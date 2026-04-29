擦完嫩到像開美肌！2026高級感護手霜4款推薦 JISOO最愛款上榜。圖片來源：品牌提供

每天洗手、碰電腦、吹冷氣，雙手其實比臉更容易偷偷洩漏年齡。今年各大品牌把重心放在「高級護手保養」上，不再只是單純滋潤，而是從修護、抗老、香氛療癒到外型收藏感一次升級。從DIOR的爆紅馬卡龍修護霜、Aesop首款手部精華，到歐舒丹全新杏仁極緻護手霜，每一款都讓人忍不住想放一支在包包裡。

女子漾幫大家整理4款近期最值得入手的護手產品，不只是手變嫩，連拿出來補擦的瞬間都很有儀式感。

護手產品推薦1. 迪奧：緹花全能修護霜 馬卡龍限量版

迪奧：緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。圖片來源：品牌提供

Jisoo在MV驚喜展現此款修護霜，瞬間點燃全球話題，DIOR把爆紅的《迪奧緹花全能修護霜》直接升級成夢幻收藏版，《迪奧緹花全能修護霜 馬卡龍限量版》以柔嫩粉、活潑橘、浪漫紫三款法式甜點色系登場，搭配經典緹花壓紋與鵝卵石瓶身設計，完全就是包包裡最時髦的小配件。容量50ml，售價NT$2,000。

迪奧：緹花全能修護霜 馬卡龍限量版。張念慈/攝影

這款萬用霜主打一瓶多用，不只能護手，也能護唇、滋養指甲、舒緩身體乾燥，甚至臉部與敏弱肌都能安心使用。核心成分以積雪草為主，搭配角鯊烷、荷荷巴油、乳木果油、甘油與玻尿酸，能快速修護肌膚屏障，官方更指出2小時即可修護防禦力，並帶來72小時長效保濕，完全是忙碌上班族的急救神器。

護手產品推薦2. Aesop：爍亮手部精華

Aesop爍亮手部精華。圖片來源：品牌提供

Aesop這次直接把「臉部保養邏輯」搬進手部保養，推出品牌首款《爍亮手部精華》，30ml售價NT$1,350。這款新品特別鎖定手背乾燥、細紋與手臉色差問題，想解決大家常忽略的「手臉視覺斷層」。

Aesop爍亮手部精華。圖片來源：品牌提供

配方加入菸鹼醯胺、蒲公英根與LHA辛醯水楊酸等臉部級保養成分，能幫助強化屏障、溫和煥膚、改善粗糙細紋，同時質地非常輕盈、吸收快速，不會有黏膩感。再搭配薰衣草、佛手柑與橙花精油香氣，從保養變成一種放鬆儀式。官方也建議先擦手部精華，再疊擦護手霜鎖住養分，效果更完整。

護手產品推薦3. 歐舒丹：杏仁極緻護手霜＋乳油木護手系列

歐舒丹乳油木護手系列。圖片來源：品牌提供

說到護手霜，歐舒丹一直都是經典代表。今年除了全新《杏仁極緻護手霜》，也同步升級品牌最經典的《乳油木護手霜》與完整手部修護系列，幾乎把護手保養做成一整套儀式感。

《杏仁極緻護手霜》30ml售價NT$420、75ml售價NT$900，以97%天然來源成分打造，加入甜杏仁油、乳油木果油與杏仁蛋白，提供24小時長效保濕，同時修護雙手與甲面，擦完會留下淡雅杏花香氣，屬於越聞越上癮的高級感香味。

歐舒丹乳油木護手系列。圖片來源：品牌提供

而經典《乳油木護手霜》則是全球每5秒賣出一支的人氣王，30ml售價NT$420、75ml售價NT$900、150ml售價NT$1,220，蘊含20%高濃度乳油木果油，搭配Omega 3、6與維他命E，能提供8小時密集保濕，修護乾燥、舒緩泛紅，同時強化肌膚屏障。

歐舒丹_乳油木護手霜&杏仁極緻護手霜&乳油木蠟菊護手霜。圖片來源：品牌提供。圖片來源：品牌提供

如果手部狀況特別乾裂，還可以搭配《乳油木密集修護手膜霜》，含25%高濃度乳油木果油，50ml售價NT$900、150ml售價NT$1,380，不只日常保養，也能厚敷當手膜使用。另有《乳油木去角質美手霜》30ml售價NT$560，以及《乳油木指緣修護油》7.5ml售價NT$700，從去角質、滋養到指緣修護一次補齊。

歐舒丹乳油木護手系列。圖片來源：品牌提供

護手產品推薦4. SINN PURETÉ：山本耀司聯名香氛多用油＋正念護手精華液

SINN PURETÉ：山本耀司聯名香氛多用油＋正念護手精華液。圖片來源：品牌提供

如果你喜歡更有個性、香氣感更強的護手產品，這組真的很值得關注。日本正念香氛保養品牌SINN PURETÉ推出與山本耀司聯名系列，將《Powder & Smoke 香氛多用油》與《Powder & Smoke 正念護手精華液》一起帶進日常保養，直接把護手變成一種風格態度。

SINN PURETÉ：山本耀司聯名香氛多用油。圖片來源：品牌提供

《Powder & Smoke 香氛多用油》主打多功能使用，能運用在髮絲、肌膚與手部保養上，從洗後護理、日常造型到保濕提亮都能派上用場。輕盈油質快速吸收，不會留下厚重黏膩感，瓶身則延續山本耀司標誌性的「不完美即是完美」設計語彙，每一張標籤皆為手工貼製，低調卻很有辨識度。

SINN PURETÉ正念護手精華液。圖片來源：品牌提供

而《Powder & Smoke 正念護手精華液》則以美容精華等級打造，高濃度添加海星萃取成分，主打修復、自癒與再生機能，質地像化妝水般輕盈延展，能快速滲透至肌膚深層，改善乾燥粗糙，讓雙手恢復柔潤飽滿。香氣則以鳶尾花、喀什米爾木、玫瑰、檀香與琥珀組成，帶有低調又高級的中性氛圍，完全是「懂擦的人才懂」的質感選擇。