，擦唇膏都像在渡假。

TOM FORD 太陽親吻潤色光感唇釉。圖片來源：品牌提供

系列共10色，從#02 Nude Bikini暖棕裸唇色，到#05 Café Pétale玫瑰花瓣粉、#10 Terracotta日落暖紅色都非常實用。尤其#03 Private Grotto與#05 Café Pétale還是IVE安俞真示範色號，討論度超高。售價NT$1,400。

高奢唇膏新品4. YSL《情挑裸吻煙霧唇膏》：霧面唇也能又嫩又高級

YSL 情挑裸吻煙霧唇膏。圖片來源：品牌提供

如果你已經看膩過度高光的水亮唇，YSL這支《情挑裸吻煙霧唇膏》會非常危險。它不是傳統乾霧感，而是那種像輕煙覆在嘴唇上的「原生霧感」，柔焦又貼膚，看起來像天生唇色就這麼美。

YSL 情挑裸吻煙霧唇膏。圖片來源：品牌提供

全新系列以「絲滑無痕，曖昧無界」為概念，主打極致輕盈的柔霧妝效，配方加入3%普拉絲鏈（PRO-XYLANE™）、玻尿酸與3D豐唇複合物，讓霧面唇膏不再等於乾裂卡紋。全系列10色中，#03撩撥棕、#04偷心紅、#07私密裸都是話題王者，尤其#03撩撥棕的高級褐棕紅，完全就是今年最紅的法式慾感色。售價NT$1,650。

高奢唇膏新品5. CHANEL《COCO晶亮水唇膏》：把法式度假感擦上嘴唇

CHANEL《COCO晶亮水唇膏》。圖片來源：品牌提供

香奈兒這次的「原生美肌限量彩妝度假系列」，靈感來自比亞里茲海岸，把巴黎女人最擅長的自然高級感直接變成妝容。當中最值得入手的，就是《香奈兒COCO晶亮水唇膏》。

它的質地延展性非常高，輕輕一抹就能讓雙唇立刻有漂亮水光感，同時維持舒適保濕，不會有厚重黏膩感。這次主打色包含#280甜莓的溫柔焦糖色、#203果漾莓果色，以及#282橙果番茄紅，從日常氣質感到夏日顯白色都有。

CHANEL《COCO晶亮水唇膏》。圖片來源：品牌提供

尤其#280甜莓放進「香奈兒原生美肌度假限定組」中，搭配藤編化妝包一起登場，整組拿下真的很有度假儀式感。單支售價NT$1,700。