一聞就淪陷！2026最值得買的5款高級香氛 嬌蘭根本收藏級 Aesop、CREED都上榜。圖片來源：品牌提供

春夏換季，不只衣櫃要更新，香味也該跟著換季了。比起濃烈厚重的冬日香調，這一季更流行帶有花香、木質與療癒感的「日常高級香」。從法式高訂級限量蜂印瓶，到適合隨身攜帶的旅行香氛組，再到結合情緒療癒與女性週期照護的正念香水，2026年的香氛市場明顯更重視「氣味陪伴感」。

這次整理5個話題品牌香氛新品，不只是香水，更像是一種生活風格的延伸。無論你偏愛精品收藏系、木質中性調，還是溫柔療癒感，這一波都有值得入手的命定香。

香氛新品1. 嬌蘭：幸福永駐鈴蘭淡香水 錦綢珍繡蜂印瓶

嬌蘭：幸福永駐鈴蘭淡香水。圖片來源：品牌提供

每年春天，GUERLAIN都會用最浪漫的方式迎接五月。今年限量推出的「幸福永駐鈴蘭淡香水 錦綢珍繡蜂印瓶」，再次把香水做成藝術品。經典蜂印瓶瓶頸以巴黎高訂刺繡工坊 Ateliers Vermont 打造絲質塔夫綢蝴蝶結，搭配手工刺繡蕾絲鈴蘭花朵，細節華麗到像精品收藏。

嬌蘭「幸福永駐鈴蘭淡香水」錦綢珍繡蜂印瓶。圖片來源：品牌提供

香氣則延續嬌蘭經典的鈴蘭主題，融合茉莉與玫瑰，呈現乾淨、清新又帶著春日露水感的花香調。全球限量3,433瓶，台灣僅有20瓶，125ml售價29,500元，還附30ml噴霧瓶與鍍金漏斗，完全就是香氛控的夢幻逸品。

香氛新品2. Aesop：香氛粹選

Aesop《香氛粹選》。圖片來源：品牌提供

Aesop這次推出的《香氛粹選》，很適合「不知道該從哪瓶開始買」的人。這組直接把品牌最具代表性的三款香氣一次打包，包括馬拉喀什馥郁香水、悟香水與熾香水，每瓶都是10mL隨行尺寸，方便日常攜帶與旅行使用。

Aesop《香氛粹選》。圖片來源：品牌提供

其中馬拉喀什馥郁香水帶有濃郁辛香與異國花香；悟香水以羅勒與日本香橙打造明亮感；熾香水則是沉穩煙燻木質調，更適合需要安靜思考的時刻。抽屜式包裝也延續品牌一貫的極簡美學，售價3,400元，完全是送禮不出錯的安全牌。

香氛新品3. CREED：Wild Vetiver 岩蘭野境

CREED 岩蘭野境。圖片來源：品牌提供

CREED今年除了進駐台中漢神洲際購物廣場開設首間品牌獨立專門店，也同步主打全新香氛「Wild Vetiver 岩蘭野境」。這款以珍稀岩蘭草為核心，主打清新綠意與沉穩木質感的平衡，非常適合喜歡高級感中性香的人。

CREED 岩蘭野境。圖片來源：品牌提供

前調以帖木兒漿果、香檸檬與粉紅胡椒揭開序幕，中段加入千葉玫瑰與波旁天竺葵，最後以岩蘭草、雪松與琥珀木收尾，整體聞起來乾淨、克制又很有氣場。100ml售價12,800元，是那種「低調但會被記住」的香氣。

香氛新品4. Boadicea the Victorious：Defender 禦

Boadicea the Victorious：Defender 禦。圖片來源：品牌提供

來自英國的Boadicea the Victorious，以古英國傳奇女王為靈感，把力量感直接做進香氣裡。品牌最具代表性的盾牌瓶身辨識度超高，這次話題款「Defender 禦」則主打防禦感與內在氣場。

Boadicea the Victorious：Defender 禦。圖片來源：品牌提供

前調以薑、葡萄柚、甘草與蜂蜜干邑開場，中調加入橙花、沒藥與夜香木，最後以皮革、麝香與紅琥珀收尾。整體不是甜美路線，而是一種成熟、穩定又帶點距離感的氣味，很像那種「不用大聲也很有存在感」的人。100ml售價21,800元。

香氛新品5. SINN PURETÉ：FEMTECH PERFUME 無酒精生理香水

SINN PURETÉ：FEMTECH PERFUME 無酒精生理香水。圖片來源：品牌提供

SINN PURETÉ這次把香氛直接結合女性情緒照護，推出話題新品「FEMTECH PERFUME 無酒精生理香水」，主打生理週期中的情緒陪伴。品牌透過腦波研究（EEG）觀察女性生理期前後的情緒變化，將這些難以言喻的感受轉化為香氣。

SINN PURETÉ：FEMTECH PERFUME 無酒精生理香水。圖片來源：品牌提供

其中「愉悅生動 Bliss Flow」適合生理期前情緒煩躁時使用，以佛手柑、檸檬、蘭花與茉莉打造舒緩感；「陪伴生心 Not Alone」則以伯爵茶與薰衣草為主調，更適合生理期中的焦躁與疲憊。無酒精配方也更溫和，讓香水不只是香味，更像情緒急救包。